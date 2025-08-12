Огненият ад в Средец - локализиран

Цяла нощ екипи на пожарната бяха на терен заради големия пожар, който избухна в петък по обяд в землището на село Сливово край Средец. Екипите обхождаха терена около село Гранитец, което се намира най-близо до фронта на пожара. Силният вятър през вчерашния ден разпалваше нови огнища, което попречи пожарът да бъде потушен напълно.

Към момента пламъците са унищожили над 9000 дка земеделски площи и горски фонд. Остава в сила и бедственото положение, което е в сила за три населени места - Гранитец, Сливово и Синьо Камене.