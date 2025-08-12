БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
Военен дрон изплува на плаж в Созопол (СНИМКИ)
Чете се за: 00:22 мин.
Претърсват търговци на оръжие у нас заради съмнения, че...
Чете се за: 01:20 мин.
Пожарът над Илинденци навлезе в Национален парк Пирин
Чете се за: 00:45 мин.
"Един политик тръгва да си прави държавни магазини с...
Чете се за: 09:02 мин.
16 000 декара изпепели големият пожар край Сунгурларе -...
Чете се за: 02:15 мин.

ПОЖАРИТЕ В СТРАНАТА

Огнеборци на ръба на силите си: Критична остава ситуацията с пожара край Сунгурларе

Чете се за: 02:37 мин.
Огнеборци на ръба на силите си: Критична остава ситуацията с пожара край Сунгурларе
България продължава да е в плен на огъня. Най-критична остава обстановката в Пирин и край Сунгурларе. Там борбата с пламъците продължава дни наред.

Вчера огънят влезе в село Скала и се наложи евакуация, хората обаче през нощта бяха допуснати да се върнат у дома.

На петия ден от пожара, огнеборците вече са изнемощели.

Иван Иванов, пожарникар: „От петък се борим с огнената стихия. В крайна сметка всички даваме максимума от себе си, правим всичко възможно да можем да го ограничим, за да няма никаква опасност.

БНТ: В кой момент усещате, че вече оставате без сили?

– Може би в ранните часове на следващия ден, понеже близо 24 часа без да спрем гасим“.

Никола Ковачевски, пожарникар: „Пожарът е много тежък и сменянето на фронта – от един отиваме на друг, после пак ни прехвърлят на различен и това нещо цялото е много изморително“.

След цяла нощ борба с огнената стихия, двата фронта на пожара край селата Скала и Бероново са локализирани.

Ст. комисар Любомир Баров, зам.-директор ГДПБЗН: „Но имаме три огнища в смесен горски масив, по които основно ще работим. Където е възможно с пожарни автомобили и специализирана техника, където не е възможно - извършваме пожарогасене на ръка“.

Днес в гасенето се включиха и 30 военнослужещи с инструменти и пръскачки.

Евакуираните от къщите си хора късно снощи са били пуснати да се приберат.

Владимир Крумов, областен управител на Бургас: „Хората след 23:00-00:00 ч. се прибраха по домовете си. Безопасно е да са в домовете. Населеното място е обезопасено. Няма опасност пожарът да нахлуе там“.

Огънят буквално е опустошил една от къщите в селото и е спрян преди да обхване съседния имот.

Инж. Димитър Гавазов, кмет на Община Сунгурларе: "Пожарът закачи североизточния край на селото. Не можа да премине през цялото село. Има изгоряла една необитаема къща изоставена и една селскостопанска постройка“.

Пожарът е изпепелил близо 16 хиляди декара.

#Сунгурларе #пожар

