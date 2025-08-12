Прокуратурата повдигна обвинение в хулиганство на 16-годишния ученик, шофирал пиян в Пловдив

Прокуратурата повдигна обвинение в хулиганство на 16-годишния ученик, който беше заловен след полицейска гонка в район „Източен“ в Пловдив.
Непълнолетният и неправоспособен водач, не се е подчинил на полицейско разпореждане да спре управлявания от него автомобил, заради което започнало и преследването, завършило с удар в друга спряла кола. По-късно днес Районната прокуратура в града ще реши дали да иска и удължаване на мярката „задържане под стража“, която в момента е до 48 часа.
Пламен Пантов – зам.-районен прокурор на Пловдив: "Районната прокуратура е привлякла като обвиняем това лице, като му е повдигнато обвинение за хулиганство при управление на МПС. Лицето е управлявало под въздействие на алкохол МПС което е собственост на негов роднина. Предстои тепърва да се установи въпросния негов роднина дали му го е предоставил доброволно или той го е взел без негово знание."
Стоян Войводов – инспектор, „Пътна полиция“ Пловдив: "При извършената проверка с техническо средство – дрегер е отчетена положителна проба от 0.95 , същия е отказал да даде кръвна проба."