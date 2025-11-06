БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Полицията и прокуратурата разбиха престъпна група за...
Чете се за: 02:05 мин.
Общественият съвет за Националната детска болница подава...
Чете се за: 01:57 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Много иракчани отиват след обещания за пари и жени: Как Русия набира наемници за Украйна?

Ива Стойкова от Ива Стойкова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 04:00 мин.
По света
Запази

Оказва се, че част от тях са дошли от другия край на света

иракчани отиват обещания пари жени русия набира наемници украйна
Слушай новината

Южна Африка е получила сигнал за 17 свои граждани, блокирани в Донбас като част от наемнически войски, и работи за връщането им. Президентът на страната е разпоредил разследване на обстоятелствата, при които мъжете са попаднали в конфликта между Русия и Украйна.

Засега няма потвърждение на чия страна са се сражавали южноафриканците. Корупцията, лошото управление и високата безработица превръща млади хора от Африка и Азия в лесна жертва за целите на войната.

Украинското знаме, развяващо се от кметството на Покровск - тези кадри от дрон бяха разпространени от украинската армия на фона на противоречивата информация за съдбата на ключовия украински град.

Според украинската армия Русия е разположила 11 хиляди войници в покрайните на Покровск и още хиляди в съседните райони в опит да превземе града, наричан врата към Донецк.

Оказва се, че част от тях са дошли от другия край на света. Последното съобщение е от Южна Африка. 17-те мъже на възраст между 20 и 39 години са блокирани в Донбас. Привлечени са с предложение за работа при изгодни условия. Безработицата в Южна Африка е над 30% и дори по-висока сред младите.

"Президентът Сирил Рамапоса разпореди разследване на обстоятелствата, довели до набирането на младите мъже за тези, изглежда, наемнически дейности. Южноафриканското правителство работи чрез дипломатически канали за безопасното им връщане след поискано от тях съдействие. Президентът Рамапоса и правителството на Южна Африка остро осъждат експлоатацията на млади уязвими хора от лица, работещи за чужди военни части".

Наемници са набирани още от Индия, Непал и Шри Ланка, както и много иракчани, част от тях са в неизвестност.

Абдул Хюсеин Мотлак, пенсиониран военен:
"Каза, че тренира в Бахмут. Пращаше ни съобщения до 9 май, не сме го чували след това".

Зейнаб Джабар, майка на иракски наемник в Русия:
"Гладът ни убива. Нямаме нищо общо с Русия. Имахме достатъчно войни. Много млади иракчани отиват в Русия след обещания за пари и жени".

Привличат ги и привидно неустоими оферти в социалните мрежи.

Абас, наемник от Ирак:
"Русия ми предложи заплата и предимства, за които никога не бих могъл да мечтая в Ирак.“

Миналия месец Кения съобщи, че нейни граждани са в руски военни лагери. Те били примамвани от агенти, представящи се за служители на руското правителство, но в крайна сметка се оказвали на бойното поле.

Мишена са не само мъже. През август южноафриканското правителство издаде предупреждение към млади жени да не вярват на предложения за работа в чужбина, основно в Русия. Разследване на BBC разкри, че са отвеждани в Татарстан, за да произвеждат дронове. Смята се, че над хиляда жени от Африка и Южна Азия са в оръжейни фабрики в т.нар. икономическа зона Алабуга.


Русия продължава да разширява влиянието си в Африка. Руската наемническа група Африкански корпус, контролирана от министерството на отбраната в Москва, успешно замени военната групировка "Вагнер", след като лидерът ѝ Евгений Пригожин загина в самолетна катастрофа преди две години.

#наемници #войната в Украйна #Русия

Последвайте ни

ТОП 24

Шофьор от Неделино почина от инфаркт зад волана на ученически автобус
1
Шофьор от Неделино почина от инфаркт зад волана на ученически автобус
Фентанилът: Вълна от смърт в България
2
Фентанилът: Вълна от смърт в България
С джипове, кран, заровена цистерна и бидони: Източиха гориво за 1 млн. лв. от тръбопровод на "Лукойл"
3
С джипове, кран, заровена цистерна и бидони: Източиха гориво за 1...
Общественият съвет за Националната детска болница подава оставка
4
Общественият съвет за Националната детска болница подава оставка
Перничанин откраднал 165 бутилки олио от хипермаркет за две седмици
5
Перничанин откраднал 165 бутилки олио от хипермаркет за две седмици
Полша започва нова военна програма - ще обучи над 400 000 през 2026 година
6
Полша започва нова военна програма - ще обучи над 400 000 през 2026...

Най-четени

"Ние вече не живеем - отидоха на концерт, а ни ги върнаха в ковчези": Кочани
1
"Ние вече не живеем - отидоха на концерт, а ни ги върнаха в...
Мистериозен случай в Пирин: Изчезнал мъж преди повече от 10 г. беше открит жив в планината
2
Мистериозен случай в Пирин: Изчезнал мъж преди повече от 10 г. беше...
Осезаемо застудяване и валежи от дъжд от вторник
3
Осезаемо застудяване и валежи от дъжд от вторник
Шофьор от Неделино почина от инфаркт зад волана на ученически автобус
4
Шофьор от Неделино почина от инфаркт зад волана на ученически автобус
МОН предлага повтаряне на първи клас при недостатъчни познания по български
5
МОН предлага повтаряне на първи клас при недостатъчни познания по...
Моторист и жена загинаха при катастрофи в Пловдивско и Великотърновско
6
Моторист и жена загинаха при катастрофи в Пловдивско и Великотърновско

Още от: Русия

Битката за Покровск продължава
Битката за Покровск продължава
Русия ли стои зад провокациите с дронове? Русия ли стои зад провокациите с дронове?
Чете се за: 02:57 мин.
Сделката за "Лукойл": За първи път говори шефът на купувача "Гънвор" Сделката за "Лукойл": За първи път говори шефът на купувача "Гънвор"
Чете се за: 01:12 мин.
Битката за Покровск: Украйна твърди, че удържа руското настъпление Битката за Покровск: Украйна твърди, че удържа руското настъпление
Чете се за: 01:17 мин.
"Файненшъл таймс": Путин и Тръмп не се срещнаха заради искания на Кремъл спрямо Украйна "Файненшъл таймс": Путин и Тръмп не се срещнаха заради искания на Кремъл спрямо Украйна
Чете се за: 03:40 мин.
Тайните на руския сенчест флот - как се печелят милиарди чрез заобикаляне на санкции? Тайните на руския сенчест флот - как се печелят милиарди чрез заобикаляне на санкции?
Чете се за: 05:45 мин.

Водещи новини

Съдбата на Бюджет 2026: Властта и бизнесът възстановиха диалога си за парите за догодина (ОБЗОР)
Съдбата на Бюджет 2026: Властта и бизнесът възстановиха диалога си...
Чете се за: 07:00 мин.
Много иракчани отиват след обещания за пари и жени: Как Русия набира наемници за Украйна? Много иракчани отиват след обещания за пари и жени: Как Русия набира наемници за Украйна?
Чете се за: 04:00 мин.
По света
Епизод 2 от кризата: Край на събирането на боклука от цветните контейнери в 16 района Епизод 2 от кризата: Край на събирането на боклука от цветните контейнери в 16 района
Чете се за: 04:47 мин.
У нас
Служител на ВиК загина в Лясковец, докато отстранява авария Служител на ВиК загина в Лясковец, докато отстранява авария
Чете се за: 00:40 мин.
У нас
Желязков и Зеленски разговаряха по телефона - какво си казаха
Чете се за: 00:30 мин.
Политика
Вицепрезидентът Илияна Йотова: Този бюджет в евро отдавна е подготвен
Чете се за: 02:22 мин.
У нас
Общественият съвет за Националната детска болница хвърли оставка -...
Чете се за: 03:22 мин.
У нас
С джипове, кран, заровена цистерна и бидони: Източиха гориво за 1...
Чете се за: 02:40 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ