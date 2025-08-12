БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
18-годишен с АТВ се вряза в пешеходци на тротоар в...
Чете се за: 01:05 мин.
Пожарът край Сунгурларе е напълно потушен
Чете се за: 00:57 мин.
Локализиран е големият горски пожар край Кърджали
Чете се за: 01:17 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Фестивалът "Наадам" завладя Вътрешна Монголия

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 00:47 мин.
По света
Запази

Празникът представя културните традиции на този автономен регион на Китай

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Фестивалът "Наадам" - най-голямото събитие във Вътрешна Монголия.

Празникът представя културните традиции на този автономен регион на Китай - освен много музика и танци има конни надбягвания, борба и стрелба с лък.

За местните хора Наадам е момент на гордост и почит към историята, а за гостите уникална възможност да се потопят в ритъма на степта.

Във Вътрешна Монголия живеят представители на 13 етноса, като най-много са китайците и монголците.

Интересен факт е, че броят на монголците в автономния регион е по-голям от този на живеещите в самата Монголия.

Автор: Геновева Радева

#Китай #Вътрешна Монголия #фестивал #празник

Последвайте ни

ТОП 24

"Морето не е до колене": Над 2 метра вълни в Бургас
1
"Морето не е до колене": Над 2 метра вълни в Бургас
Кърджали вече ще има спешна помощ по въздух
2
Кърджали вече ще има спешна помощ по въздух
Преди срещата Тръмп-Путин: Русия съобщава за значителен напредък в Покровск
3
Преди срещата Тръмп-Путин: Русия съобщава за значителен напредък в...
37-годишен мъж загина при катастрофа на пътя Пазарджик – Белово
4
37-годишен мъж загина при катастрофа на пътя Пазарджик – Белово
Европа, САЩ и НАТО с обща позиция: Без предаване на украински територии на Русия и участие на Киев в преговорите
5
Европа, САЩ и НАТО с обща позиция: Без предаване на украински...
ПСЖ демонстрира шампионски манталитет по пътя към първа Суперкупа на УЕФА
6
ПСЖ демонстрира шампионски манталитет по пътя към първа Суперкупа...

Най-четени

Бургаски полицаи помогнаха на майка да прибере дъщеря си от лагер в Царево
1
Бургаски полицаи помогнаха на майка да прибере дъщеря си от лагер в...
Борислав Михайлов: Идва най-добрият отбор в света, но трябва да се подкрепя България
2
Борислав Михайлов: Идва най-добрият отбор в света, но трябва да се...
Намерена ли е "хубавата църква", строена от Иван Александър
3
Намерена ли е "хубавата църква", строена от Иван Александър
Програма "Избирам България" дава до 10 000 лева на емигрант, решил да се завърне в родината
4
Програма "Избирам България" дава до 10 000 лева на...
Тежка катастрофа между камион и лек автомобил затвори пътя между Симитли и Разлог
5
Тежка катастрофа между камион и лек автомобил затвори пътя между...
"Алфа Рисърч": Близо 50% от българите и 69% от бизнеса подкрепят въвеждането на еврото
6
"Алфа Рисърч": Близо 50% от българите и 69% от бизнеса...

Още от: Любопитно

"Пеещата" магистрала в Китай: Легендарен път в степите на Вътрешна Монголия
"Пеещата" магистрала в Китай: Легендарен път в степите на Вътрешна Монголия
Иновативен начин за разхлаждане: В Кьолн разпънаха противопожарни маркучи Иновативен начин за разхлаждане: В Кьолн разпънаха противопожарни маркучи
Чете се за: 00:40 мин.
Поглед към Космоса: Потокът от падащи звезди Персеиди достига своя пик Поглед към Космоса: Потокът от падащи звезди Персеиди достига своя пик
Чете се за: 03:10 мин.
Оранжериите и парниците – устойчивост, сигурност и възможности в динамично време Оранжериите и парниците – устойчивост, сигурност и възможности в динамично време
Чете се за: 05:47 мин.
"Животът на едно шоу момиче": Суперзвездата Тейлър Суифт обяви 12-ия си албум "Животът на едно шоу момиче": Суперзвездата Тейлър Суифт обяви 12-ия си албум
Чете се за: 00:42 мин.
Есетровата луна по света (СНИМКИ) Есетровата луна по света (СНИМКИ)
Чете се за: 01:05 мин.

Водещи новини

18-годишен с АТВ се вряза в пешеходци на тротоар в Слънчев бряг
18-годишен с АТВ се вряза в пешеходци на тротоар в Слънчев бряг
Чете се за: 01:05 мин.
У нас
Проблемът с водата в Плевен: Окончателното решение ще се забави поне с година Проблемът с водата в Плевен: Окончателното решение ще се забави поне с година
Чете се за: 04:42 мин.
У нас
Разбиха престъпна група за международен трафик на наркотици Разбиха престъпна група за международен трафик на наркотици
Чете се за: 03:22 мин.
У нас
До края на годината България ще разполага с пет въздушни линейки До края на годината България ще разполага с пет въздушни линейки
Чете се за: 01:22 мин.
У нас
Преди срещата Тръмп-Путин: Подробности за разговорите и финални...
Чете се за: 05:15 мин.
По света
Шест държави от ЕС помагат на България в гасенето на пожарите
Чете се за: 01:20 мин.
По света
Лъч надежда: Локализиран е пожарът в Национален парк Пирин
Чете се за: 03:00 мин.
У нас
След влизането в еврозоната: Обменяме до 1000 лева на момента, а...
Чете се за: 01:50 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ