340 000 зрители избраха БНТ 1 и сериала "Мамник"
Чете се за: 03:42 мин.
ГЕРБ-СДС ще върне мандата за съставяне на правителство
Чете се за: 01:30 мин.
След 26 часа блокада: Гръцките фермери пуснаха движението...
Чете се за: 00:30 мин.
Отмениха частичното бедствено положение в Крумовград
Чете се за: 02:15 мин.
Президентът Радев връчва мандат за съставяне на...
Чете се за: 01:42 мин.
Идват ледени дни: Сняг, силен вятър и рязко застудяване...
Чете се за: 02:55 мин.
Над 140 пострадали за едно денонощие в София заради...
Чете се за: 03:12 мин.
Красимир Вълчев за изпита по математика в 7-и клас:...
Чете се за: 05:47 мин.
Усложнена остава пътната обстановка, от АПИ - шофьорите...
Чете се за: 01:27 мин.

Серията на Изабелла Шиникова на единично и двойки в Кения приключи

от БНТ
Чете се за: 01:32 мин.
Спорт
Надпреварата е с награден фонд 30 000 долара.

Изабелла Шиникова
Снимка: БФ Тенис
Българската тенисистка Изабелла Шиникова приключи участието си на турнира на червени кортове в Найроби (Кения) с награден фонд 30 000 долара. Софиянката отпадна на четвъртфиналите на единично и полуфиналите в надпреварата на двойки.

Поставената под номер 1 в схемата на сингъл българка отстъпи в оспорван двубой на представителката на домакините Анжела Окутой с 5:7, 6:4, 2:6. Срещата продължи 2:32 часа.

Шиникова започна силно и поведе с 3:0 в първия сет, но допусна обрат до 3:5. Българката успя да изравни при 5:5, но загуби следващите два гейма и отстъпи с 5:7. Във втората част тя отново започна силно, взе аванс с 4:0 и без проблеми изравни сетовете. В решителния трети сет националката изостана рано с 1:5 и загуби с 2:6.

Преди този мач българката записа три поредни победи, като беше загубила само един сет.

В надпреварата на двойки Шиникова и Лъсюе Сяо (Китай), поставени под номер 4, отпаднаха на полуфиналите след поражение от вторите в схемата Алиса Реге (Франция) и Юней Жън (Китай) с 3:6, 4:6 за 71 минути игра.

Шиникова и Сяо допуснаха обрат от 3:1 до 3:6 в първия сет, а във втория загубиха два поредни гейма след 4:4, а с това и мача.

# Изабелла Шиникова

Лидия Енчева заслужи място във финалното каре в Хургада
Лидия Енчева заслужи място във финалното каре в Хургада
Иван Иванов е на полуфинал в Манакор след тричасова битка Иван Иванов е на полуфинал в Манакор след тричасова битка
Чете се за: 01:52 мин.
Денислава Глушкова отпадна на четвъртфиналите на турнир в Турция Денислава Глушкова отпадна на четвъртфиналите на турнир в Турция
Чете се за: 00:45 мин.
Без Григор Димитров България приема Белгия в срещата от Световната група на Купа Дейвис Без Григор Димитров България приема Белгия в срещата от Световната група на Купа Дейвис
Чете се за: 02:00 мин.
Иван Иванов е на четвъртфинал на турнир в академията на Надал Иван Иванов е на четвъртфинал на турнир в академията на Надал
Чете се за: 00:57 мин.
Янаки Милев достигна полуфиналите на двойки на турнир в Анталия Янаки Милев достигна полуфиналите на двойки на турнир в Анталия
Чете се за: 00:45 мин.

"Жал ни е да го харчим": Няма достатъчно евро в малките населени места
"Жал ни е да го харчим": Няма достатъчно евро в малките...
Чете се за: 04:07 мин.
У нас
ГЕРБ-СДС ще върне мандата за съставяне на правителство ГЕРБ-СДС ще върне мандата за съставяне на правителство
Чете се за: 01:30 мин.
У нас
След 26 часа блокада: Гръцките фермери пуснаха движението през "Кулата – Промахон" След 26 часа блокада: Гръцките фермери пуснаха движението през "Кулата – Промахон"
Чете се за: 00:30 мин.
У нас
340 000 зрители избраха БНТ 1 и сериала "Мамник" 340 000 зрители избраха БНТ 1 и сериала "Мамник"
Чете се за: 03:42 мин.
У нас
Засечени са фалшиви банкноти евро в казина в Кюстендил и Вършец
Чете се за: 03:42 мин.
У нас
Надежда Бобчева: Снегът беше почистен навсякъде, дори в зони без...
Чете се за: 03:17 мин.
У нас
Запознайте се с Орка - първото куче в България, обучено да открива...
Чете се за: 00:35 мин.
У нас
Зимната буря "Ели" спря влаковете в Северна Германия
Чете се за: 00:57 мин.
По света
