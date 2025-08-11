Мерки срещу престъпността: Тръмп разполага 800 войници от Националната гвардия във Вашингтон

800 войници от американската Националната гвардия ще бъдат разположени във Вашингтон, за да се справят с престъпността там. Това обяви Доналд Тръмп, който разясни мерките в тази насока. Освен това президентът поставя опазването на реда в столичния окръг под федерален контрол. Според него Вашингтон е превзет от „вилнеещи банди“. В града още е обявено извънредно положение.

Доналд Тръмп, президент на САЩ: "Поставям столичното полицейско управление на окръг Колумбия под пряк федерален контрол и ще се срещнете с хората, които ще бъдат пряко ангажирани с това. Много добри хора, но са корави. Освен това, разполагам Националната гвардия, за да помогне за възстановяването на закона, реда и обществената безопасност във Вашингтон. И ще им бъде позволено да си вършат работата както трябва."