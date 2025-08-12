Георги Иванов: Наложи се да се справяме чрез нетрадиционни правила

Президентът на Българския футболен съюз (БФС) - Георги Иванов, говори по редица теми след среща с капитаните на отборите от Първа лига.

Той коментира предстоящия мач с Испания и цените на билетите.

"Убеден съм, че стадионът ще се напълни. Говорим за скъпи билети, но да не забравим, че играе националният отбор на България. Първо е отборът на България, после са Левски и ЦСКА. Цените са такива, каквито са. За следващите мачове ще преценяваме какви ще бъдат. Очаквам футболистите да бъдат крайно мотивирани, все пак играем с европейския шампион, каквото стане. Ако всеки от футболистите даде най-доброто от себе си, няма да се срамуваме", започна Иванов.

Бившият футболен национал очаква правило „4“ да даде резултат в дългосрочен план и да помогне на младите български футболисти.

"Ако някой очаква правилото да даде ефект още сега, няма да стане. Търсим дългосрочен ефект. Дадохме време на клубовете да погледнат към школите си. Там са тайните. Имаме 14-годишни проектонационали, които тренират по един и същи начин. Направихме 15, 16 и 17-годишни елитни групи. Във В група играят футболисти до 21 години. Тази стъпка за четиримата футболисти не е направена просто така. Ние сме направили достатъчно тези клубове да си подготвят отборите за Първа лига. Трябваше да дадем нетрадиционни правила. Дадохме възможност на клубовете да не спазват правилото и да плащат. Правилото след години ще даде резултат и клубовете ще ни благодарят", допълни ръководителят на централата.

Ръководителят на БФС е щастлив, че към този момент федерацията е в много добро финансово ниво.

"Ние искаме да се случи нещо и да кажем, че българският футбол е тръгнал. Това е ежедневна работа. Когато българските отбори влязат в групите с български отбори, тогава националният отбор ще радва. Сегашното представяне не е фактор. В този момент БФС има много добро финансово състояние. Подписахме с редица спонсори. Имаме вече подписани договори, с които сме обезпечили по всякакви начини федерацията. БФС започва в посока развитие. Имаше някакво напрежение между президента на БПФЛ и треньора на националния отбор, но смятам, че това бяха личностни конфликти. Нашата цел е да изберем най-добрия треньор. Дълги години това е Илиан Илиев", добави Иванов.

Според него съдийството е в добри ръце, защото в БФС работят "много млади и много кадърни хора".