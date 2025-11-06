Много иракчани отиват след обещания за пари и жени: Как Русия набира наемници за Украйна?

Южна Африка е получила сигнал за 17 свои граждани, блокирани в Донбас като част от наемнически войски, и работи за връщането им. Президентът на страната е разпоредил разследване на обстоятелствата, при които мъжете са попаднали в конфликта между Русия и Украйна.

Засега няма потвърждение на чия страна са се сражавали южноафриканците. Корупцията, лошото управление и високата безработица превръща млади хора от Африка и Азия в лесна жертва за целите на войната.

Украинското знаме, развяващо се от кметството на Покровск - тези кадри от дрон бяха разпространени от украинската армия на фона на противоречивата информация за съдбата на ключовия украински град.



Според украинската армия Русия е разположила 11 хиляди войници в покрайните на Покровск и още хиляди в съседните райони в опит да превземе града, наричан врата към Донецк.

Оказва се, че част от тях са дошли от другия край на света. Последното съобщение е от Южна Африка. 17-те мъже на възраст между 20 и 39 години са блокирани в Донбас. Привлечени са с предложение за работа при изгодни условия. Безработицата в Южна Африка е над 30% и дори по-висока сред младите.

"Президентът Сирил Рамапоса разпореди разследване на обстоятелствата, довели до набирането на младите мъже за тези, изглежда, наемнически дейности. Южноафриканското правителство работи чрез дипломатически канали за безопасното им връщане след поискано от тях съдействие. Президентът Рамапоса и правителството на Южна Африка остро осъждат експлоатацията на млади уязвими хора от лица, работещи за чужди военни части".

Наемници са набирани още от Индия, Непал и Шри Ланка, както и много иракчани, част от тях са в неизвестност.

Абдул Хюсеин Мотлак, пенсиониран военен:

"Каза, че тренира в Бахмут. Пращаше ни съобщения до 9 май, не сме го чували след това".



Зейнаб Джабар, майка на иракски наемник в Русия:

"Гладът ни убива. Нямаме нищо общо с Русия. Имахме достатъчно войни. Много млади иракчани отиват в Русия след обещания за пари и жени".

Привличат ги и привидно неустоими оферти в социалните мрежи.

Абас, наемник от Ирак:

"Русия ми предложи заплата и предимства, за които никога не бих могъл да мечтая в Ирак.“

Миналия месец Кения съобщи, че нейни граждани са в руски военни лагери. Те били примамвани от агенти, представящи се за служители на руското правителство, но в крайна сметка се оказвали на бойното поле.



Мишена са не само мъже. През август южноафриканското правителство издаде предупреждение към млади жени да не вярват на предложения за работа в чужбина, основно в Русия. Разследване на BBC разкри, че са отвеждани в Татарстан, за да произвеждат дронове. Смята се, че над хиляда жени от Африка и Южна Азия са в оръжейни фабрики в т.нар. икономическа зона Алабуга.



Русия продължава да разширява влиянието си в Африка. Руската наемническа група Африкански корпус, контролирана от министерството на отбраната в Москва, успешно замени военната групировка "Вагнер", след като лидерът ѝ Евгений Пригожин загина в самолетна катастрофа преди две години.