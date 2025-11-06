Епизод 2 от кризата: Край на събирането на боклука от цветните контейнери в 16 района

На фона на кризата с боклука в столичните райони "Люлин" и "Красно село" от днес се задава нов проблем. Обслужването на цветните контейнери спира в 16 от всички 24 района в София.

Причината - "Екобулпак", една от фирмите, които се занимават с рециклиране, твърди, че столичният завод за боклуци връща част от камионите им с отпадъци.

От своя страна от завода заявиха, че компанията прави опити да изхвърля пластмаса като "битов" отпадък.

Очертава ли се нова криза с боклука, но този път свързана с рециклируемите отпадъци. Проследяваме събитията от последния месец.

На 5 октомври в районите "Люлин" и "Красно село" се въведе кризисна организация за сметосъбирането. Причината - Васил Терзиев не подписа договор с фирмата изпълнител заради предложена висока цена.

23 дни по-късно "Екобулпак" прави опит да депонира 4 тона отпадъци от цветните контейнери, представен като "битов" в Завода за отпадъци.

След направен лабораторен контрол се доказа, че съдържанието е рециклируемо. На 4 ноември Терзиев получава писмо от "Екобулпак" с уведомление за намерението им да спрат обслужването на цветните контейнери в посочените 16 района, сред тях и кризисният "Люлин". Причината - върнатият отпадък от завода.

"Отпадъкът, който трябва да идва от тези фирми, в него не трябва да има рециклируеми материали. До 10% е допустимо да има, не можем да искаме да бъде изчистен перфектно, но 5 дни поред един и същ камион ни се докарва тук, една и съща пластмаса, едни и същи материали", заяви Николай Савов, директор на Столичното предприятие за третиране на отпадъци.

Той разясни, че заводът работи по комплексно разрешително, в което е записано, че нямат право да работят и приемат отпадък, който може да се рециклира. Именно на този отпадък има поставен код, който подсказва, че отпадъкът е такъв. От "Екобулпак" контрираха.

"В някои случаи се казва, че не отговаря на някакви кодове, което не е вярно. Другото, което е, че материалът, който връщаме, съдържа рециклируеми материали. Да, сигурно съдържа някои, но ние нямаме полза да връщаме на Столичната община рециклируеми материали, които можем да оползотворим. Да, инцидентно може да сме изпуснали, но това е против нашата изгода", коментира Николай Желев, прокурист "Екобулсорт".

В позиция от Столичната община категорично заявяват, че заравянето или депонирането на пластмаса и други рециклируеми отпадъци е напълно недопустимо.

"Ние връщаме негодни за рециклиране. Това са отпадъци, които изобщо не стават за рециклиране, освен това отпадъци, които теоретически стават за рециклиране, но не могат да се рециклират", допълни Николай Желев, прокурст "Екобулсорт". "Видяха, че се справяме с "Люлин", че нещата там успяхме да изчистим, продължаваме да работим в това направление и сега се търси другият повод за следващия скандал, който може да бъде организиран", заяви Николай Савов, директор на Столичното предприятие за третиране на отпадъци. "От момента, в който започна кризата, количеството на рециклируеми отпадъци се увеличи двойно, но не за сметка на рециклируемите, а за сметка на смесен битов отпадък, тоест качеството се влоши още повече", каза още Николай Желев, прокурст "Екобулсорт".

От "Московска" 33 обясниха, че действията на фирмата са самоволни, което противоречи на поетия ангажимент. Настоящият им ход може да се гледа като блокиране на сметосъбирането в "Люлин".

От Столичната община призоваха и Екоминистерството да вземе отношение. От ведомството отговориха, че то не е страна по избора на организация, извършваща събиране на отпадъци от опаковки и че това е отговорност на кмета.