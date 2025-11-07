Спират разделното събиране на отпадъци в 16 столични района

Компанията "Екобулпак" спира сметосъбирането от контейнери за разделно събиране в 16 района в столицата. От столична община определят действията като "самоволни" и "опит за натиск".

От общината категорично заявяват, че няма да се допуска заваряване на пластмаса и други материали, подлежащи на рециклиране.

"Кризата с отпадъците, които се събират от сивите контейнери няма да има. Една от фирмите, която отговаря за събирането на цветните контейнери отказа да ги събира и твърдят, че това, което е отделено в тях, не подлежи на рециклиране и трябва да бъде депонирано. Съгласно комплексното разрешително на предприятието ние нямаме право да депонираме рециклируеми материали", каза Николай Савов, директор на "Столично предприятие за третиране на отпадъци". "От миналата година голяма част от камионите, които ние изпращаме с нерециклируеми отпадъци, бяха връщани. Многократно алармирахме Столична община за този проблем. След като не видяхме никаква реакция поискахме среща директно с господин Терзиев, за да уточним тези проблеми. Ние нямаме договорни отношения със "Столично предприятие за третиране на отпадъци", а със Столична община. Съдействие от господин Савов няма", коментира Георги Славчев, прокурист на "Екобулпак България".

По публикацията работиха: Варсен Такворян, Теодора Георгиева