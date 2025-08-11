БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
Протести на учители в Румъния: Обмисля се бойкот на първия учебен ден на 8 септември

По света
Исканията са за оставка на Давид и оттегляне на мерките на правителството за оптимизация на сектора

протести учители румъния обмисля бойкот първия учебен ден септември
Румънските учители обмислят бойкот на началото на новата учебна година на 8 септември след провал на преговорите между синдикатите и кабинета.

Срещата с премиера Илие Боложан и просветния министър Даниел Давид се проведе след триседмични учителски протести. Исканията са за оставка на Давид и оттегляне на мерките на правителството за оптимизация на сектора. Те включват увеличение от 18 на 20 учебни часа на задължителния седмичен норматив за учителите, намалена почасова ставка, повече деца в паралелка и сливане на училища. При липса на компромис 30 хиляди румънски учители ще протестират по улиците на Букурещ вместо да бъдат в кластите стаи за първия учебен ден, обещават синдикатите.

