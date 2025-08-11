14 браншови организации с обща позиция по проекта на Закон за веригата на доставки на земеделски продукти и храни

14 браншови организации се обявиха срещу втория вариант на проектозакона за веригата на доставки на земеделски продукти и храни, изготвен от ресорното министерство. Сред спорните предложения в него са въвеждане на таван на надценките за търговците и изискването 50% от земеделската продукция във веригите да бъде българска.



Според браншовиците проектозаконът противоречи на европейското право и свободния пазар. Твърдят, че в други държави от Евросъюза няма толкова рестриктивна държавна намеса, а подобни мерки в Унгария и Румъния вече са довели до наказателни процедури и инфлация.

Ако предлаганите промени бъдат приети, те ще имат негативен ефект върху всички участници във веригата, се казва още в позицията. Организациите смятат, че предвидените текстове ще доведат до ограничаване на конкуренцията, изкривяване на цените и повишаване на инфлацията.