Огненият ад в Средец - локализиран

Репортер: Елеана Цанова
Остава в сила бедственото положение в трите населени места

пожарът община средец опасност населени места
Цяла нощ екипи на пожарната бяха на терен заради големия пожар, който избухна в петък по обяд в землището на село Сливово край Средец. Екипите обхождаха терена около село Гранитец, което се намира най-близо до фронта на пожара. Силният вятър през вчерашния ден разпалваше нови огнища, което попречи пожарът да бъде потушен напълно.

Към момента пламъците са унищожили над 9000 дка земеделски площи и горски фонд. Остава в сила и бедственото положение, което е в сила за три населени места - Гранитец, Сливово и Синьо Камене.

#пожарите в страната #Средец

