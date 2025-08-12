Заради бедност, миграция или ранни бракове: Над 430 деца от Пловдивско са отпаднали от училище

Над 430 деца от Пловдивско са отпаднали от училище, което е с 40% по-малко в сравнение с последните учебни години. Въпреки това до дни институциите започват масирани проверки по учебни заведения и адреси в областта, за да се предотврати отпадането на деца от образователната система.

Най-много деца - 290 са прекъснали училище заради заминаване в чужбина. Друга част са в били риск, а трети не са открити от службите на съответния адрес. През миналата учебна година са направени общо 22 000 проверки в учебни заведения и по домовете на децата.

Проф. Христина Янчева – областен управител на Пловдив: "Причините за отпадането от образователната система могат да се обобщят най-кратко – липса на финансови възможности за включване в образователната система, миграция и разбира се - ранните бракове."

Най-много ученици отпадат след 5-и и 7-и клас. В Основно училище „Христо Ботев“ в Раковски, от 660 деца - годишно по двама ученика прекъсват своето образование. Основно по семейни причини.

Кремена Алексиева – директор на ОУ „Христо Ботев“-Раковски: "Около 16% в училище са учениците от ромски произход. Не са много. Имаме около 5-6 фамилии, от които е възможно това да се случи. Именнно с тях се започва работа още преди началото на учебната година. Разясняваме им какво очакваме от тях, че училищното образование е задължително, че децата трябва да посещават редовно."

Институциите и образователните медиатори правят срещи с родителите по няколко пъти в годината, но невинаги получават съдействие от тях. Според д-р Асен Колев, който има опит с медиацията, учителите трябва да работят повече със семействата, а в работните групи да се включва и социален работник.

Д-р Асен Колев – експерт по етнически въпроси: "Тези групи трябва да бъдат обучени. Особено когато влизат в етнически квартали, трябва да бъдат обучени и трябва да работят, като създават нормална среда за комуникация. Невинаги е необходимо да има полицай с тях."

До дни над 20 екипа започват обходи по училищата за фиктивно записани ученици. Ще се правят срещи със семействата за задържане на децата им в клас. За миналата година са съставени 264 акта на родители, чийто деца не са посещавали училище.