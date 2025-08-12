САЩ и Китай си стиснаха ръцете

САЩ и Китай удължиха търговското си примирие до 10 ноември. Това стана само няколко часа преди да влезе в сила скокът на митата до трицифрени стойности.



Двете най-големи икономики в света заявиха в паралелни изявления, че обявените по-рано тази година по-високи мита ще бъдат поставени на пауза за още 90 дни. Отлагането беше договорено на двудневни преговори между търговски делегации на Вашингтон и Пекин през юли в Стокхолм, с участието на американския министър на финансите Скот Бесент. Но се очакваше окончателното одобрение на Доналд Тръмп.

Президентът подписа изпълнителна заповед за удължаване на примирието само часове преди да изтече предишното 90-дневно отлагане, което беше сключено през май и изтичаше днес.