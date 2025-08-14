Еврото отваря врати за нови туристи и инвестиции у нас

Кметове и експерти от туристическия бранш очакват, че приемането на еврото у нас ще се отрази добре на българския туризъм, защото ще даде възможност за привличане на повече чуждестранни туристи и инвеститори.Необходимо е обаче страната ни да предприеме спешни мерки за да се възползва от шанса да се рекламира като екосъобразна дестинация с исторически забележителности и културни събития.

В момента страната ни не е достатъчно представена като туристическа дестинация зад граница, смятат кметове на общини у нас . Според тях сега е моментът държавата да инвестира в реклама за да привлече туристи. Очакванията са броят им да се увеличи с приемането ни в еврозоната, тъй като тогава ще бъдем далеч по-предвидим партньор.

Огнян Атанасов, кмет на Община Кюстендил: "След влизането ни в Шенген и на прага на еврозоната виждаме, че туристопотока към България расте. Сега е момента да се възползваме от една силна реклама, която да представи България по възможно най-добрия начин, да привлечем повече и чуждестранни инвеститори, и туристи да дойдат у нас."

Други кметове предупреждават обаче, че рекламата не трябва да е подвеждаща, а страната ни да инвестира в пътна свързаност, пречиствателни станции, здравеопазване.

Марин Киров, кмет на Община Царево: "Трябва да се бърза, да се приемат нови законови актове за да не изпуснем момента когато за първи път европейските ни партньори показват пълна готовност да ни приемат." Полина Карастоянова, изп. директор на Националния борд по туризъм: "Не трябва да изпускаме момента на влизане в еврозоната защото втори няма да има. Това са 6-8 месеца на интерес от страна на Международната общност, на инвеститорите, на хората към България и ние трябва да се възползвам от тях."

Експертите са сигурни, че влизането ни в еврозоната е огромна възможност за силно рекламно послание на България като туристическа дестинация и погледът на света ще се обърне към нас. Само за 5 месеца от приемането ни в Шенген - от януари до май тази година, ръстът на чуждестранните туристи у нас, спрямо същия период на миналата година, се е увеличил с близо 7%.