Новините 06.11.2025 г.

У НАС

Оставка на Обществения съвет за изграждане детска болница в София

Общественият съвет за изграждане на детска болница в София подаде оставка. Като причина посочват невъзможността да работят без достатъчно информация.

Кристалина Георгиева сподели емоционален клип след форума за еврото

Директорът на Международния валутен фонд Кристалина Георгиева публикува емоционален клип в социалните мрежи. Два дни след големия форум, събрал елита на европейските финансисти в България, Георгиева благодари за топлото посрещане и изразява надежда, че присъединяването ни към еврозоната ще даде нов тласък и нов фокус на страната ни.

Фалшиво интервю с Доналд Тръмп, създадено от ученици от Пловдив

Ученици от училище "Св. Паисий Хилендарски" в Пловдив създадоха фалшиво интервю с американския президент Доналд Тръмп, използвайки изкуствен интелект. Проектът е част от урок, посветен на дезинформацията, целящ да научи децата на критично мислене и разграничаване на фалшиви от истински новини.

Значението на четенето според деца от детска градина

Защо е важно да се чете? Чуйте мнението на деца от една великотърновска детска градина.

Археологически проучвания на ахтополския манастир "Свети Йоан Предтеча"

Националният исторически музей и община Царево работят по разкриването на едно от най-значимите духовни средища по Южното Черноморие – ахтополския манастир "Свети Йоан Предтеча", известен още като "Свети Яни".

СВЯТ

Извънредно положение във Филипините заради тайфуна "Калмаеги"

Нараства броят на жертвите от тайфуна "Калмаеги" във Филипините, над 110 души са загинали. Близо 130 души са изчезнали.

Илън Мъск иска да блокира Слънцето

Илън Мъск предлага да блокира Слънцето със сателити, за да охлажда Земята. Учените предупреждават, че това може да доведе до катастрофа.

"6 7" – дума на годината на Dictionary.com

Фразата "6 7" е избрана за дума на годината от Dictionary.com. Тя придоби огромна популярност през лятото като шега с неясно значение, използвана от деца и тийнейджъри в социалните мрежи.

СПОРТ

Шампионска лига

Манчестър Сити разгроми Борусия Дортмунд с 4:1 като домакин. Сити няма загуба срещу германски съперници в девет последователни двубоя от евротурнирите. Барселона завърши наравно 3:3 като гост срещу Брюж.

Лига Европа

Лудогорец гостува на Ференцварош днес от 22:00 ч. българско време. Българският шампион влиза в гостуването си в Будапеща след серия от тежки визити и незадоволителни резултати.

Български футбол

Феновете на Левски изкупиха всички талони в предназначените за тях сектори А и Б за предстоящия мач срещу ЦСКА. Срещата е в събота от 15:00 ч. на Националния стадион "Васил Левски".