14 браншови организации с обща позиция по проекта на Закон за веригата на доставки на земеделски продукти и храни

У нас
Снимка: илюстративна
14 браншови организации се обявиха срещу втория вариант на проектозакона за веригата на доставки на земеделски продукти и храни, изготвен от ресорното министерство. Сред спорните предложения в него са въвеждане на таван на надценките за търговците и изискването 50% от земеделската продукция във веригите да бъде българска.

Според браншовиците проектозаконът противоречи на европейското право и свободния пазар. Твърдят, че в други държави от Евросъюза няма толкова рестриктивна държавна намеса, а подобни мерки в Унгария и Румъния вече са довели до наказателни процедури и инфлация.

Ако предлаганите промени бъдат приети, те ще имат негативен ефект върху всички участници във веригата, се казва още в позицията. Организациите смятат, че предвидените текстове ще доведат до ограничаване на конкуренцията, изкривяване на цените и повишаване на инфлацията.

"Проектозаконът противоречи на европейското право и свободния пазар. В други държави от Евросъюза няма толкова рестриктивна държавна намеса. А подобни мерки в Унгария и Румъния вече са довели до наказателни процедури и инфлация", се казва в позицията.

"Ако предлаганите промени бъдат приети, те ще имат негативен ефект върху всички участници във веригата. Ще доведат до ограничаване на конкуренцията и изкривяване на цените и повишаване на инфлацията, както и ще застрашат продоволствената сигурност на страната."

