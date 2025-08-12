БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

САЩ и Китай си стиснаха ръцете

Диана Симеонова от Диана Симеонова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 01:00 мин.
По света
Запази

Удължиха търговското си примирие до 10 ноември

пауза търговската война сащ китай влиза сила дневна пауза
Слушай новината

САЩ и Китай удължиха търговското си примирие до 10 ноември. Това стана само няколко часа преди да влезе в сила скокът на митата до трицифрени стойности.

Двете най-големи икономики в света заявиха в паралелни изявления, че обявените по-рано тази година по-високи мита ще бъдат поставени на пауза за още 90 дни. Отлагането беше договорено на двудневни преговори между търговски делегации на Вашингтон и Пекин през юли в Стокхолм, с участието на американския министър на финансите Скот Бесент. Но се очакваше окончателното одобрение на Доналд Тръмп.

Президентът подписа изпълнителна заповед за удължаване на примирието само часове преди да изтече предишното 90-дневно отлагане, което беше сключено през май и изтичаше днес.

#митата на Доналд Тръмп #Китай #САЩ

Последвайте ни

ТОП 24

Задействаха BG-Alert заради пожара в Сунгурларе: Евакуираха село Скала
1
Задействаха BG-Alert заради пожара в Сунгурларе: Евакуираха село Скала
Урок по човечност: 16-годишно дете неуморно помага в борбата с огъня в Сунгурларе
2
Урок по човечност: 16-годишно дете неуморно помага в борбата с...
Тръмп изненадващо каза, че ще пътува за Русия за среща с Путин
3
Тръмп изненадващо каза, че ще пътува за Русия за среща с Путин
Изпепелени са 10 000 декара гори в Средец, три села остават в бедствено положение (ОБЗОР)
4
Изпепелени са 10 000 декара гори в Средец, три села остават в...
Петима журналисти на Ал Джазира са били убити при израелски удар в Газа
5
Петима журналисти на Ал Джазира са били убити при израелски удар в...
Голям пожар избухна в Шумен, пламъците са в близост до електрическа подстанция
6
Голям пожар избухна в Шумен, пламъците са в близост до електрическа...

Най-четени

След смяната на лева с еврото: Билетът за градския транспорт в Пловдив може да поевтинее
1
След смяната на лева с еврото: Билетът за градския транспорт в...
Борислав Михайлов: Идва най-добрият отбор в света, но трябва да се подкрепя България
2
Борислав Михайлов: Идва най-добрият отбор в света, но трябва да се...
Програма "Избирам България" дава до 10 000 лева на емигрант, решил да се завърне в родината
3
Програма "Избирам България" дава до 10 000 лева на...
Опасни ли са гел лаковете за нокти? От 1 септември салоните за красота спират работа с продукти, съдържащи TPO
4
Опасни ли са гел лаковете за нокти? От 1 септември салоните за...
Тежка катастрофа между камион и лек автомобил затвори пътя между Симитли и Разлог
5
Тежка катастрофа между камион и лек автомобил затвори пътя между...
Подписка в село Кръстава след фаталния сблъсък на 16-годишен младеж в крава
6
Подписка в село Кръстава след фаталния сблъсък на 16-годишен младеж...

Още от: САЩ

Тръмп очаква "конструктивна" среща с Путин
Тръмп очаква "конструктивна" среща с Путин
Мерки срещу престъпността: Тръмп разполага 800 войници от Националната гвардия във Вашингтон Мерки срещу престъпността: Тръмп разполага 800 войници от Националната гвардия във Вашингтон
Чете се за: 01:05 мин.
Защо Аляска: Как Киев, Вашингтон и Москва коментират мястото на срещата Защо Аляска: Как Киев, Вашингтон и Москва коментират мястото на срещата
Чете се за: 04:22 мин.
Тръмп изненадващо каза, че ще пътува за Русия за среща с Путин Тръмп изненадващо каза, че ще пътува за Русия за среща с Путин
Чете се за: 00:27 мин.
Горски пожари по света: Испания, Португалия и САЩ са в пламъци Горски пожари по света: Испания, Португалия и САЩ са в пламъци
Чете се за: 02:52 мин.
Съдбоносна седмица за Украйна: Извънредна среща на външните министри от ЕС Съдбоносна седмица за Украйна: Извънредна среща на външните министри от ЕС
Чете се за: 04:15 мин.

Водещи новини

Пети ден продължава битката с огнената стихия в Сунгурларе
Пети ден продължава битката с огнената стихия в Сунгурларе
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Пожарът в Пирин не стихва Пожарът в Пирин не стихва
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
Огненият ад в Средец - локализиран Огненият ад в Средец - локализиран
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
Две нови земетресения разлюляха турския окръг Балъкесир Две нови земетресения разлюляха турския окръг Балъкесир
Чете се за: 00:55 мин.
По света
САЩ и Китай си стиснаха ръцете
Чете се за: 01:00 мин.
По света
Урок по човечност: 16-годишно дете неуморно помага в борбата с...
Чете се за: 02:27 мин.
У нас
АПИ си раздаде 2,2 млн. лв бонуси за „добре свършена...
Чете се за: 01:50 мин.
У нас
Тръмп очаква "конструктивна" среща с Путин
Чете се за: 01:40 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ