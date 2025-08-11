БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
ЕС и Украйна в извънредна среща преди съдбоносните преговори Тръмп – Путин

от БНТ
Чете се за: 03:50 мин.
По света
Според Брюксел, Украйна също трябва да участва

Външните министри на страните от Евросъюза, дипломат номер едно на блока Кая Калас и украинският топ дипломат Андрий Сибига заседават видеоконферентно. Темата - Украйна. Целта - да се съгласуват позициите преди срещата на върха в Аляска между президентите на Русия и на Съединените щати Владимир Путин и Доналд Тръмп. Според Брюксел, Украйна също трябва да участва. А ключови лидери отхвърлиха вариант да се обсъжда възможна размяна на територии, за каквато Тръмп съобщи.

Днешната среща е поредната заявка на Европа, че иска да участва активно в евентуални преговори за мир в Украйна. Нещо, което до сега не й и се отдава. Целта е отново да се представи и европейската позиция, която по същество и позиция на Киев. Европейците отхвърлят идеята за изместване на границите и уреждане на териториални въпроси преди да започнат същинските преговори за край на конфликта. Те настояват също така Киев да бъде включен в преговорите и да получи гаранции за сигурност. За това Киев да участва в преговорите настояваха вчера в съвместно изявление ключови лидери в Европа, сред които Еманюел Макрон, Фридрих Мерц, Джорджа Мелони и Киър Стармър. Мерц лично е настоял за това през Тръмп в телефонен разговор с него снощи. Очаква се в сряда Мерц отново да разговаря по телефона с Тръмп, със Зеленски и с европейски лидери.
Полският премиер Доналд заяви днес, че САЩ са обещали да се се консултират с европейците преди срещата между Тръмп и Путин в петък, но въпреки това страховете за това какво може да бъде договорено и дали позицията на Киев ще бъде взета под внимание остават. Генералният секретар на НАТО Йенс Столтенберг пък коментира, че е дискусиите за контролираните от Русия територии трудно могат да бъдат избегнати в бъдещите преговори.

Доналд Туск, министър - председател на Полша: „Както казах, за нас въпросът за териториалната цялост и суверенитета на Украйна е не само въпрос на солидарност с нашия съсед, но преди всичко въпрос за нашата сигурност. Затова ще чакам, както всички вас, резултатите от срещата между президентите Тръмп и Путин. Имам много страхове и много надежди... За Полша, за нашите европейски партньори и надяваме се, за цялото НАТО, трябва да е очевидно, че държавните граници не могат да бъдат променяни със сила, и следователно войната на Русия с Украйна не трябва да носи ползи за агресора.“

Марк Рюте, генерален секретар на НАТО:"Това, което ще се случи в петък, е тест за Путин от страна на президента Тръмп и аз го поздравявам, че организира тази среща. Става въпрос за мирни преговори, прекратяване на огъня и какво ще се случи с териториите след това, но също и за гаранции за сигурността на Украйна. Украйна трябва да бъде включена. В петък ще видим колко сериозен е Путин."

Вижте повече в прякото включване на Десислава Апостолова.

