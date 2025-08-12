БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
Слънчево и горещо време и във вторник

Максималните температури ще са от 32° до 37°, в София – около 33°

Във вторник, въпреки очакваното захлаждане, все пак ще остане опасно горещо. Максималните температури ще са от 32° до 37°, в София – около 33°.

В Дунавската равнина и в Югоизточна България вятърът ще остане умерен от изток-североизток. В останалата част от страната ще е слаб. Ще се задържи слънчево, главно в планините ще се развива купеста облачност, но само на отделни места в масивите в Югозападна България ще превали и ще прегърми.

До края на седмицата ще се задържи слънчевo и горещo, с предимно до умерен вятър. Временни увеличения на облачността ще има в петък, но дори тогава вероятността за валежи е малка. Дневните температури през периода слабо ще се понижат и ще са предимно между 30° и 35°.

