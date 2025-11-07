Тодор Живондов: Много неща трябваше да се случат по различен начин

Наставникът на Лудогорец Тодор Живондов коментира поражението с 1:3 от Ференцварош в Лига Европа. Поражението е трето поредно за българския първенец, който заема 30-та позиция във временното класиране след четири изиграни кръга.

Ето какво каза Живондов на пресконференция след срещата:

„Искам да поздравя футболистите, изпълниха всичко, което бях планувал. Ако има нещо, което не се получаваше, те нямат вина. Аз нося отговорност. Имаше много неща, които трябваше да се случат по различен начин. Те се постараха да изпълнят всичко, което им беше зададено. Не мога да кажа, че е трудно. Трябва да се взимат верни решения във всяка секунда. Ференцварош е силен отбор. Можеше да постигнем и по-добър резултат, но и да загубим с повече“, коментира наставникът.

„Въпрос на време беше да започнем да рискуваме. Тогава оставяхме прекалено много пространства, което значеше, че сме на една ситуация да ни вкарат трети гол. Можеше някои неща да се случат по-добре, но това зависеше от мен, а не от футболистите“, завърши Тодор Живондов.