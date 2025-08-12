Силен вятър възпламени тлеещи огнища край Средец. Те се намират в района на село Гранитец.

По информация на пожарната служба едното от огнищата се намира в труднодостъпна местност. Към момента огънят е низов, но има опасност да се превърне във върхов, заради силните пориви на вятъра, каквато беше ситуацията и през вчерашния ден. Към момента пожарът е локализиран и няма опасност за населеното място. На терен работят 4 противопожарни автомобила. До момента огънят е унищожил 10 000 дка площ, като основно са нанесени щети на горския фонд, земеделски земи и е изпепелена необитаема къща. Засега остава в сила обявеното бедственото положение в трите населени места, засегнати от пожара в Община Средец.