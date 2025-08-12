БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
BG
 
6
BG
Начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Заради бедност, миграция или ранни бракове: Над 430 деца...
Чете се за: 02:52 мин.
Военен дрон изплува на плаж в Созопол (СНИМКИ)
Чете се за: 00:47 мин.
Претърсват търговци на оръжие у нас заради съмнения, че...
Чете се за: 02:32 мин.
Пожарът над Илинденци навлезе в Национален парк Пирин
Чете се за: 00:45 мин.
"Един политик тръгва да си прави държавни магазини с...
Чете се за: 09:02 мин.
16 000 декара изпепели големият пожар край Сунгурларе -...
Чете се за: 02:15 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Митническият апокалипсис между САЩ и Китай се отложи с нови 90 дни (ОБЗОР)

Диана Симеонова от Диана Симеонова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 03:17 мин.
По света
Запази

Пазарите реагираха положително на новината за новото отлагане

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

САЩ и Китай удължиха търговското си примирие до 10 ноември. Това стана само няколко часа преди да влезе в сила скокът на митата до трицифрени стойности. Отлагането беше договорено на двудневни преговори между търговски делегации на Вашингтон и Пекин през юли, но се очакваше окончателното одобрение на Тръмп. А то дойде в последния момент преди изтичането на крайния срок.

Ново отлагане на гигантския скок на митата между Вашингтон и Пекин в последната минута. Ако бяха влезли в сила тази сутрин, ставките на Съединените щати от 145 процента и реципрочните мита на Китай от 125 процента щяха да доведат на практика до ембарго на вноса между двете най-големи икономика в света, с последствия за световната търговия и фондовите пазари. Но митническият апокалипсис се отложи за нови 90 дни, след като американският президент Доналд Тръмп подписа заповедта за удължаване. Това стана броени часове преди рано тази сутрин да изтече предишното 90-дневно отлагане, което беше сключено през май. В типичния си стил, Тръмп обяви новината с пост в социалната си мрежа Трут Соушъл.

Доналд Тръмп, президент на САЩ: "Току-що подписах изпълнителна заповед, с която се удължава срокът на действие на паузата на митата за Китай с още 90 дни. Всички останали елементи от споразумението остават без промяна."

Пекин също потвърди отлагането в изявление. Часове по-рано, Тръмп отговори уклончиво на въпрос на журналисти за митата.

Доналд Тръмп, президент на САЩ: "Ще видим какво ще стане. Имаме много хубави отношения с Китай, както вероятно сте чули. Те плащат огромни мита на Съединените щати и ще видим какво ще се случи. Те се държат доста добре. Отношенията между президента Си и мен са много добри."

Съгласно споразумението Съединените щати ще запазят митата върху китайския внос на ниво от 30 процента, а Китай ще продължи да облага американския внос с 10 процента мито. Според Белия дом удължаването на примирието ще даде повече време за преговори за "коригиране на търговските дисбаланси". Търговският дефицит на Вашингтон с най-големия му партньор е бил близо 300 млрд. долара през 2024 г.

Пазарите реагираха положително на новината за новото отлагане. Шангхайският композитен индекс отбеляза ръст от 51 процентни пункта, а индекса Хан Сен на свързани с Китай компании на борсата в Хонконг запази нивата си.

#Доналд Тръмп #Китай #САЩ #мита

Последвайте ни

ТОП 24

Бейби бум в "Майчин дом" през август
1
Бейби бум в "Майчин дом" през август
Военен дрон изплува на плаж в Созопол (СНИМКИ)
2
Военен дрон изплува на плаж в Созопол (СНИМКИ)
Тръмп изненадващо каза, че ще пътува за Русия за среща с Путин
3
Тръмп изненадващо каза, че ще пътува за Русия за среща с Путин
Урок по човечност: 16-годишно дете неуморно помага в борбата с огъня в Сунгурларе
4
Урок по човечност: 16-годишно дете неуморно помага в борбата с...
Задействаха BG-Alert заради пожара в Сунгурларе: Евакуираха село Скала
5
Задействаха BG-Alert заради пожара в Сунгурларе: Евакуираха село Скала
Изпепелени са 10 000 декара гори в Средец, три села остават в бедствено положение (ОБЗОР)
6
Изпепелени са 10 000 декара гори в Средец, три села остават в...

Най-четени

След смяната на лева с еврото: Билетът за градския транспорт в Пловдив може да поевтинее
1
След смяната на лева с еврото: Билетът за градския транспорт в...
Борислав Михайлов: Идва най-добрият отбор в света, но трябва да се подкрепя България
2
Борислав Михайлов: Идва най-добрият отбор в света, но трябва да се...
Програма "Избирам България" дава до 10 000 лева на емигрант, решил да се завърне в родината
3
Програма "Избирам България" дава до 10 000 лева на...
Намерена ли е "хубавата църква", строена от Иван Александър
4
Намерена ли е "хубавата църква", строена от Иван Александър
Опасни ли са гел лаковете за нокти? От 1 септември салоните за красота спират работа с продукти, съдържащи TPO
5
Опасни ли са гел лаковете за нокти? От 1 септември салоните за...
Тежка катастрофа между камион и лек автомобил затвори пътя между Симитли и Разлог
6
Тежка катастрофа между камион и лек автомобил затвори пътя между...

Още от: САЩ

САЩ и Китай си стиснаха ръцете
САЩ и Китай си стиснаха ръцете
Тръмп очаква "конструктивна" среща с Путин Тръмп очаква "конструктивна" среща с Путин
Чете се за: 01:40 мин.
Мерки срещу престъпността: Тръмп разполага 800 войници от Националната гвардия във Вашингтон Мерки срещу престъпността: Тръмп разполага 800 войници от Националната гвардия във Вашингтон
Чете се за: 01:05 мин.
Защо Аляска: Как Киев, Вашингтон и Москва коментират мястото на срещата Защо Аляска: Как Киев, Вашингтон и Москва коментират мястото на срещата
Чете се за: 04:22 мин.
Тръмп изненадващо каза, че ще пътува за Русия за среща с Путин Тръмп изненадващо каза, че ще пътува за Русия за среща с Путин
Чете се за: 00:27 мин.
Горски пожари по света: Испания, Португалия и САЩ са в пламъци Горски пожари по света: Испания, Португалия и САЩ са в пламъци
Чете се за: 02:52 мин.

Водещи новини

Военен дрон изплува на плаж в Созопол (СНИМКИ)
Военен дрон изплува на плаж в Созопол (СНИМКИ)
Чете се за: 00:47 мин.
У нас
Претърсват търговци на оръжие у нас заради съмнения, че са продавали арсенал на Русия Претърсват търговци на оръжие у нас заради съмнения, че са продавали арсенал на Русия
Чете се за: 02:32 мин.
У нас
Заради бедност, миграция или ранни бракове: Над 430 деца от Пловдивско са отпаднали от училище Заради бедност, миграция или ранни бракове: Над 430 деца от Пловдивско са отпаднали от училище
Чете се за: 02:52 мин.
У нас
Огнеборци на ръба на силите си: Критична остава ситуацията с пожара край Сунгурларе Огнеборци на ръба на силите си: Критична остава ситуацията с пожара край Сунгурларе
Чете се за: 02:37 мин.
У нас
Огнената стихия над Илинденци: Продължава гасенето на ръка, пожарът...
Чете се за: 02:57 мин.
У нас
ЕС: Киев трябва да има свободата да решава бъдещето си
Чете се за: 01:07 мин.
По света
Полицаи от Добрич и Варна са съпроводили родилка до болницата
Чете се за: 00:47 мин.
У нас
Митническият апокалипсис между САЩ и Китай се отложи с нови 90 дни...
Чете се за: 03:17 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ