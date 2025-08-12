БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
Мечтата на Лудогорец за Шампионска лига бе разбита в Унгария

"Орлите" продължават във втория по сила европейски клубен турнир Лига Европа.

ФК Ференцварош
Снимка: БТА
Слушай новината

Лудогорец загуби от Ференцварош с 0:3 като гост в мача-реванш от третия предварителен кръг на Шампионската лига. Така разградчани отпаднаха от най-комерсиалния футболен турнир с общ резултат 0:3 и ще играят в плейофа за влизане в групите на Лига Европа срещу шампиона на Република Северна Македония - Шкендия.

Българският шампион изигра силен мач на "Групама Арена" в Будапеща, но тимът имаше сериозни претенции към съдията Ернандес, който в началото на мача отмени гол на Ивайло Чочев при спорно положение за засада, а през втората част подмина претенции на разградчани за дузпа за избутване в гръб срещу Чочев в наказателното поле.

Лудогорец изигра най-силното си полувреме през този сезон през първата част, в която бе напълно равностоен на унгарския шампион.

Разградчани започнаха пределно мотивирани и стигнаха до гол още в шестата минута, след като Ивайло Чочев прати топката в мрежата с глава, но реферът маркира засада. Ситуацията бе спорна, но след преглеждане с ВАР решението бе потвърдено и нулевото равенство се запази.

Домакините стигнаха до ситуация в 21-ата минута, когато бившият футболист на Пирин Благоевград - Чебраил Макрецкис, преодоля Антон Недялков и Оливие Вердон, но ударът му бе париран от вратаря Хендрик Бонман.

В 28-ата минута отново Чочев бе на върха на атаката, като стреля опасно с глава след центриране на Ерик Маркуш, но вратарят на Ференцварош Денес Дибуш направи отлично спасяване.

Унгарският хегемон поведе в 38-ата минута с гол на Барнабаш Варга, който се възползва от неразчетено излизане на вратаря Бонман и с глава насочи топката в мрежата след центриране на Бенсе Йотвьош.

Ференцварош направи два пропуска в началото на втората част чрез Макрецкис и Лени Джоузеф. Малко по-късно Йотвьош отправи много опасен удар от разстояние, но Бонман успя да докосне топката, която срещна напречната греда на вратата.

Антон Недялков имаше най-добрата възможност за Лудогорец през втората част, но ударът му от около 20 метра между двама играчи на домакините бе спасен от Дибуш.

Четвърт час преди края на срещата дойде най-спорната ситуация след центриране в наказателното поле Щефан Гартенман изблъска Ивайло Чочев с две ръце, но съдията подмина положението, ВАР също не се намеси.

В 79-ата минута Жомбор Грубер надигра Сон и пусна успореден пас на голлинията, където Вердон изпусна Барнабаш Варга и той отблизо чукна топката в мрежата, отбелязвайки втория си гол в мача.

Крайният резултат бе оформен в 86-ата минута от Габор Шалай, който засече центриране от ъглов удар на Алекс Тот.

