ЕС: Киев трябва да има свободата да решава бъдещето си

Украйна трябва да има свободата да решава собственото си бъдеще и смислени преговори могат да се проведат само в контекста на прекратяване на огъня.

Това се казва в съвместно изявление на лидерите на 26 страни-членки на ЕС, без Унгария. Те заявиха още, че дипломатическото решение трябва да защити жизненоважните интереси на Украйна и Европа в областта на сигурността.

Изявлението беше публикувано тази сутрин след снощната видеоконферентна среща на блока за Украйна, преди очакваните преговори между американския президент Доналд Тръмп и руския му колега Владимир Путин в Аляска в петък.

На срещата няма да присъстват украински или европейски представители, въпреки че Тръмп каза, че ще разговаря с тях преди срещата си с Путин.