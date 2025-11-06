БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Много иракчани отиват след обещания за пари и жени: Как...
Чете се за: 04:00 мин.
Полицията и прокуратурата разбиха престъпна група за...
Чете се за: 02:05 мин.
Общественият съвет за Националната детска болница подава...
Чете се за: 01:57 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Новините 06.11.2025 г.

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 03:32 мин.
Деца
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Акценти за деня:

У НАС

Оставка на Обществения съвет за изграждане детска болница в София

Общественият съвет за изграждане на детска болница в София подаде оставка. Като причина посочват невъзможността да работят без достатъчно информация.

Кристалина Георгиева сподели емоционален клип след форума за еврото

Директорът на Международния валутен фонд Кристалина Георгиева публикува емоционален клип в социалните мрежи. Два дни след големия форум, събрал елита на европейските финансисти в България, Георгиева благодари за топлото посрещане и изразява надежда, че присъединяването ни към еврозоната ще даде нов тласък и нов фокус на страната ни.

Фалшиво интервю с Доналд Тръмп, създадено от ученици от Пловдив

Ученици от училище "Св. Паисий Хилендарски" в Пловдив създадоха фалшиво интервю с американския президент Доналд Тръмп, използвайки изкуствен интелект. Проектът е част от урок, посветен на дезинформацията, целящ да научи децата на критично мислене и разграничаване на фалшиви от истински новини.

Значението на четенето според деца от детска градина

Защо е важно да се чете? Чуйте мнението на деца от една великотърновска детска градина.

Археологически проучвания на ахтополския манастир "Свети Йоан Предтеча"

Националният исторически музей и община Царево работят по разкриването на едно от най-значимите духовни средища по Южното Черноморие – ахтополския манастир "Свети Йоан Предтеча", известен още като "Свети Яни".

СВЯТ

Извънредно положение във Филипините заради тайфуна "Калмаеги"

Нараства броят на жертвите от тайфуна "Калмаеги" във Филипините, над 110 души са загинали. Близо 130 души са изчезнали.

Илън Мъск иска да блокира Слънцето

Илън Мъск предлага да блокира Слънцето със сателити, за да охлажда Земята. Учените предупреждават, че това може да доведе до катастрофа.

"6 7" – дума на годината на Dictionary.com

Фразата "6 7" е избрана за дума на годината от Dictionary.com. Тя придоби огромна популярност през лятото като шега с неясно значение, използвана от деца и тийнейджъри в социалните мрежи.

СПОРТ

Шампионска лига

Манчестър Сити разгроми Борусия Дортмунд с 4:1 като домакин. Сити няма загуба срещу германски съперници в девет последователни двубоя от евротурнирите. Барселона завърши наравно 3:3 като гост срещу Брюж.

Лига Европа

Лудогорец гостува на Ференцварош днес от 22:00 ч. българско време. Българският шампион влиза в гостуването си в Будапеща след серия от тежки визити и незадоволителни резултати.

Български футбол

Феновете на Левски изкупиха всички талони в предназначените за тях сектори А и Б за предстоящия мач срещу ЦСКА. Срещата е в събота от 15:00 ч. на Националния стадион "Васил Левски".

Последвайте ни

ТОП 24

Шофьор от Неделино почина от инфаркт зад волана на ученически автобус
1
Шофьор от Неделино почина от инфаркт зад волана на ученически автобус
С джипове, кран, заровена цистерна и бидони: Източиха гориво за 1 млн. лв. от тръбопровод на "Лукойл"
2
С джипове, кран, заровена цистерна и бидони: Източиха гориво за 1...
Общественият съвет за Националната детска болница подава оставка
3
Общественият съвет за Националната детска болница подава оставка
Перничанин откраднал 165 бутилки олио от хипермаркет за две седмици
4
Перничанин откраднал 165 бутилки олио от хипермаркет за две седмици
Полша започва нова военна програма - ще обучи над 400 000 през 2026 година
5
Полша започва нова военна програма - ще обучи над 400 000 през 2026...
Спира събирането на боклука от цветните контейнери в 16 района на София
6
Спира събирането на боклука от цветните контейнери в 16 района на...

Най-четени

"Ние вече не живеем - отидоха на концерт, а ни ги върнаха в ковчези": Кочани
1
"Ние вече не живеем - отидоха на концерт, а ни ги върнаха в...
Мистериозен случай в Пирин: Изчезнал мъж преди повече от 10 г. беше открит жив в планината
2
Мистериозен случай в Пирин: Изчезнал мъж преди повече от 10 г. беше...
Осезаемо застудяване и валежи от дъжд от вторник
3
Осезаемо застудяване и валежи от дъжд от вторник
Шофьор от Неделино почина от инфаркт зад волана на ученически автобус
4
Шофьор от Неделино почина от инфаркт зад волана на ученически автобус
МОН предлага повтаряне на първи клас при недостатъчни познания по български
5
МОН предлага повтаряне на първи клас при недостатъчни познания по...
Моторист и жена загинаха при катастрофи в Пловдивско и Великотърновско
6
Моторист и жена загинаха при катастрофи в Пловдивско и Великотърновско

Още от: У нас

Археологически проучвания на ахтополския манастир "Свети Йоан Предтеча"
Археологически проучвания на ахтополския манастир "Свети Йоан Предтеча"
Значението на четенето според деца от детска градина Значението на четенето според деца от детска градина
Чете се за: 00:07 мин.
Фалшиво интервю с Доналд Тръмп създадоха ученици от Пловдив Фалшиво интервю с Доналд Тръмп създадоха ученици от Пловдив
Чете се за: 00:42 мин.
Кристалина Георгиева сподели емоционален клип след форума за еврото Кристалина Георгиева сподели емоционален клип след форума за еврото
Чете се за: 00:25 мин.
Оставка на Обществения съвет за изграждане детска болница в София Оставка на Обществения съвет за изграждане детска болница в София
Чете се за: 00:27 мин.
България и Северна Македония подписват споразумение за нов железопътен тунел България и Северна Македония подписват споразумение за нов железопътен тунел
Чете се за: 00:55 мин.

Водещи новини

Съдбата на Бюджет 2026: Властта и бизнесът възстановиха диалога си за парите за догодина (ОБЗОР)
Съдбата на Бюджет 2026: Властта и бизнесът възстановиха диалога си...
Чете се за: 07:00 мин.
У нас
Много иракчани отиват след обещания за пари и жени: Как Русия набира наемници за Украйна? Много иракчани отиват след обещания за пари и жени: Как Русия набира наемници за Украйна?
Чете се за: 04:00 мин.
По света
Епизод 2 от кризата: Край на събирането на боклука от цветните контейнери в 16 района Епизод 2 от кризата: Край на събирането на боклука от цветните контейнери в 16 района
Чете се за: 04:47 мин.
У нас
Служител на ВиК загина в Лясковец, докато отстранява авария Служител на ВиК загина в Лясковец, докато отстранява авария
Чете се за: 00:40 мин.
У нас
Желязков и Зеленски разговаряха по телефона - какво си казаха
Чете се за: 00:30 мин.
Политика
Вицепрезидентът Илияна Йотова: Този бюджет в евро отдавна е подготвен
Чете се за: 02:22 мин.
У нас
Общественият съвет за Националната детска болница хвърли оставка -...
Чете се за: 03:22 мин.
У нас
С джипове, кран, заровена цистерна и бидони: Източиха гориво за 1...
Чете се за: 02:40 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ