БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
16 000 декара изпепели големият пожар край Сунгурларе -...
Чете се за: 02:15 мин.

ЗАПАЗЕНИ

"Майката пищеше - спасете ми детето": Как да разпознаем мъртвото вълнение?

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Петър Дойкински
A+ A-
Чете се за: 01:55 мин.
У нас
Запази

Съветите на спасителите

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Август е един от най-опасните месеци на Черноморието, защото морето става по-бурно. И през този сезон сред най-големите заплахи за здравето на почиващите на плажа е мъртвото вълнение. Как да се справим, ако попаднем в капана на морското течение?

Спасителите Мария Колева и Виктор Вълчев дадоха полезни съвети.

На първо място плажуващите трябва да се съобразяват с флаговата сигнализация на плажа. Ако той е червен - влизането във водата е забранено. Според Мария Колева хората масово не знаят как "да се борят с мъртвото вълнение".

"Тръгват да се борят с течението. Тръгват да излизат навън и съответно се уморяват и изпадат в безпомощно състояние".

Родителите масово разрешават на децата си да влизат при червен флаг, въпреки че спасителите сигнализират за опасността. Последният случай от преди няколко дни е показателен. Майка на десетгодишно дете му позволява да влезе във водата при червен флаг. За по-малко от 5 секунди то е било повлечено от мъртвото вълнение на 25 метра от брега.

"А майката пищеше - спасете ми детето".

Виктор Вълчев поясни, че това, което трябва да правим, ако усетим, че мъртвото течение ни дърпа е да плуваме настрани и да дадем знак на спасителите на плажа.

"Най-важна е сигнализацията на спасителя - каквото и да се прави. Но няма толкова място за притеснение. Именно то е големият фактор хората да се паникьосат и да започнат да се давят".

Вижте повече в прякото включване на Петър Дойкински

#съвети на спасителите

Последвайте ни

ТОП 24

Бейби бум в "Майчин дом" през август
1
Бейби бум в "Майчин дом" през август
Урок по човечност: 16-годишно дете неуморно помага в борбата с огъня в Сунгурларе
2
Урок по човечност: 16-годишно дете неуморно помага в борбата с...
Задействаха BG-Alert заради пожара в Сунгурларе: Евакуираха село Скала
3
Задействаха BG-Alert заради пожара в Сунгурларе: Евакуираха село Скала
Тръмп изненадващо каза, че ще пътува за Русия за среща с Путин
4
Тръмп изненадващо каза, че ще пътува за Русия за среща с Путин
Изпепелени са 10 000 декара гори в Средец, три села остават в бедствено положение (ОБЗОР)
5
Изпепелени са 10 000 декара гори в Средец, три села остават в...
Голям пожар избухна в Шумен, пламъците са в близост до електрическа подстанция
6
Голям пожар избухна в Шумен, пламъците са в близост до електрическа...

Най-четени

След смяната на лева с еврото: Билетът за градския транспорт в Пловдив може да поевтинее
1
След смяната на лева с еврото: Билетът за градския транспорт в...
Борислав Михайлов: Идва най-добрият отбор в света, но трябва да се подкрепя България
2
Борислав Михайлов: Идва най-добрият отбор в света, но трябва да се...
Програма "Избирам България" дава до 10 000 лева на емигрант, решил да се завърне в родината
3
Програма "Избирам България" дава до 10 000 лева на...
Опасни ли са гел лаковете за нокти? От 1 септември салоните за красота спират работа с продукти, съдържащи TPO
4
Опасни ли са гел лаковете за нокти? От 1 септември салоните за...
Намерена ли е "хубавата църква", строена от Иван Александър
5
Намерена ли е "хубавата църква", строена от Иван Александър
Тежка катастрофа между камион и лек автомобил затвори пътя между Симитли и Разлог
6
Тежка катастрофа между камион и лек автомобил затвори пътя между...

Още от: Регионални

"Бензин има да се удавим, но няма биоетанол" - има ли криза?
"Бензин има да се удавим, но няма биоетанол" - има ли криза?
Пожарът в Пирин не стихва Пожарът в Пирин не стихва
Чете се за: 02:00 мин.
16 000 декара изпепели големият пожар край Сунгурларе - битката продължава 16 000 декара изпепели големият пожар край Сунгурларе - битката продължава
Чете се за: 02:15 мин.
Огненият ад в Средец - локализиран Огненият ад в Средец - локализиран
Чете се за: 02:00 мин.
Сунгурларе в хватката на пожара: Битката с огъня продължава Сунгурларе в хватката на пожара: Битката с огъня продължава
Чете се за: 03:40 мин.
„Искаме място за игра“ – протест срещу забраната за достъп до училищен двор във Варна „Искаме място за игра“ – протест срещу забраната за достъп до училищен двор във Варна
Чете се за: 02:00 мин.

Водещи новини

16 000 декара изпепели големият пожар край Сунгурларе - битката продължава
16 000 декара изпепели големият пожар край Сунгурларе - битката...
Чете се за: 02:15 мин.
У нас
Пожарът в Пирин не стихва Пожарът в Пирин не стихва
Чете се за: 02:00 мин.
У нас
Огненият ад в Средец - локализиран Огненият ад в Средец - локализиран
Чете се за: 02:00 мин.
У нас
"Бензин има да се удавим, но няма биоетанол" - има ли криза? "Бензин има да се удавим, но няма биоетанол" - има ли криза?
Чете се за: 02:07 мин.
У нас
Млекопреработвателите подкрепят Закона за таван на надценките
Чете се за: 02:52 мин.
У нас
"Абсолютно безобразие": Капитанът на самолета е малък...
Чете се за: 02:32 мин.
У нас
Две нови земетресения разлюляха турския окръг Балъкесир
Чете се за: 00:55 мин.
По света
Пожари бушуват на много места в Европа (СНИМКИ)
Чете се за: 00:52 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ