Стойчо Младенов за Пауло Нога: ЦСКА освободи много качествен човек

Бившият спортен директор на ЦСКА Пауло Нога можеше да бъде полезен на друга позиция в клуба.

Категоричното си мнение изрази Стойчо Младенов, който даде специално интервю за БНТ.

"Не изграждаме треньори, които да работят в детско-юношеския футбол. За Нога имам информация от топ-места в португалския футбол, че е изключително качествен именно в детско-юношеския футбол. В организирането и в подбора на деца. Той е на много високо ниво. Освободихме много качествен човек", сподели той.

Младенов подкрепя новото правило на футболния съюз за налагане на повече български играчи. Той даде положителна оценка за работата на президента на централата, Георги Иванов.

"Още положителни решения трябва да взима, още по-категоричен трябва да бъде. Не трябва да се съобразява с абсолютно никой. Той е млад, обградил се с хора, които аз познавам, особено двама от тях, които са компетентни и знаещи. Малко бавно се развиват нещата и се взимат решенията. Трябва да бъде по-категоричен, по-твърд и по-бързо да взима решенията, за да може българският футбол да излезе от тази ситуация, в която е", допълни бившият национален футболист и треньор.

За славната си футболна и треньорска кариера Стойчо Младенов ще разкаже в предаването "Зала на славата" в неделя, 24 август, от 13:15 часа.

