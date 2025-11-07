Сделката за "Лукойл": "Гънвор" се отказва да купи задграничните активи на компанията

Компанията "Гънвор" оттегля предложението си да купи задграничните активи на "Лукойл", сред които е и рафинерията в Бургас, предаде Ройтерс.

Съобщението идва, след като финансовото министерство на Съединените щати нарече компанията марионетка на Кремъл и даде да се разбере, че Вашингтон се противопоставя на сделката.

Според министерството президентът Доналд Тръмп е бил пределно ясен, че войната в Украйна трябва са приключи незабавно. В съобщение на "Гънвор" се посочва, че информацията на американското ведомство е невярна и приветстват възможността недоразумението да бъде изчистено.