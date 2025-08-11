Тръмп очаква "конструктивна" среща с Путин

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
Доналд Тръмп обяви, че след срещата в Аляска ще разговаря с европейските лидери и с президента Володимир Зеленски

Слушай новината

Доналд Тръмп заяви днес, че очаква "конструктивна" среща с руския лидер Владимир Путин в Аляска на 15 август.

Ще му кажа: "Трябва да прекратите тази война", заяви американският президент и добави: "Бих искал да видя прекратяване на огъня много, много бързо".

Доналд Тръмп обяви, че след срещата в Аляска ще разговаря с европейските лидери и с президента Володимир Зеленски. Американският президент обяви, че в петък ще се опита да договори връщане на окупирана територия на Украйна. Той изтъкна, че е "разстроен" от отказа на украинския президент да отстъпи някои територии на Русия като част от споразумение за край на конфликта.

