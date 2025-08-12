БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
Силен вятър възпламени тлеещи огнища край Средец

Репортер: Елеана Цанова
Чете се за: 01:52 мин.
Силен вятър възпламени тлеещи огнища край Средец. Те се намират в района на село Гранитец.

По информация на пожарната служба едното от огнищата се намира в труднодостъпна местност. Към момента огънят е низов, но има опасност да се превърне във върхов, заради силните пориви на вятъра, каквато беше ситуацията и през вчерашния ден. Към момента пожарът е локализиран и няма опасност за населеното място. На терен работят 4 противопожарни автомобила. До момента огънят е унищожил 10 000 дка площ, като основно са нанесени щети на горския фонд, земеделски земи и е изпепелена необитаема къща. Засега остава в сила обявеното бедственото положение в трите населени места, засегнати от пожара в Община Средец.

Старши инспектор Николай Костадинов, РСПБЗН –Бургас: "Днешният ден ще бъде пак целия с обходи по целия периметър на пожара, с облитане с дрон. Ще бъде облетяно от всички страни, за да може да се види къде има тлеещи огнища и отделни тлеещи дънери, както по периферията на пожара, така и във вътрешността. Поради силния вятър, тъй като има и трева, която се намира под короните на дърветата и самите дървета са малко по-ниски, от силния вятър горенето се прехвърля в короната на дървото и от дърво на дърво става върхов пожар, независимо, че се намира в широколистен масив."

#Гранитец #пожарите в страната #Средец

