Дъждовно време и в петък

Времето ще остане облачно и с валежи, на повече места преди обяд в Североизточна България, а в Северозападна количествата ще са по-значителни. Почти без валежи и с временни разкъсвания на облачността ще бъде над Югозападна България.

Вятърът ще бъде слаб от изток, в Източна България - от североизток. Минималните температури ще бъдат между 5° и 10°, в София - около 6°, а максималните - между 11° и 16°, в София - около 12°.

И по Черноморието ще бъде облачно и дъждовно. Ще духа слаб до умерен вятър от североизток. Минималните температури ще бъдат между 9° и 13°, а максималните – от 15° до 18°.

Температурата на морската вода е от 15° в района на Шабла до 18° към Ахтопол. Вълнението на морето ще бъде 3 бала.

В планините също ще бъде облачно с валежи от дъжд. По най-високите части на Западна Стара планина и Рила дъждът ще преминава в сняг.

Ще духа умерен вятър от юг-югозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 10°, на 2000 метра - около 4°.

През почивните дни и първата половина от следващата седмица ще преобладава облачно време, в отделни равнинни райони - с намалена видимост. Ще има и валежи, в събота на много места в страната, повече като количество в крайните югозападни райони, в неделя – главно в Източна България и в планините в Югозападна.

В понеделник валежите ще бъдат главно в Западна и Централна България, докато във вторник – предимно в Централна и Източна.

В сряда валежите ще намалеят по обхват и по количество. Облачността ще се разкъса, но на повече места в низините сутрин ще бъде мъгливо.

До понеделник температурите ще се повишават, повече в източните райони, но във вторник отново ще тръгнат надолу.