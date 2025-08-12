Напрежение заради храм: Митрополия и кметство в спор за ремонт на столична църква

Напрежение заради храма в столичния квартал "Изгрев". Софийската митрополия обвини кмета на района Делян Георгиев в натиск при избора на фирма за ремонт на църквата.

Дотук се стигна, след като районният кмет публично призова митрополията да преведе по сметката на църковното настоятелство одобрените близо милион и половина лева от Столичния общински съвет, за да бъде довършен строежът.

Повече от 30 години жителите на столичния квартал "Изгрев" искат да имат собствена църква.

"Надявам се, че ще може до края на годината да имаме църква", коментира Ралица Кендименова. "Подобен строеж изисква средства. Има трудности при набирането, но аз се надявам, че в България има достатъчно богати българи, които освен всичко друго не са само търгаши, но и патриоти", допълни Боян Чуков.

В края на март Столичната община дари 1,4 милиона лева за завършване на храма в квартала.

4 месеца по-късно районният кмет обяви в профила си във Фейсбук, че преводът по сметката на църковното настоятелство се бави по вина на Софийската митрополия.

"Към днешна дата все още нямаме преведени по сметката на църковното настоятелство, което е отговорно пряко за изграждането на храма", заяви Делян Георгиев, кмет на район "Изгрев".

От Софийската митрополия отрекоха обвиненията и на свой ред заявиха, че кметът оказва натиск.

"Когато получите ултиматум средствата веднага да бъдат на 100% преведени по сметката на църковното настоятелство при наличие, че няма сключен договор за строителство и не е ясно как тези средства ще бъдат разходвани, това какво е", коментира Илияна Мавродиева, юридически съветник на Софийската митрополия.

Обясниха, че се предлага като единствен изпълнител на строителните дейности частна фирма, на която трябвало да се преведе цялата сума. Районният кмет обаче заяви, че офертите са 3.

"Беше необходимо да се преразгледа предложеният договор, той не гарантираше в достатъчна степен интереса на възложителя, изготвен беше нов договор, който предвиждаше обезпечаване на финансовите плащания с банкова гаранция, това наше предложение не срещна одобрение от страна на строителя, поради което се наложи забавяне", допълни Илияна Мавродиева. "Аз не виждам какъв проблем може да има, с която и да е фирма. В случая на църковното настоятелство са представени 3 оферти, офертата на тази фирма е най-добре, тези предложенията могат да бъдат сменени. Не мога да разбера защо реакцията на митрополията беше такава, в крайна сметка всички ние сме водени към една обща цел - този храм, който градим от 2021 година, да бъде завършен", каза още Делян Георгиев, кмет на район "Изгрев".

Потърсихме и позицията на фирмата строител, но отказаха коментар.