БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
BG
 
5
BG
Начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Военен дрон изплува на плаж в Созопол (СНИМКИ)
Чете се за: 00:22 мин.
Претърсват търговци на оръжие у нас заради съмнения, че...
Чете се за: 01:20 мин.
Пожарът над Илинденци навлезе в Национален парк Пирин
Чете се за: 00:45 мин.
"Един политик тръгва да си прави държавни магазини с...
Чете се за: 09:02 мин.
16 000 декара изпепели големият пожар край Сунгурларе -...
Чете се за: 02:15 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Прокуратурата повдигна обвинение в хулиганство на 16-годишния ученик, шофирал пиян в Пловдив

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: БНТ-Пловдив
A+ A-
Чете се за: 01:30 мин.
У нас
Запази
Прокуратурата повдигна обвинение в хулиганство на 16-годишния ученик, шофирал пиян в Пловдив
Слушай новината

Прокуратурата повдигна обвинение в хулиганство на 16-годишния ученик, който беше заловен след полицейска гонка в район „Източен“ в Пловдив.

Непълнолетният и неправоспособен водач, не се е подчинил на полицейско разпореждане да спре управлявания от него автомобил, заради което започнало и преследването, завършило с удар в друга спряла кола. По-късно днес Районната прокуратура в града ще реши дали да иска и удължаване на мярката „задържане под стража“, която в момента е до 48 часа.

Пламен Пантов – зам.-районен прокурор на Пловдив: "Районната прокуратура е привлякла като обвиняем това лице, като му е повдигнато обвинение за хулиганство при управление на МПС. Лицето е управлявало под въздействие на алкохол МПС което е собственост на негов роднина. Предстои тепърва да се установи въпросния негов роднина дали му го е предоставил доброволно или той го е взел без негово знание."

Стоян Войводов – инспектор, „Пътна полиция“ Пловдив: "При извършената проверка с техническо средство – дрегер е отчетена положителна проба от 0.95 , същия е отказал да даде кръвна проба."

#пиян младеж #зад волана #16-годишен младеж #Пловдив

Последвайте ни

ТОП 24

Бейби бум в "Майчин дом" през август
1
Бейби бум в "Майчин дом" през август
Военен дрон изплува на плаж в Созопол (СНИМКИ)
2
Военен дрон изплува на плаж в Созопол (СНИМКИ)
Тръмп изненадващо каза, че ще пътува за Русия за среща с Путин
3
Тръмп изненадващо каза, че ще пътува за Русия за среща с Путин
Урок по човечност: 16-годишно дете неуморно помага в борбата с огъня в Сунгурларе
4
Урок по човечност: 16-годишно дете неуморно помага в борбата с...
Задействаха BG-Alert заради пожара в Сунгурларе: Евакуираха село Скала
5
Задействаха BG-Alert заради пожара в Сунгурларе: Евакуираха село Скала
Изпепелени са 10 000 декара гори в Средец, три села остават в бедствено положение (ОБЗОР)
6
Изпепелени са 10 000 декара гори в Средец, три села остават в...

Най-четени

След смяната на лева с еврото: Билетът за градския транспорт в Пловдив може да поевтинее
1
След смяната на лева с еврото: Билетът за градския транспорт в...
Борислав Михайлов: Идва най-добрият отбор в света, но трябва да се подкрепя България
2
Борислав Михайлов: Идва най-добрият отбор в света, но трябва да се...
Програма "Избирам България" дава до 10 000 лева на емигрант, решил да се завърне в родината
3
Програма "Избирам България" дава до 10 000 лева на...
Намерена ли е "хубавата църква", строена от Иван Александър
4
Намерена ли е "хубавата църква", строена от Иван Александър
Опасни ли са гел лаковете за нокти? От 1 септември салоните за красота спират работа с продукти, съдържащи TPO
5
Опасни ли са гел лаковете за нокти? От 1 септември салоните за...
Тежка катастрофа между камион и лек автомобил затвори пътя между Симитли и Разлог
6
Тежка катастрофа между камион и лек автомобил затвори пътя между...

Още от: Регионални

Огнеборци на ръба на силите си: Критична остава ситуацията с пожара край Сунгурларе
Огнеборци на ръба на силите си: Критична остава ситуацията с пожара край Сунгурларе
Полицаи от Добрич и Варна са съпроводили родилка до болницата Полицаи от Добрич и Варна са съпроводили родилка до болницата
Чете се за: 00:47 мин.
Огнената стихия над Илинденци: Продължава гасенето на ръка, пожарът навлезе в Национален парк Пирин Огнената стихия над Илинденци: Продължава гасенето на ръка, пожарът навлезе в Национален парк Пирин
Чете се за: 02:57 мин.
Военен дрон изплува на плаж в Созопол (СНИМКИ) Военен дрон изплува на плаж в Созопол (СНИМКИ)
Чете се за: 00:22 мин.
"Майката пищеше - спасете ми детето": Как да разпознаем мъртвото вълнение? "Майката пищеше - спасете ми детето": Как да разпознаем мъртвото вълнение?
Чете се за: 01:55 мин.
"Бензин има да се удавим, но няма биоетанол" - има ли криза? "Бензин има да се удавим, но няма биоетанол" - има ли криза?
Чете се за: 02:07 мин.

Водещи новини

Военен дрон изплува на плаж в Созопол (СНИМКИ)
Военен дрон изплува на плаж в Созопол (СНИМКИ)
Чете се за: 00:22 мин.
У нас
Претърсват търговци на оръжие у нас заради съмнения, че са продавали арсенал на Русия Претърсват търговци на оръжие у нас заради съмнения, че са продавали арсенал на Русия
Чете се за: 01:20 мин.
У нас
Огнената стихия над Илинденци: Продължава гасенето на ръка, пожарът навлезе в Национален парк Пирин Огнената стихия над Илинденци: Продължава гасенето на ръка, пожарът навлезе в Национален парк Пирин
Чете се за: 02:57 мин.
У нас
"Един политик тръгва да си прави държавни магазини с помощта на държавата", заяви Николай Вълканов "Един политик тръгва да си прави държавни магазини с помощта на държавата", заяви Николай Вълканов
Чете се за: 09:02 мин.
У нас
ЕС: Киев трябва да има свободата да решава бъдещето си
Чете се за: 01:07 мин.
По света
Огнеборци на ръба на силите си: Критична остава ситуацията с пожара...
Чете се за: 02:37 мин.
У нас
Полицаи от Добрич и Варна са съпроводили родилка до болницата
Чете се за: 00:47 мин.
У нас
Прокуратурата повдигна обвинение в хулиганство на 16-годишния...
Чете се за: 01:30 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ