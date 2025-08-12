БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
BG
 
6
BG
Начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Заради бедност, миграция или ранни бракове: Над 430 деца...
Чете се за: 02:52 мин.
Военен дрон изплува на плаж в Созопол (СНИМКИ)
Чете се за: 00:47 мин.
Претърсват търговци на оръжие у нас заради съмнения, че...
Чете се за: 02:32 мин.
Пожарът над Илинденци навлезе в Национален парк Пирин
Чете се за: 00:45 мин.
"Един политик тръгва да си прави държавни магазини с...
Чете се за: 09:02 мин.
16 000 декара изпепели големият пожар край Сунгурларе -...
Чете се за: 02:15 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Напрежение заради храм: Митрополия и кметство в спор за ремонт на столична църква

Алекс Христов от Алекс Христов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 03:37 мин.
У нас
Запази

Софийската митрополия обвини кмета на район "Изгрев" Делян Георгиев в натиск при избора на фирма за ремонт на църквата

напрежение заради храм митрополия кметство спор ремонт столична църква
Слушай новината

Напрежение заради храма в столичния квартал "Изгрев". Софийската митрополия обвини кмета на района Делян Георгиев в натиск при избора на фирма за ремонт на църквата.

Дотук се стигна, след като районният кмет публично призова митрополията да преведе по сметката на църковното настоятелство одобрените близо милион и половина лева от Столичния общински съвет, за да бъде довършен строежът.

Повече от 30 години жителите на столичния квартал "Изгрев" искат да имат собствена църква.

"Надявам се, че ще може до края на годината да имаме църква", коментира Ралица Кендименова.

"Подобен строеж изисква средства. Има трудности при набирането, но аз се надявам, че в България има достатъчно богати българи, които освен всичко друго не са само търгаши, но и патриоти", допълни Боян Чуков.

В края на март Столичната община дари 1,4 милиона лева за завършване на храма в квартала.

4 месеца по-късно районният кмет обяви в профила си във Фейсбук, че преводът по сметката на църковното настоятелство се бави по вина на Софийската митрополия.

"Към днешна дата все още нямаме преведени по сметката на църковното настоятелство, което е отговорно пряко за изграждането на храма", заяви Делян Георгиев, кмет на район "Изгрев".

От Софийската митрополия отрекоха обвиненията и на свой ред заявиха, че кметът оказва натиск.

"Когато получите ултиматум средствата веднага да бъдат на 100% преведени по сметката на църковното настоятелство при наличие, че няма сключен договор за строителство и не е ясно как тези средства ще бъдат разходвани, това какво е", коментира Илияна Мавродиева, юридически съветник на Софийската митрополия.

Обясниха, че се предлага като единствен изпълнител на строителните дейности частна фирма, на която трябвало да се преведе цялата сума. Районният кмет обаче заяви, че офертите са 3.

"Беше необходимо да се преразгледа предложеният договор, той не гарантираше в достатъчна степен интереса на възложителя, изготвен беше нов договор, който предвиждаше обезпечаване на финансовите плащания с банкова гаранция, това наше предложение не срещна одобрение от страна на строителя, поради което се наложи забавяне", допълни Илияна Мавродиева.

"Аз не виждам какъв проблем може да има, с която и да е фирма. В случая на църковното настоятелство са представени 3 оферти, офертата на тази фирма е най-добре, тези предложенията могат да бъдат сменени. Не мога да разбера защо реакцията на митрополията беше такава, в крайна сметка всички ние сме водени към една обща цел - този храм, който градим от 2021 година, да бъде завършен", каза още Делян Георгиев, кмет на район "Изгрев".

Потърсихме и позицията на фирмата строител, но отказаха коментар.

#кметство #София #спор #напрежение #храм #Софийска митрополия #църква #ремонт

Последвайте ни

ТОП 24

Бейби бум в "Майчин дом" през август
1
Бейби бум в "Майчин дом" през август
Военен дрон изплува на плаж в Созопол (СНИМКИ)
2
Военен дрон изплува на плаж в Созопол (СНИМКИ)
САЩ и Китай си стиснаха ръцете
3
САЩ и Китай си стиснаха ръцете
"Демократи за силна България": Заплаха за сигурността на държавата е откриване на Генерално консулство на Руската федерация във Варна
4
"Демократи за силна България": Заплаха за сигурността на...
НАП ще проверява 4 общини, посочени от Сметната палата, заради съмнение за данъчни нарушения
5
НАП ще проверява 4 общини, посочени от Сметната палата, заради...
16 000 декара изпепели големият пожар край Сунгурларе - битката продължава
6
16 000 декара изпепели големият пожар край Сунгурларе - битката...

Най-четени

След смяната на лева с еврото: Билетът за градския транспорт в Пловдив може да поевтинее
1
След смяната на лева с еврото: Билетът за градския транспорт в...
Борислав Михайлов: Идва най-добрият отбор в света, но трябва да се подкрепя България
2
Борислав Михайлов: Идва най-добрият отбор в света, но трябва да се...
Програма "Избирам България" дава до 10 000 лева на емигрант, решил да се завърне в родината
3
Програма "Избирам България" дава до 10 000 лева на...
Намерена ли е "хубавата църква", строена от Иван Александър
4
Намерена ли е "хубавата църква", строена от Иван Александър
Опасни ли са гел лаковете за нокти? От 1 септември салоните за красота спират работа с продукти, съдържащи TPO
5
Опасни ли са гел лаковете за нокти? От 1 септември салоните за...
Тежка катастрофа между камион и лек автомобил затвори пътя между Симитли и Разлог
6
Тежка катастрофа между камион и лек автомобил затвори пътя между...

Още от: Общество

От 2026 г. – въвежда се и 24-часова винетка
От 2026 г. – въвежда се и 24-часова винетка
Бонусите в АПИ: Има подаден сигнал в прокуратурата и образувана проверка Бонусите в АПИ: Има подаден сигнал в прокуратурата и образувана проверка
Чете се за: 01:20 мин.
"Един политик тръгва да си прави държавни магазини с помощта на държавата", заяви Николай Вълканов "Един политик тръгва да си прави държавни магазини с помощта на държавата", заяви Николай Вълканов
Чете се за: 09:02 мин.
Млекопреработвателите подкрепят Закона за таван на надценките Млекопреработвателите подкрепят Закона за таван на надценките
Чете се за: 02:52 мин.
"Абсолютно безобразие": Капитанът на самолета е малък диктатор "Абсолютно безобразие": Капитанът на самолета е малък диктатор
Чете се за: 02:32 мин.
Археологическа находка: Разкриха античен гроб при ремонти на Художествената академия Археологическа находка: Разкриха античен гроб при ремонти на Художествената академия
Чете се за: 02:22 мин.

Водещи новини

От София до Мексико: Българска оръжейна компания под прицела на три държави
От София до Мексико: Българска оръжейна компания под прицела на три...
Чете се за: 04:02 мин.
У нас
Големият пожар край Сунгурларе е почти овладян, евакуираните от с. Скала се върнаха в домовете си Големият пожар край Сунгурларе е почти овладян, евакуираните от с. Скала се върнаха в домовете си
Чете се за: 02:37 мин.
У нас
Борбата с огъня в Пирин: Заради върхово горене гасят само хеликоптери, екипите са изтеглени Борбата с огъня в Пирин: Заради върхово горене гасят само хеликоптери, екипите са изтеглени
Чете се за: 01:52 мин.
У нас
Срещу пожарите: От 2022 г. има системи за гасене от въздух - защо не се използват? Срещу пожарите: От 2022 г. има системи за гасене от въздух - защо не се използват?
Чете се за: 04:55 мин.
У нас
От 2026 г. – въвежда се и 24-часова винетка
Чете се за: 02:05 мин.
У нас
От днес мобилно приложение показва цените на лекарствата в аптеките...
Чете се за: 02:32 мин.
У нас
Как военният дрон е достигнал плажа в Созопол?
Чете се за: 02:37 мин.
У нас
САЩ и Китай удължиха търговското примирие с още 90 дни
Чете се за: 04:15 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ