Фаворитите се класираха за финалното каре в Хонконг

Фаворитите не допуснаха изненади и оформиха полуфиналната четворка на турнира от сериите ATP 250 в Хонконг, който се играе на твърда настилка. Първите трима поставени в схемата – Лоренцо Музети, Александър Бублик и Андрей Рубльов, продължават битката за трофея.

Водачът в схемата Музети показа класа и хладнокръвие срещу местния любимец Коулман Уон, за да стигне до победа с 6:4, 6:4. Италианецът се възползва максимално от колебанията на съперника си, който допусна цели 30 непредизвикани грешки.



Въпреки това представителят на Хонконг не се предаде лесно – във втория сет дори поведе с 3:1, но Музети реагира с характер, взе пет от следващите шест гейма и затвори двубоя в своя полза.

В спор за място на финала италианецът ще срещне Андрей Рубльов. Руснакът, поставен под №3, изигра изключително стабилен мач срещу Нуно Боржеш и се наложи с 6:3, 6:4. Рубльов не позволи нито един пробив в хода на срещата, а серия от пет поредни спечелени гейма в края на първия и началото на втория сет се оказа решаваща за крайния изход.

Другият полуфинал ще противопостави Александър Бублик и американеца Маркос Хирон. Вторият поставен Бублик нямаше проблеми в първия сет срещу китаеца Цзюнчън Шан, но във втория бе поставен под сериозен натиск. Казахстанецът трябваше да спасява сетбол при 5:6 и собствен сервис, но показа здрави нерви, а в тайбрека демонстрира превъзходството си, печелейки го убедително със 7:2.

Хирон пък стигна до полуфиналите по неприятен начин – сънародникът му Майкъл Мо се отказа заради контузия при резултат 6:3, 1:0 в полза на Хирон.