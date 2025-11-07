БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Сделката за "Лукойл": "Гънвор" се отказва да купи задграничните активи на компанията

Ива Стойкова от Ива Стойкова
По света
Съобщението идва, след като финансовото министерство на Съединените щати нарече компанията марионетка на Кремъл

Сделката за "Лукойл": "Гънвор" се отказва да купи задграничните активи на компанията
Компанията "Гънвор" оттегля предложението си да купи задграничните активи на "Лукойл", сред които е и рафинерията в Бургас, предаде Ройтерс.

Съобщението идва, след като финансовото министерство на Съединените щати нарече компанията марионетка на Кремъл и даде да се разбере, че Вашингтон се противопоставя на сделката.

Според министерството президентът Доналд Тръмп е бил пределно ясен, че войната в Украйна трябва са приключи незабавно. В съобщение на "Гънвор" се посочва, че информацията на американското ведомство е невярна и приветстват възможността недоразумението да бъде изчистено.

