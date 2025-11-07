БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Сделката за "Лукойл": "Гънвор" се...
Чете се за: 03:15 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Все още се изясняват причините за катастрофата с мигранти в Бургас

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Елеана Цанова
A+ A-
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
Запази

При инцидента кола падна в езерото "Вая"

Снимка: БТА
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Катастрофа с мигранти след гонка екипи на "Гранична полиция" в Бургас. По неофициална информация шестима души са загинали, а трима са ранени.

Инцидентът е станал около 22 часа снощи на околовръстния път в града. По неофициалната информация лек автомобил с румънска регистрация е опитал да избегне полицейска проверка, в последвалото преследване шофьорът е изгубил контрол над автомобила и колата с чужденците е паднала в езерото "Вая".

На мястото незабавно са изпратени екипи на полицията, пожарната и Спешна помощ. Причините за инцидента се изясняват, като вероятната причина за катастрофата е резултат от опит за бягство от органите на реда.

Вижте повече в прякото включване на Елеана Цанова

#Бургас #катастрофа #мигранти

Последвайте ни

ТОП 24

Шофьор от Неделино почина от инфаркт зад волана на ученически автобус
1
Шофьор от Неделино почина от инфаркт зад волана на ученически автобус
С джипове, кран, заровена цистерна и бидони: Източиха гориво за 1 млн. лв. от тръбопровод на "Лукойл"
2
С джипове, кран, заровена цистерна и бидони: Източиха гориво за 1...
Перничанин откраднал 165 бутилки олио от хипермаркет за две седмици
3
Перничанин откраднал 165 бутилки олио от хипермаркет за две седмици
Общественият съвет за Националната детска болница подава оставка
4
Общественият съвет за Националната детска болница подава оставка
Гонка с мигранти: Кола падна в езерото Вая в Бургас
5
Гонка с мигранти: Кола падна в езерото Вая в Бургас
Спира събирането на боклука от цветните контейнери в 16 района на София
6
Спира събирането на боклука от цветните контейнери в 16 района на...

Най-четени

"Ние вече не живеем - отидоха на концерт, а ни ги върнаха в ковчези": Кочани
1
"Ние вече не живеем - отидоха на концерт, а ни ги върнаха в...
Мистериозен случай в Пирин: Изчезнал мъж преди повече от 10 г. беше открит жив в планината
2
Мистериозен случай в Пирин: Изчезнал мъж преди повече от 10 г. беше...
Шофьор от Неделино почина от инфаркт зад волана на ученически автобус
3
Шофьор от Неделино почина от инфаркт зад волана на ученически автобус
Осезаемо застудяване и валежи от дъжд от вторник
4
Осезаемо застудяване и валежи от дъжд от вторник
МОН предлага повтаряне на първи клас при недостатъчни познания по български
5
МОН предлага повтаряне на първи клас при недостатъчни познания по...
Моторист и жена загинаха при катастрофи в Пловдивско и Великотърновско
6
Моторист и жена загинаха при катастрофи в Пловдивско и Великотърновско

Още от: Регионални

Спират разделното събиране на отпадъци в 16 столични района
Спират разделното събиране на отпадъци в 16 столични района
Столичното метро няма да се движи по третата линия на 8 и 9 ноември Столичното метро няма да се движи по третата линия на 8 и 9 ноември
Чете се за: 01:20 мин.
От ДСБ настояват за изслушване на здравния министър по казуса с Националната детска болница От ДСБ настояват за изслушване на здравния министър по казуса с Националната детска болница
Чете се за: 00:52 мин.
Предстои прокуратурата да повдигне обвинения на задържаните за кражба на гориво от "Лукойл" Предстои прокуратурата да повдигне обвинения на задържаните за кражба на гориво от "Лукойл"
Чете се за: 03:37 мин.
Гонка с мигранти: Кола падна в езерото Вая в Бургас Гонка с мигранти: Кола падна в езерото Вая в Бургас
Чете се за: 00:35 мин.
Мисията да даряваш щастие: Търсят приемни семейства във Варна Мисията да даряваш щастие: Търсят приемни семейства във Варна
Чете се за: 02:32 мин.

Водещи новини

Сделката за "Лукойл": "Гънвор" се отказва да купи задграничните активи на компанията
Сделката за "Лукойл": "Гънвор" се отказва да...
Чете се за: 03:15 мин.
По света
Асен Василев, ПП-ДБ: Оттеглянето от сделката за "Лукойл" е силно притеснително Асен Василев, ПП-ДБ: Оттеглянето от сделката за "Лукойл" е силно притеснително
Чете се за: 03:57 мин.
У нас
Все още се изясняват причините за катастрофата с мигранти в Бургас Все още се изясняват причините за катастрофата с мигранти в Бургас
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
Антон Златанов: Зачестяват неподчиненията на трафикантите на мигранти Антон Златанов: Зачестяват неподчиненията на трафикантите на мигранти
Чете се за: 04:37 мин.
Общество
Бюджет 2026: Властта и работодателите продължават обсъждането на...
Чете се за: 01:02 мин.
У нас
Спират разделното събиране на отпадъци в 16 столични района
Чете се за: 03:00 мин.
У нас
От ДСБ настояват за изслушване на здравния министър по казуса с...
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Дъждовно време и в петък
Чете се за: 02:10 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ