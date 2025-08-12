БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Претърсват търговци на оръжие у нас заради съмнения, че...
Чете се за: 01:20 мин.
Пожарът над Илинденци навлезе в Национален парк Пирин
Чете се за: 00:45 мин.
"Един политик тръгва да си прави държавни магазини с...
Чете се за: 09:02 мин.
16 000 декара изпепели големият пожар край Сунгурларе -...
Чете се за: 02:15 мин.

ЗАПАЗЕНИ

ЕС: Киев трябва да има свободата да решава бъдещето си

Диана Симеонова от Диана Симеонова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 01:07 мин.
По света
Запази

Изявлението беше публикувано тази сутрин след снощната видеоконферентна среща на блока за Украйна

ЕС: Киев трябва да има свободата да решава бъдещето си
Слушай новината

Украйна трябва да има свободата да решава собственото си бъдеще и смислени преговори могат да се проведат само в контекста на прекратяване на огъня.

Това се казва в съвместно изявление на лидерите на 26 страни-членки на ЕС, без Унгария. Те заявиха още, че дипломатическото решение трябва да защити жизненоважните интереси на Украйна и Европа в областта на сигурността.

Изявлението беше публикувано тази сутрин след снощната видеоконферентна среща на блока за Украйна, преди очакваните преговори между американския президент Доналд Тръмп и руския му колега Владимир Путин в Аляска в петък.

На срещата няма да присъстват украински или европейски представители, въпреки че Тръмп каза, че ще разговаря с тях преди срещата си с Путин.

#преди срещата Тръмп-Путин #войната в Украйна #ЕС

Последвайте ни

