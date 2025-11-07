Доналд Тръмп приема Виктор Орбан в Белия дом

Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп ще приеме днес в Белия дом унгарския премиер Виктор Орбан.

Орбан, който е ревностен поддръжник на Тръмп и неговата политика, заяви, че ще се опита да го убеди да освободи Унгария от наложените от Вашингтон санкции срещу руските петролни компании „Роснефт“ и „Лукойл“.

Санкциите засягат Унгария и Словакия, които продължават да внасят руски изкопаеми горива, въпреки войната в Украйна.