БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
BG
 
7
BG
Начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Бейби бум в "Майчин дом" през август
Чете се за: 02:22 мин.
Урок по човечност: 16-годишно дете неуморно помага в...
Чете се за: 02:27 мин.
Задействаха BG-Alert заради пожара в Сунгурларе:...
Чете се за: 04:40 мин.
Властите: 41 пожара гасят огнеборците в страната,...
Чете се за: 02:57 мин.
Локализиран е големият пожар в община Средец
Чете се за: 03:32 мин.
Петима журналисти на Ал Джазира са били убити при...
Чете се за: 01:00 мин.
Четвърти ден продължава борбата с огъня край Сунгурларе
Чете се за: 02:45 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Решаваща седмица са Украйна: Координация на Запада за предстоящата среща Тръмп - Путин

Мартин Гицов от Мартин Гицов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 01:32 мин.
По света
Запази

Макрон, Стармър и Мерц с виртуална среща за Украйна преди преговорите Тръмп–Путин

външните министри украйна
Снимка: БТА
Слушай новината

Френският президент Еманюел Макрон, британският премиер Киър Стармър и германският канцлер Фридрих Мерц ще проведат виртуална среща за Украйна в сряда - два дни преди срещата Тръмп - Путин в Аляска.

В сряда са предвидени и други виртуални срещи в различни формати, включително с американския президент. Според официален Берлин ръководителите на водещи европейски държави, на Украйна, Евросъюза и НАТО ще обсъдят подготовката на евентуални преговори за мир. Сред темите са признаване на територии, гаранции за сигурност, и евентуални допълнителни действия за натиск върху Русия. Ръководителят на дипомацията на Евросъюза Кая Калас днес заяви, че 27-те ще работят по 19-ия пакет санкции срещу Русия. Според нея не може дори да се говори за отстъпки докато Москва не се съгласи на пълно и безусловно прекратяване на огъня.

След виртуална среща на външните министри от Евросъюза Калас изтъкна: Ще сложим край на тази война и ще предотвратим бъдеща руска агресия срещу Европа чрез трансатлантическо единство, подкрепа за Украйна и натиск върху Москва.

#войната в Украйна #ЕС външни министри #ЕС

Последвайте ни

ТОП 24

Петима журналисти на Ал Джазира са били убити при израелски удар в Газа
1
Петима журналисти на Ал Джазира са били убити при израелски удар в...
Задействаха BG-Alert заради пожара в Сунгурларе: Евакуираха село Скала
2
Задействаха BG-Alert заради пожара в Сунгурларе: Евакуираха село Скала
Изпепелени са 10 000 декара гори в Средец, три села остават в бедствено положение (ОБЗОР)
3
Изпепелени са 10 000 декара гори в Средец, три села остават в...
Тръмп изненадващо каза, че ще пътува за Русия за среща с Путин
4
Тръмп изненадващо каза, че ще пътува за Русия за среща с Путин
Един човек е загинал, а 29 души са ранени при вчерашното земетресение в Турция
5
Един човек е загинал, а 29 души са ранени при вчерашното...
Голям пожар избухна в Шумен, пламъците са в близост до електрическа подстанция
6
Голям пожар избухна в Шумен, пламъците са в близост до електрическа...

Най-четени

След смяната на лева с еврото: Билетът за градския транспорт в Пловдив може да поевтинее
1
След смяната на лева с еврото: Билетът за градския транспорт в...
Борислав Михайлов: Идва най-добрият отбор в света, но трябва да се подкрепя България
2
Борислав Михайлов: Идва най-добрият отбор в света, но трябва да се...
Програма "Избирам България" дава до 10 000 лева на емигрант, решил да се завърне в родината
3
Програма "Избирам България" дава до 10 000 лева на...
Опасни ли са гел лаковете за нокти? От 1 септември салоните за красота спират работа с продукти, съдържащи TPO
4
Опасни ли са гел лаковете за нокти? От 1 септември салоните за...
Подписка в село Кръстава след фаталния сблъсък на 16-годишен младеж в крава
5
Подписка в село Кръстава след фаталния сблъсък на 16-годишен младеж...
Тежка катастрофа между камион и лек автомобил затвори пътя между Симитли и Разлог
6
Тежка катастрофа между камион и лек автомобил затвори пътя между...

Още от: Европа

Решаваща седмица за Украйна: Тръмп разговаря със Зеленски и европейските лидери преди срещата си с Путин
Решаваща седмица за Украйна: Тръмп разговаря със Зеленски и европейските лидери преди срещата си с Путин
Защо Аляска: Как Киев, Вашингтон и Москва коментират мястото на срещата Защо Аляска: Как Киев, Вашингтон и Москва коментират мястото на срещата
Чете се за: 04:22 мин.
Тръмп изненадващо каза, че ще пътува за Русия за среща с Путин Тръмп изненадващо каза, че ще пътува за Русия за среща с Путин
Чете се за: 00:27 мин.
ЕС и Украйна в извънредна среща преди съдбоносните преговори Тръмп – Путин ЕС и Украйна в извънредна среща преди съдбоносните преговори Тръмп – Путин
Чете се за: 03:50 мин.
Горски пожари по света: Испания, Португалия и САЩ са в пламъци Горски пожари по света: Испания, Португалия и САЩ са в пламъци
Чете се за: 02:52 мин.
Съдбоносна седмица за Украйна: Извънредна среща на външните министри от ЕС Съдбоносна седмица за Украйна: Извънредна среща на външните министри от ЕС
Чете се за: 04:15 мин.

Водещи новини

Сунгурларе в хватката на пожара: Битката с огъня продължава
Сунгурларе в хватката на пожара: Битката с огъня продължава
Чете се за: 03:40 мин.
У нас
Урок по човечност: 16-годишно дете неуморно помага в борбата с огъня в Сунгурларе Урок по човечност: 16-годишно дете неуморно помага в борбата с огъня в Сунгурларе
Чете се за: 02:27 мин.
У нас
АПИ си раздаде 2,2 млн. лв бонуси за „добре свършена работа“ АПИ си раздаде 2,2 млн. лв бонуси за „добре свършена работа“
Чете се за: 01:50 мин.
У нас
Тръмп очаква "конструктивна" среща с Путин Тръмп очаква "конструктивна" среща с Путин
Чете се за: 01:40 мин.
По света
Решаваща седмица са Украйна: Координация на Запада за предстоящата...
Чете се за: 01:32 мин.
По света
Болката, превърната в надежда: Бащата на Сияна дарява цялото...
Чете се за: 03:10 мин.
У нас
Защо Аляска: Как Киев, Вашингтон и Москва коментират мястото на...
Чете се за: 04:22 мин.
По света
Бейби бум в "Майчин дом" през август
Чете се за: 02:22 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ