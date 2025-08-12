БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
BG
 
6
BG
Начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Заради бедност, миграция или ранни бракове: Над 430 деца...
Чете се за: 02:52 мин.
Военен дрон изплува на плаж в Созопол (СНИМКИ)
Чете се за: 00:47 мин.
Претърсват търговци на оръжие у нас заради съмнения, че...
Чете се за: 02:32 мин.
Пожарът над Илинденци навлезе в Национален парк Пирин
Чете се за: 00:45 мин.
"Един политик тръгва да си прави държавни магазини с...
Чете се за: 09:02 мин.
16 000 декара изпепели големият пожар край Сунгурларе -...
Чете се за: 02:15 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Георги Иванов: Наложи се да се справяме чрез нетрадиционни правила

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Иво Бързаков
A+ A-
Чете се за: 04:00 мин.
Български футбол
Запази

Президентът на БФС коментира мача на България с Испания, новите правила на централата, съдийството и още актуални теми.

Георги Иванов, БФС
Снимка: Startphoto.bg
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Президентът на Българския футболен съюз (БФС) - Георги Иванов, говори по редица теми след среща с капитаните на отборите от Първа лига.

Той коментира предстоящия мач с Испания и цените на билетите.

"Убеден съм, че стадионът ще се напълни. Говорим за скъпи билети, но да не забравим, че играе националният отбор на България. Първо е отборът на България, после са Левски и ЦСКА. Цените са такива, каквито са. За следващите мачове ще преценяваме какви ще бъдат. Очаквам футболистите да бъдат крайно мотивирани, все пак играем с европейския шампион, каквото стане. Ако всеки от футболистите даде най-доброто от себе си, няма да се срамуваме", започна Иванов.

Бившият футболен национал очаква правило „4“ да даде резултат в дългосрочен план и да помогне на младите български футболисти.

"Ако някой очаква правилото да даде ефект още сега, няма да стане. Търсим дългосрочен ефект. Дадохме време на клубовете да погледнат към школите си. Там са тайните. Имаме 14-годишни проектонационали, които тренират по един и същи начин. Направихме 15, 16 и 17-годишни елитни групи. Във В група играят футболисти до 21 години. Тази стъпка за четиримата футболисти не е направена просто така. Ние сме направили достатъчно тези клубове да си подготвят отборите за Първа лига. Трябваше да дадем нетрадиционни правила. Дадохме възможност на клубовете да не спазват правилото и да плащат. Правилото след години ще даде резултат и клубовете ще ни благодарят", допълни ръководителят на централата.

Ръководителят на БФС е щастлив, че към този момент федерацията е в много добро финансово ниво.

"Ние искаме да се случи нещо и да кажем, че българският футбол е тръгнал. Това е ежедневна работа. Когато българските отбори влязат в групите с български отбори, тогава националният отбор ще радва. Сегашното представяне не е фактор. В този момент БФС има много добро финансово състояние. Подписахме с редица спонсори. Имаме вече подписани договори, с които сме обезпечили по всякакви начини федерацията. БФС започва в посока развитие. Имаше някакво напрежение между президента на БПФЛ и треньора на националния отбор, но смятам, че това бяха личностни конфликти. Нашата цел е да изберем най-добрия треньор. Дълги години това е Илиан Илиев", добави Иванов.

Според него съдийството е в добри ръце, защото в БФС работят "много млади и много кадърни хора".

"БФС не толерира съдии, които не свирят както трябва или имат някакви зависимости, не казвам за Ел Хатиб. Това си е решение на Съдийската комисия да накаже съдиите на Ботев Пловдив – Арда и Черноморец Бургас – Янтра. Има комисии, които взимат решения, не съм аз еднилично. В БФС работят много млади и много кадърни хора. Нямам притеснение, че някой клуб има някакви претенции. Ние създаваме правилата и налагаме санкциите. Не съм станал президент, за да угаждам на някого, а да оправим футбола", категоричен е Иванов.

#Георги Иванов

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Бейби бум в "Майчин дом" през август
1
Бейби бум в "Майчин дом" през август
Военен дрон изплува на плаж в Созопол (СНИМКИ)
2
Военен дрон изплува на плаж в Созопол (СНИМКИ)
Урок по човечност: 16-годишно дете неуморно помага в борбата с огъня в Сунгурларе
3
Урок по човечност: 16-годишно дете неуморно помага в борбата с...
САЩ и Китай си стиснаха ръцете
4
САЩ и Китай си стиснаха ръцете
НАП ще проверява 4 общини, посочени от Сметната палата, заради съмнение за данъчни нарушения
5
НАП ще проверява 4 общини, посочени от Сметната палата, заради...
"Демократи за силна България": Заплаха за сигурността на държавата е откриване на Генерално консулство на Руската федерация във Варна
6
"Демократи за силна България": Заплаха за сигурността на...

Най-четени

След смяната на лева с еврото: Билетът за градския транспорт в Пловдив може да поевтинее
1
След смяната на лева с еврото: Билетът за градския транспорт в...
Борислав Михайлов: Идва най-добрият отбор в света, но трябва да се подкрепя България
2
Борислав Михайлов: Идва най-добрият отбор в света, но трябва да се...
Програма "Избирам България" дава до 10 000 лева на емигрант, решил да се завърне в родината
3
Програма "Избирам България" дава до 10 000 лева на...
Намерена ли е "хубавата църква", строена от Иван Александър
4
Намерена ли е "хубавата църква", строена от Иван Александър
Опасни ли са гел лаковете за нокти? От 1 септември салоните за красота спират работа с продукти, съдържащи TPO
5
Опасни ли са гел лаковете за нокти? От 1 септември салоните за...
Тежка катастрофа между камион и лек автомобил затвори пътя между Симитли и Разлог
6
Тежка катастрофа между камион и лек автомобил затвори пътя между...

Още от: Видео

Походът на Лудогорец към Шампионската лига минава през Унгария
Походът на Лудогорец към Шампионската лига минава през Унгария
Спортни новини 12.08.2025 г., 12:25 ч. Спортни новини 12.08.2025 г., 12:25 ч.
Спортни новини 12.08.2025 г., 09:10 ч. Спортни новини 12.08.2025 г., 09:10 ч.
В Бургас отбелязват Дена на младежта с различни инициативи В Бургас отбелязват Дена на младежта с различни инициативи
Чете се за: 01:22 мин.
Любители на алпинизма почетоха 72-ата годишнина от рождението на Людмил Янков Любители на алпинизма почетоха 72-ата годишнина от рождението на Людмил Янков
Чете се за: 00:50 мин.
Стойчо Младенов за Пауло Нога: ЦСКА освободи много качествен човек Стойчо Младенов за Пауло Нога: ЦСКА освободи много качествен човек
Чете се за: 01:45 мин.

Водещи новини

От София до Мексико: Българска оръжейна компания под прицела на три държави
От София до Мексико: Българска оръжейна компания под прицела на три...
Чете се за: 04:02 мин.
У нас
Борбата с огъня в Пирин: Заради върхово горене гасят само хеликоптери, екипите са изтеглени Борбата с огъня в Пирин: Заради върхово горене гасят само хеликоптери, екипите са изтеглени
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Срещу пожарите: От 2022 г. има системи за гасене от въздух - защо не се използват? Срещу пожарите: От 2022 г. има системи за гасене от въздух - защо не се използват?
Чете се за: 03:27 мин.
У нас
Синтетична дрога за 300 000 лева задържа пловдивската полиция Синтетична дрога за 300 000 лева задържа пловдивската полиция
Чете се за: 01:50 мин.
У нас
От днес мобилно приложение показва цените на лекарствата в аптеките...
Чете се за: 02:32 мин.
У нас
Как военният дрон е достигнал плажа в Созопол?
Чете се за: 02:37 мин.
У нас
Над 3300 нарушения на скоростта в Благоевградско само за седмица
Чете се за: 00:42 мин.
У нас
ЕС без Унгария: Украйна трябва сама да решава съдбата си
Чете се за: 03:35 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ