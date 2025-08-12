Митническият апокалипсис между САЩ и Китай се отложи с нови 90 дни (ОБЗОР)

САЩ и Китай удължиха търговското си примирие до 10 ноември. Това стана само няколко часа преди да влезе в сила скокът на митата до трицифрени стойности. Отлагането беше договорено на двудневни преговори между търговски делегации на Вашингтон и Пекин през юли, но се очакваше окончателното одобрение на Тръмп. А то дойде в последния момент преди изтичането на крайния срок.

Ново отлагане на гигантския скок на митата между Вашингтон и Пекин в последната минута. Ако бяха влезли в сила тази сутрин, ставките на Съединените щати от 145 процента и реципрочните мита на Китай от 125 процента щяха да доведат на практика до ембарго на вноса между двете най-големи икономика в света, с последствия за световната търговия и фондовите пазари. Но митническият апокалипсис се отложи за нови 90 дни, след като американският президент Доналд Тръмп подписа заповедта за удължаване. Това стана броени часове преди рано тази сутрин да изтече предишното 90-дневно отлагане, което беше сключено през май. В типичния си стил, Тръмп обяви новината с пост в социалната си мрежа Трут Соушъл.

Доналд Тръмп, президент на САЩ: "Току-що подписах изпълнителна заповед, с която се удължава срокът на действие на паузата на митата за Китай с още 90 дни. Всички останали елементи от споразумението остават без промяна."

Пекин също потвърди отлагането в изявление. Часове по-рано, Тръмп отговори уклончиво на въпрос на журналисти за митата.

Доналд Тръмп, президент на САЩ: "Ще видим какво ще стане. Имаме много хубави отношения с Китай, както вероятно сте чули. Те плащат огромни мита на Съединените щати и ще видим какво ще се случи. Те се държат доста добре. Отношенията между президента Си и мен са много добри."

Съгласно споразумението Съединените щати ще запазят митата върху китайския внос на ниво от 30 процента, а Китай ще продължи да облага американския внос с 10 процента мито. Според Белия дом удължаването на примирието ще даде повече време за преговори за "коригиране на търговските дисбаланси". Търговският дефицит на Вашингтон с най-големия му партньор е бил близо 300 млрд. долара през 2024 г.

Пазарите реагираха положително на новината за новото отлагане. Шангхайският композитен индекс отбеляза ръст от 51 процентни пункта, а индекса Хан Сен на свързани с Китай компании на борсата в Хонконг запази нивата си.