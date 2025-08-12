Фестивалът "Наадам" завладя Вътрешна Монголия

Фестивалът "Наадам" - най-голямото събитие във Вътрешна Монголия.

Празникът представя културните традиции на този автономен регион на Китай - освен много музика и танци има конни надбягвания, борба и стрелба с лък.

За местните хора Наадам е момент на гордост и почит към историята, а за гостите уникална възможност да се потопят в ритъма на степта.

Във Вътрешна Монголия живеят представители на 13 етноса, като най-много са китайците и монголците.

Интересен факт е, че броят на монголците в автономния регион е по-голям от този на живеещите в самата Монголия.

Автор: Геновева Радева