За най-добрия приятел на човека с обич: В Испания отвори врати първият в Европа аквапарк за кучета

В Испания отвори врати първият в Европа аквапарк за кучета.

Той се намира близо до Барселона и предлага прохлада в летните жеги, както за кучетата, така и за техните собственици. В аквапарка има два басейна - за малки и големи кучета, както и пързалки, рампа за скокове, тревни площи за игра и зона за релакс.

Собственицитe са добре дошли да се включат в играта на своите любимци или да посетят баровете и ресторанта.

А за финал, местният фризьорски салон предлага подстрижки и сешоар, но само за кучетата.