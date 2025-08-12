БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
Военен дрон изплува на плаж в Созопол (СНИМКИ)
Претърсват търговци на оръжие у нас заради съмнения, че...
Пожарът над Илинденци навлезе в Национален парк Пирин
"Един политик тръгва да си прави държавни магазини с...
16 000 декара изпепели големият пожар край Сунгурларе -...
Заради бедност, миграция или ранни бракове: Над 430 деца от Пловдивско са отпаднали от училище

У нас
Над 20 екипа започват обходи по училищата за фиктивно записани ученици

заради бедност миграция ранни бракове 430 деца пловдивско отпаднали училище
Над 430 деца от Пловдивско са отпаднали от училище, което е с 40% по-малко в сравнение с последните учебни години. Въпреки това до дни институциите започват масирани проверки по учебни заведения и адреси в областта, за да се предотврати отпадането на деца от образователната система.

Най-много деца - 290 са прекъснали училище заради заминаване в чужбина. Друга част са в били риск, а трети не са открити от службите на съответния адрес. През миналата учебна година са направени общо 22 000 проверки в учебни заведения и по домовете на децата.

Проф. Христина Янчева – областен управител на Пловдив: "Причините за отпадането от образователната система могат да се обобщят най-кратко – липса на финансови възможности за включване в образователната система, миграция и разбира се - ранните бракове."

Най-много ученици отпадат след 5-и и 7-и клас. В Основно училище „Христо Ботев“ в Раковски, от 660 деца - годишно по двама ученика прекъсват своето образование. Основно по семейни причини.

Кремена Алексиева – директор на ОУ „Христо Ботев“-Раковски: "Около 16% в училище са учениците от ромски произход. Не са много. Имаме около 5-6 фамилии, от които е възможно това да се случи. Именнно с тях се започва работа още преди началото на учебната година. Разясняваме им какво очакваме от тях, че училищното образование е задължително, че децата трябва да посещават редовно."

Институциите и образователните медиатори правят срещи с родителите по няколко пъти в годината, но невинаги получават съдействие от тях. Според д-р Асен Колев, който има опит с медиацията, учителите трябва да работят повече със семействата, а в работните групи да се включва и социален работник.

Д-р Асен Колев – експерт по етнически въпроси: "Тези групи трябва да бъдат обучени. Особено когато влизат в етнически квартали, трябва да бъдат обучени и трябва да работят, като създават нормална среда за комуникация. Невинаги е необходимо да има полицай с тях."

До дни над 20 екипа започват обходи по училищата за фиктивно записани ученици. Ще се правят срещи със семействата за задържане на децата им в клас. За миналата година са съставени 264 акта на родители, чийто деца не са посещавали училище.

#отпаднали от училище #Пловдивско #ученици

