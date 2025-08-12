"Майката пищеше - спасете ми детето": Как да разпознаем мъртвото вълнение?

Август е един от най-опасните месеци на Черноморието, защото морето става по-бурно. И през този сезон сред най-големите заплахи за здравето на почиващите на плажа е мъртвото вълнение. Как да се справим, ако попаднем в капана на морското течение?

Спасителите Мария Колева и Виктор Вълчев дадоха полезни съвети.

На първо място плажуващите трябва да се съобразяват с флаговата сигнализация на плажа. Ако той е червен - влизането във водата е забранено. Според Мария Колева хората масово не знаят как "да се борят с мъртвото вълнение".

"Тръгват да се борят с течението. Тръгват да излизат навън и съответно се уморяват и изпадат в безпомощно състояние".

Родителите масово разрешават на децата си да влизат при червен флаг, въпреки че спасителите сигнализират за опасността. Последният случай от преди няколко дни е показателен. Майка на десетгодишно дете му позволява да влезе във водата при червен флаг. За по-малко от 5 секунди то е било повлечено от мъртвото вълнение на 25 метра от брега.

"А майката пищеше - спасете ми детето".

Виктор Вълчев поясни, че това, което трябва да правим, ако усетим, че мъртвото течение ни дърпа е да плуваме настрани и да дадем знак на спасителите на плажа.

"Най-важна е сигнализацията на спасителя - каквото и да се прави. Но няма толкова място за притеснение. Именно то е големият фактор хората да се паникьосат и да започнат да се давят".

