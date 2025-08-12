Фестивалът "Наадам" завладя Вътрешна Монголия

Празникът представя културните традиции на този автономен регион на Китай
Фестивалът "Наадам" - най-голямото събитие във Вътрешна Монголия.
Празникът представя културните традиции на този автономен регион на Китай - освен много музика и танци има конни надбягвания, борба и стрелба с лък.
За местните хора Наадам е момент на гордост и почит към историята, а за гостите уникална възможност да се потопят в ритъма на степта.
Във Вътрешна Монголия живеят представители на 13 етноса, като най-много са китайците и монголците.
Интересен факт е, че броят на монголците в автономния регион е по-голям от този на живеещите в самата Монголия.
Автор: Геновева Радева