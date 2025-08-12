Прокуратурата повдигна обвинение в хулиганство на 16-годишния ученик, шофирал пиян в Пловдив

Прокуратурата повдигна обвинение в хулиганство на 16-годишния ученик, който беше заловен след полицейска гонка в район „Източен“ в Пловдив.

Непълнолетният и неправоспособен водач, не се е подчинил на полицейско разпореждане да спре управлявания от него автомобил, заради което започнало и преследването, завършило с удар в друга спряла кола. По-късно днес Районната прокуратура в града ще реши дали да иска и удължаване на мярката „задържане под стража“, която в момента е до 48 часа.