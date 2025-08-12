БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
Големият пожар край Сунгурларе е почти овладян, евакуираните от с. Скала се върнаха в домовете си

bnt avatar logo от БНТ
Обявеното бедствено положение в общината остава в сила

Големият пожар край Сунгурларе е почти овладян, евакуираните от с. Скала се върнаха в домовете си
Снимка: БТА
Слушай новината

В село Скала край Сунгурларе пето денонощие огънят продължава да нанася щети. Най-критична беше обстановката снощи, когато пожарът влезе в село Скала и се наложи евакуация. Днес опасност за селото няма, но пожарът в района продължава.

Евакуираните жители на село Скала се прибраха по домовете си късно снощи. Динко Михайлов е благодарен на пожарникарите, които са спасили къщата му, обградена от пламъци.

Динко Михайлов: "Близки приятели познати всички звънят да питат как си, що си, добре ли си. Казвам – добре съм, слава Богу. Оцеляхме и този път. На всеки пет години по един такъв пожар, солиден, благодарение на безхаберието на тези, които имат имоти. Ако те идват в годината един път да окосят, да почистят, това нещо нямаше да стане."

Огънят буквално е опустошил една от къщите в селото и е спрян преди да обхване съседния имот. На петия ден от пожара, огнеборците са изнемощели.

Иван Иванов, пожарникар: "Близо 24 часа без да спрем гасим."

Никола Ковачевски, пожарникар: "Пожарът е много тежък и сменянето на фронта – от един отиваме на друг, после пак ни прехвърлят на различен и това нещо цялото е много изморително."

Затова на помощ на пожарникарите днес пристигнаха 30 военнослужещи. В късния следобед властите успокоиха, че пожарът е почти овладян. Но предупредиха, че се очаква силен вятър.

ст. комисар Любомир Баров, зам.-директор ГДПБЗН: "Оставили сме постове във всички села, правят се пълни обходи, на няколко пъти и дронове вдигаме."

Димитър Гавазов, кмет на Община Сунгурларе: "Далече е все още от населените места, но има готовност и за евакуация."

Обявеното бедствено положение остава в сила.

#гасене на пожар #Община Сунгурларе #голям пожар #с. Скала #Сунгурларе

