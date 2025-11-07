БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Предстои прокуратурата да повдигне обвинения на задържаните за кражба на гориво от "Лукойл"

По първоначални данни щетите възлизат на близо един милион лева

Предстои прокуратурата да повдигне обвинения на задържаните за кражба на гориво от "Лукойл"
Прокуратурата в Стара Загора предстои да повдигне обвинения на четиримата задържани за източване на дизелово гориво от тръбопровод на "Лукойл". Очаква се те да бъдат подведени под наказателна отговорност по 2 обвинения.

Първото - за заговор на две или повече лица да вършат престъпления в страната или в чужбина, а второто е за кражба в особено големи размери. Престъпната група е действала от около месец, предимно нощем.

Извършителите пробили тръбопровода и монтирали кран, чрез който отклонявали гориво към подземна цистерна, предварително заровена в земята. Разследващите са иззели около седем тона дизелово гориво.

По първоначални данни щетите възлизат на близо един милион лева.

