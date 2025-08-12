БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
За най-добрия приятел на човека с обич: В Испания отвори врати първият в Европа аквапарк за кучета

Диана Симеонова
Всичко от автора
Чете се за: 00:40 мин.
По света
Той се намира близо до Барселона и предлага прохлада в летните жеги

В Испания отвори врати първият в Европа аквапарк за кучета.

Той се намира близо до Барселона и предлага прохлада в летните жеги, както за кучетата, така и за техните собственици. В аквапарка има два басейна - за малки и големи кучета, както и пързалки, рампа за скокове, тревни площи за игра и зона за релакс.

Собственицитe са добре дошли да се включат в играта на своите любимци или да посетят баровете и ресторанта.

А за финал, местният фризьорски салон предлага подстрижки и сешоар, но само за кучетата.

#аквапарк за кучета #Испания

