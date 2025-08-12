В Бургас отбелязват Дена на младежта с различни инициативи

Днес и утре град Бургас се превръща в приказна сцена за младите хора, а поводът е Международния ден на младежта. Предвидени са конференции, спортни игри на плажа, стендъп комедии. По този повод в морския град гостува зам.-министърът на Младежта и спорта Петър Младенов.

„Международният ден на младежта в България се празнува вече 25 години. Тази година ние искаме да продължим това, което започнахме, а именно да направим така, че не само 12 август да бъде Деня на младите хора. Трябва всеки един ден да отбелязваме и да празнуваме именно важността от инвестиция в младия човек в България“, коментира Младенов пред БНТ.

„Надявам се днес десетки млади хора да се включат към нашите инициативи в Морската градина и на плажа. Министерството на Младежта и спорта инвестира в различни програми и инициативи да активира младия човек. Идеята е да сме по-солидарни, по-добри и да изграждаме ценностна система у младите хора“, добави зам.-министър Младенов.