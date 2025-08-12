БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
ИЗВЕСТИЯ

Военен дрон изплува на плаж в Созопол (СНИМКИ)
Чете се за: 00:22 мин.
Претърсват търговци на оръжие у нас заради съмнения, че...
Чете се за: 01:20 мин.
Пожарът над Илинденци навлезе в Национален парк Пирин
Чете се за: 00:45 мин.
"Един политик тръгва да си прави държавни магазини с...
Чете се за: 09:02 мин.
16 000 декара изпепели големият пожар край Сунгурларе -...
Чете се за: 02:15 мин.

В Бургас отбелязват Дена на младежта с различни инициативи

Чете се за: 01:22 мин.
Спорт
У нас се отбелязва празника за 25-та поредна година.

Петър Младенов
Днес и утре град Бургас се превръща в приказна сцена за младите хора, а поводът е Международния ден на младежта. Предвидени са конференции, спортни игри на плажа, стендъп комедии. По този повод в морския град гостува зам.-министърът на Младежта и спорта Петър Младенов.

„Международният ден на младежта в България се празнува вече 25 години. Тази година ние искаме да продължим това, което започнахме, а именно да направим така, че не само 12 август да бъде Деня на младите хора. Трябва всеки един ден да отбелязваме и да празнуваме именно важността от инвестиция в младия човек в България“, коментира Младенов пред БНТ.

„Надявам се днес десетки млади хора да се включат към нашите инициативи в Морската градина и на плажа. Министерството на Младежта и спорта инвестира в различни програми и инициативи да активира младия човек. Идеята е да сме по-солидарни, по-добри и да изграждаме ценностна система у младите хора“, добави зам.-министър Младенов.

Подробности вижте във видеото!

#заместник-министър Петър Младенов #международен ден на младежта #Петър Младенов

Бейби бум в "Майчин дом" през август
Бейби бум в "Майчин дом" през август
Военен дрон изплува на плаж в Созопол (СНИМКИ)
Военен дрон изплува на плаж в Созопол (СНИМКИ)
Тръмп изненадващо каза, че ще пътува за Русия за среща с Путин
Тръмп изненадващо каза, че ще пътува за Русия за среща с Путин
Урок по човечност: 16-годишно дете неуморно помага в борбата с огъня в Сунгурларе
Урок по човечност: 16-годишно дете неуморно помага в борбата с...
Задействаха BG-Alert заради пожара в Сунгурларе: Евакуираха село Скала
Задействаха BG-Alert заради пожара в Сунгурларе: Евакуираха село Скала
Изпепелени са 10 000 декара гори в Средец, три села остават в бедствено положение (ОБЗОР)
Изпепелени са 10 000 декара гори в Средец, три села остават в...

След смяната на лева с еврото: Билетът за градския транспорт в Пловдив може да поевтинее
След смяната на лева с еврото: Билетът за градския транспорт в...
Борислав Михайлов: Идва най-добрият отбор в света, но трябва да се подкрепя България
Борислав Михайлов: Идва най-добрият отбор в света, но трябва да се...
Програма "Избирам България" дава до 10 000 лева на емигрант, решил да се завърне в родината
Програма "Избирам България" дава до 10 000 лева на...
Намерена ли е "хубавата църква", строена от Иван Александър
Намерена ли е "хубавата църква", строена от Иван Александър
Опасни ли са гел лаковете за нокти? От 1 септември салоните за красота спират работа с продукти, съдържащи TPO
Опасни ли са гел лаковете за нокти? От 1 септември салоните за...
Тежка катастрофа между камион и лек автомобил затвори пътя между Симитли и Разлог
Тежка катастрофа между камион и лек автомобил затвори пътя между...

Стойчо Младенов за Пауло Нога: ЦСКА освободи много качествен човек
Стойчо Младенов за Пауло Нога: ЦСКА освободи много качествен човек
Емил Кременлиев в предаването "Зала на славата" Емил Кременлиев в предаването "Зала на славата"
Чете се за: 08:02 мин.
Хендрик Бонман: Мечтая да играя с Лудогорец в Шампионската лига Хендрик Бонман: Мечтая да играя с Лудогорец в Шампионската лига
Чете се за: 04:22 мин.
Борислав Михайлов: Имаше външни намеси в отношенията между играчите от САЩ 94 Борислав Михайлов: Имаше външни намеси в отношенията между играчите от САЩ 94
Чете се за: 05:02 мин.
Емил Кременлиев е поредният герой в предаването "Зала на славата" Емил Кременлиев е поредният герой в предаването "Зала на славата"
Чете се за: 01:42 мин.
Александър Божилов отвя конкуренцията на държавното първенство Александър Божилов отвя конкуренцията на държавното първенство
Чете се за: 01:05 мин.

Военен дрон изплува на плаж в Созопол (СНИМКИ)
Военен дрон изплува на плаж в Созопол (СНИМКИ)
Чете се за: 00:22 мин.
У нас
Претърсват търговци на оръжие у нас заради съмнения, че са продавали арсенал на Русия Претърсват търговци на оръжие у нас заради съмнения, че са продавали арсенал на Русия
Чете се за: 01:20 мин.
У нас
Огнената стихия над Илинденци: Продължава гасенето на ръка, пожарът навлезе в Национален парк Пирин Огнената стихия над Илинденци: Продължава гасенето на ръка, пожарът навлезе в Национален парк Пирин
Чете се за: 02:57 мин.
У нас
"Един политик тръгва да си прави държавни магазини с помощта на държавата", заяви Николай Вълканов "Един политик тръгва да си прави държавни магазини с помощта на държавата", заяви Николай Вълканов
Чете се за: 09:02 мин.
У нас
ЕС: Киев трябва да има свободата да решава бъдещето си
Чете се за: 01:07 мин.
По света
Огнеборци на ръба на силите си: Критична остава ситуацията с пожара...
Чете се за: 02:37 мин.
У нас
Полицаи от Добрич и Варна са съпроводили родилка до болницата
Чете се за: 00:47 мин.
У нас
Прокуратурата повдигна обвинение в хулиганство на 16-годишния...
Чете се за: 01:30 мин.
У нас
