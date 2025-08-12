"Един политик тръгва да си прави държавни магазини с помощта на държавата", заяви Николай Вълканов

Сдружението за модерна търговия разкри лобито, което стои зад новия законопроект за храните, който предвижда таван на цените и задължителни 80% родни млечни продукти на щанда. В "Денят започва" изпълнителният директор на сдружението Николай Вълканов подчерта, че се прави опит през задната врата да се увеличат правомощията на Комисия за защита на потребителите.

"Със Закона за приемане на еврото, на практика се обезсмисля този законопроект, който в някаква степен копира и части от Закона за въвеждане на еврото, в часта с листа на цени от самите търговци. А между другото, отново се прави тук един опит през задната врата да се увеличат правомощията на Комисия за защита на потребителите, какъвто беше опитът и със Закона за въвеждане на еврото.

Тоест, на моменти даже човек може да получи усещането, като ги чете двете неща от самото им начало, че ги е писал един и същ човек, той не се намира в Министерски съвети.

БНТ: А къде? Къде би трябвало да се намира един такъв човек?

- Добър въпрос. След като тия законопроекти в крайна сметка се предполага, че излизат

от Министерски съвети.

- За някаква лоби ли говорите?

- То е очевидно.

- На кого? Кажете го!

- Значи, държавата тръгва да влиза в магазините тогава, когато един политик тръгва да си прави държавни магазини с помощта на държавата. Извинявайте, но това на какво ви прилича?

- Много хубав въпрос. Ето сега се сещам и да го продължа. Създават магазини за хората,

а вашите магазини за кого са?

- И аз с това почвам да се чудя. Може би разликата е, че тези магазини са за наши хора.

Според мен, дефиницията им е такава.

С парите на всички нас, като данъкоплатци да

направим магазини само за нашите хора.

Да може да си купуват те, всъщност да знаят за кого гласуват."

Няма достатъчно българско мляко за изпълнението на задължителните 80% родни млечни продукти на щанда - изискване, което заляга в проектозакона за веригата на доставки на земеделски продукти и храни, изготвен от ресорното министерство. Това стана ясно от думите на Николай Вълканов - изпълнителен директор на Сдружението за модерна търговия, който гостува в предаването "Денят започва".

Той попита защо в задължителните 80% родни млечни продукти на щанда не са включени кашкавал и масло.

"Там, където става въпрос за млечни продукти, които трябва да бъдат поне 80% българско производство на щанда, в крайна сметка са премахнати кашкавал и масло. Защо са премахнати кашкавал и масло? Значи, ако вземете средното потребление на всеки един от нас в страната, на краве сирене, прясно мляко, кисело мляко, кашкавал, масло и така нататък, и ги преизчислите в мляко, необходимото мляко, за да бъдат произведени те по стандарт, така че да сме 100% сигурни, че ще се произведат 100% мляко, българската суровина достига за около 59% от това потребление."

Сред спорните предложения в проектозакона са въвеждане на таван на надценките за търговците.

"Само по себе не е ок държавата да ви казва, че във всеки един магазин, над определена бройка търговски обекти или над определен оборот, ще се продадат едни и същи продукти, на едни и същи цени, от едни и същи доставчици. Това не е ок не само за потребителите, които в крайна сметка имат право на избор, имат право на качество, имат право на достъпни цени. Това не е ок за търговците, защото се убива конкуренцията между тях и те не могат да се състезават за потребителския интерес, защото, пак казвам, ние влизаме в хипотезата, в която всички ще продаваме едно и също на едни и същи цени. Това няма никакъв смисъл просто."

Според думите на Вълканов новият закон е в противоречие от гледна точка на европейското законодателство,

защото създава нетарифно ограничение пред свободното движение стоки на европейския пазар.

"Добре, ако ние си ограничим вътрешния пазар само за български стоки, знаете, че има доста пък други производства, селскостопански в България, които са експортно ориентирани.

Те дали ще могат да продължат да изнасят? Ние в момента, в който стимулираме едни и им дадем нещо повече, по един абсолютно непазарен начин, веднага ще разрушим бизнеса на всички останали.

Това трябва да се разбере."

Вълканов коментира, че проектозаконът се обезсмисля с приетите промени в Закона за въвеждане на еврото.

"Истината е, че с приетите промени в Закона за въвеждане на еврото, които влязоха сила преди няколко дни.

Този закон се обезсмисля, защото с Закона за въвеждане на еврото се дават едни безконтролни правомощия на Министерски съвет, параграф 15 от преходните и заключителни разпоредби, в които той може да прави каквото си иска."

Изпълнителният директор на сдружението за модерна търговия отговори на критиките, че изкупните цени в сектор "Мляко" не са променяни от 2022 г.

"По отношение на това, дали са били променяни цени от производителите от 2022 година насам.

Това не го казвам аз, това го казвам анализ на Комисия за защита на конкуренцията, която знаете, че правеше едно разследване по цялата верига на доставки в това има ли някакви забранени споразумения. Освен, че от откри, че няма такива. Давам два примера. Сирене, няма да му казваме марката, 700 грама, при различните търговци доставната цена в рамките на една година се е увеличила от 23% до 38%. При един кашкавал, няма да му казваме марката също, от 16% до 62%. Тоест един и същи производител на един търговец е продавал 60% по-скъпо, на друг 16%. Първо да убием тази мантра, че търговецът стои горе, извива ръце, мачка, притиска, няма такова нещо. И това го доказва, пак казвам, Комисия за защита на конкуренцията, която проверява всички договори на доставчици и вижда какво е промяната на доставните цени за даден период от време. Второ. Качеството, т.е. дали един продукт отговаря на съдържанието, което е обявено на етикета, на първо място е задължение на производителя, не на търговеца. Прав е господин Зоров, че през две години примерно "Активни потребители" правят едно проучване такова пазарно, купуват различни марки сирене, сравняват ги по водно съдържание спрямо изискването на закона и въобще дали има някакви отклонения. Може би две трети от марките, които са на пазара, но те са в цялата магазинна мрежа. Тук не говорим само за големите търговски вериги. Може би около две трети не отговарят, като 2024 спрямо 2022 година двете сравнения показват, че малко повече се доближават вече до нормално допустимите граници, като водно съдържание. И сега забележете другия парадокс, който се случва всеки път, когато Активни потребители излязат с такава информация потребителска, какво е водното съдържане, да кажем, в сиренето. Веднага започва този разговор. Ама те ни пребиват с надценки, натискат ни с цени и затова трябва да влошаваме качеството."





