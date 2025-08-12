Грижа за хората или лобизъм? - критики към новия законопроект за храните

Съмнения за лобизъм в новия законопроект за храните изразиха от Сдружението за модерна търговия. Според тях българските млекопроизводители не могат да изпълнят заложената квота от 80% родна продукция в магазините. В предаването "Денят започва" по БНТ от бранша защитиха противоположното мнение.

Ахмед Джуджев отглежда 40 крави в родното си село Тръстеник. Предава по 10 тона мляко на месец на мандра, тъй като заради многото административни изисквания трудно може да сключи договор с магазин.

Ахмед Джуджев – фермер: "Смешна работа литър вода да струва 1,50, а литър мляко 90 ст. Обещават, че нещата ще се подобрят, ще се пооправят, но не виждам. Самата мандра изкупува от нас млякото, тяхната продукция не знам къде се реализира."

Ахмед приветства идеята за 80% българска млечна продукция в магазините. Надява се реализацията й да доведе до увеличение на изкупните цени на млякото.

Ахмед Джуджев – фермер: "...което ще е плюс за нас, има ли контрол, има ли добра цена за нас, има и качествена храна."

Предложението предизвика спор между търговци и млекопреработватели. Според сдружението за модерна търговия у нас липсва достатъчно мляко, за да бъде изпълнена квотата.

Николай Вълканов, изпълнителен директор на Сдружението за модерна търговия: "Ако вземете средното потребление на всеки един от нас в страната, на краве сирене, прясно мляко, кисело мляко, кашкавал, масло и така нататък, и ги преизчислите в мляко, необходимото мляко, за да бъдат произведени те по стандарт достига за около 59%."

Млекопреработвателите обаче твърдят, че има достатъчно родно мляко. И защитават идеята за таван на надценката.

Димитър Зоров, председател на Асоциацията на млекопреработвателите в България: "Когато имаме опреден таван на надценката, ще има възможност производителят и най-вече потребителя да получи стока на по-ниска цена, а преразпределението на печалбата ще е за първичния сектор."

Позицията на потребителите.

Наско Марков: "Трябва да подкрепяме българското - не одобрявам вноса от другите държави." Емил: "Доставката за вериги е по-кратка и самото мляко може би ще бъде по-качествено." Теодора Мешекова: "Пазарът трябва да определя цените. Трябва да има конкуренция - това едва ли ще реши проблема с инфлацията и вдигането на цените." Росица Филипова: "Винаги се казва, че заради конкуренцията всички трябва да правят каквото си искат, но трябва да има стандарти."

Търговците заподозряха опит за лобизъм в законопроекта.

Николай Вълканов, изпълнителен директор на Сдружението за модерна търговия: "Отново се прави тук един опит през задната врата да се увеличат правомощията на Комисия за защита на потребителите, какъвто беше опитът и със Закона за въвеждане на еврото. Тоест, на моменти даже човек може да получи усещането, като ги чете двете неща от самото им начало, че ги е писал един и същ човек, той не се намира в Министерски съвет."

А от бранша подкрепиха текстовете му.

Димитър Зоров, председател на Асоциацията на млекопреработвателите в България: "Най-вече потребителят да получи стока на по-ниска цена."

Окончателните текстове на законопроекта ще станат ясни през есента.