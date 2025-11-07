Лудогорец преклони глава пред Ференцварош за втори път този сезон

Лудогорец допусна трета поредна загуба в Лига Европа. Българският шампион отстъпи с 1:3 при гостуването си на Ференцварош (Унгария) на "Групама Арена" в мач от четвъртия кръг на основната фаза.

Така Лудогорец заема 30-ата позиция в класирането на втория по сила европейски клубен турнир с 3 точки от 4 мача. Унгарският първенец е на другия полюс с три успеха и 10 пункта на третата позиция.

В началото срещата се развиваше добре за "орлите" и още в седмата минута стигнаха до първото си добро положение. Петър Станич изведе Ерик Маркус, но неговият диагонален удар мина на сантиметри от дясната греда.

Домакините можеха да накажат грешка на българите в 24-ата минута. Сон и Алмейда не се разбраха при едно подаване и Пешич отне. Сръбският нападател опита да подаде към Бамиделе Юсуф, но Серджио Падт се намеси решително.

В 31-ата минута Ференцварош откри резултата чрез Габи Каниховски, който засече центриране в малкото наказателно поле и не остави шансове на Падт. Асистенцията бе на Юсуф, след като нападателят отклони центриране на Макрецкис.

Унгарският шампион бе близо до втори гол в 40-ата минута, но Каду стреля неточно. Минута преди края на редовното време Юсуф прати топката в мрежата на Лудогорец, но след справка с ВАР попадението бе отменено.

Втората част започна с натиск на Ференцварош. В 53-ата минута Педро Нареси допусна груба грешка, която бе наказана от Каду. Бразилският полузащитник достигна до топката в наказателното поле и с диагонален удар удвои.

В 71-ата минута футболистите на Ференцварош поискаха дузпа за нарушение на Недялков срещу Джоузеф, но съдията даде знак играта да продължи.

Осем минути по-късно Лудогорец направи отлична атака, която бе завършена от Сон в мрежата на Дибуш и резултатът бе намален на 1:2. С основна заслуга за попадението бе Станислав Иванов, който изведе своя съотборник.

Унгарският шампион отреагира веднага и организира отлична атака в 83-ата минута, която завърши с пас към Макрецкис, който останал сам срещу Падт стреля в тялото на вратаря.

Четири минути по-късно всичко бе решено, когато Лени Джоузеф получи асистенция от Тот и преодоля Падт за крайното 3:1.

По-рано през този сезон "орлите" бяха спряни от същия съперник в квалификациите за Шампионската лига. Мачът в Разград завърши при 0:0, преди унгарците да спечелят реванша с класическото 3:0 на собствен терен.