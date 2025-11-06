БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Спира събирането на боклука от цветните контейнери в 16 района на София

Чете се за: 05:57 мин.
У нас
Действията на фирмата са недопустими, смятат от Столичната община

спира събирането боклука цветните контейнери района софия
Снимка: БТА/Архив
Столична община беше официално уведомена с писмо от „Екобулпак“ АД, че организацията възнамерява да преустанови обслужването на цветните контейнери за разделно събиране на отпадъци в 16 столични района – "Възраждане", "Лозенец", "Оборище", "Средец", "Изгрев", "Илинден", "Сердика", "Слатина", "Младост", "Триадица", "Надежда", "Подуяне", "Студентски", "Връбница", "Нови Искър" и "Банкя".

„Екобулпак“ е една от организациите по оползотворяване на отпадъци от опаковки, с които Столична община има сключени договори за обслужване на цветните контейнери за разделно събиране, съобщиха от пресцентъра на Столичната община.

Според хронологията на събитията, предоставена от Общината, проблемът е започнал още в началото на кризата със сметоизвозването в Красно село и Люлин:

  • 5 октомври 2025 г. – в районите „Люлин“ и „Красно село“ беше въведена кризисна организация за сметосъбиране, след като кметът на Столична община Васил Терзиев отказа да подпише договор при необосновано високата цена, предложена от класирания кандидат.
  • 28 октомври 2025 г. – „Екобулпак“ прави опит да депонира в Столичното предприятие за третиране на отпадъци (СПТО) 4 тона отпадъци от цветни контейнери, представени като „битови“. Ръководител лаборатория инж. Лилия Димитрова към СПТО, отказва приемането на отпадъка, след лабораторен контрол, доказал, че съдържанието е рециклируемо, а не битово.
  • 4 ноември 2025 г. – кметът на София получава писмо от „Екобулпак“ с уведомление за намерението им да спрат обслужването на цветните контейнери в посочените 18 района.

Столична община категорично заявява, че заравянето или депонирането на пластмаса и други рециклируеми отпадъци е напълно недопустимо. Подобна практика нанася сериозни щети върху околната среда, води до отделяне на токсични вещества в почвата и въздуха и пряко застрашава здравето на хората.

Именно затова контролът върху Завода за третиране на отпадъци е завишен рекордно през последните две години. Общината ще продължи да отстоява твърдо позицията, че София няма да допуска заравяне на рециклируеми материали, независимо от натиск или опити за заобикаляне на правилата.

Действията на „Екобулпак“ са недопустими, смятат от общината.

Предприетото от „Екобулпак“ намерение няма договорно основание и представлява самоволно действие, което противоречи на ангажиментите им към гражданите на София и към производителите, които им плащат да събират и рециклират опаковки.

Забелязваме, че необичайно активното им поведение съвпада по време с обявената кризисна организация в районите „Люлин“ и „Красно село“, което поражда съмнение относно мотивите им.

Очевидно е, че повишената честота на обслужване на контейнерите и засиленият контрол върху качеството на събраните отпадъци не се харесват на „Екобулпак“. Настоящият им ход може да се разглежда като опит за блокиране на системата за сметосъбиране в „Люлин“ и подкопаване на усилията на общината да осигури по-чиста, по-ефективна и устойчива система. По информация на Столична община в първата седмица на временната организация в Люлин (обслужван от „Екобулпак“) са събрани 35 т отпадъци - близо двойно повече спрямо 18 т - в седмицата преди кризата.

Това е в пълен разрез с публичния ангажимент на Столична община да насърчава разделното събиране и активното участие на гражданите в рециклирането. София залага именно на това – повече разделно събиране, по-малко отпадък за депониране и по-голяма отговорност от организациите по оползотворяване.

Столична община призовава МОСВ да вземе незабавно отношение и да упражни контрол върху дейността на „Екобулпак“ и останалите организации по оползотворяване, за да се гарантира спазването на закона и устойчивостта на системата за управление на отпадъците в столицата.

Противно на поведението на „Екобулпак“, СПТО доказва ежедневно, че работи в интерес на гражданите и опазването на околната среда.

През 2025 г. предприятието отчита исторически рекорд: Приходите от продажба на рециклируеми материали надхвърлят 1,75 млн. лева, което е почти пет пъти повече спрямо 2023 г.
Тези резултати са пряк показател за ефективността на въведените реформи и засиления контрол, както и за професионализма на екипа на СПТО, който осигурява непрекъсната работа дори в кризисни условия.

Столична община продължава да защитава обществения интерес и в съда, където води дело срещу организациите по оползотворяване, които атакуваха решението на Столичния общински съвет да се завишат изискванията към въпросните организации - с цел подобряване на рециклирането.
Нашата цел е ясна – справедливост, прозрачност и ефективност в управлението на отпадъците, без възможност за изнудване на града и гражданите му.

Столична община остава ангажирана с всички налични ресурси и правомощия да гарантира, че системата за управление на отпадъците работи устойчиво, прозрачно и в интерес на софиянци. София няма да допуска частни интереси да подкопават усилията на града за чиста, модерна и рециклираща столица.

