ЕС без Унгария: Украйна трябва сама да решава съдбата си

Лидерите на страните от Европейския съюз, с изключение на Унгария, обявиха, че Украйна трябва да има свободата да решава своето бъдеще.

Общото становище идва в навечерието на планираната утре видеоконферентна връзка между Доналд Тръмп, Володимир Зеленски и ключови европейски лидери, както и преди срещата Тръмп - Путин в петък в Аляска.

Евролидерите приветстват усилията на американския президент за прекратяване на войната, но настояват въпросът да бъде решен заедно с Киев.

Украинският президент Володимир Зеленски и представители на ЕС не са поканени на срещата в Аляска.

Европейските лидери и Зеленски ще разговарят утре с американския президент на фона на опасенията, че на срещата между Тръмп и Путин в петък на Киев могат да бъдат наложени неблагоприятни мирни условия.

Макар че не са поканени на срещата в Аляска Тръмп обеща да се вслуша в позициите на европейските си колеги и на украинците, а след това да ги информира за резултатите.

"Имаме изявление от лидерите на 26 страни от ЕС от тази сутрин и от Европейската комисия. В момента се фокусираме върху подготовката на срещата. Утре ще имаме разговори между лидерите. Позицията е ясна. Приветстваме усилията на президента Тръмп за постигане на мир за Украйна. Мир, който е справедлив и траен и зачита суверенитета и териториалната цялост. И в този смисъл работим с Украйна, за да се уверим, че това ще бъде взето предвид на срещата в петък. На този етап всичко друго е чиста спекулация", заяви Ариана Подеста, говорител на Европейската комисия.

Позицията на Европа е, че смислени разговори може да има само след прекратяване на огъня или намаляване на военните действия. ЕС не одобрява на този етап да се говори за размяна на територии и обещава подкрепата за Украйна да продължи, както и натискът срещу Русия чрез нови санкции.

Унгарският премиер Виктор Орбан за пореден път не подкрепи общата позиция на останалите си колеги. Според него изявлението им поставя условия в преговори, на които не са поканени.

Европа дава инструкции от резервната скамейка, коментира Орбан и призова за организирането на среща ЕС - Русия. Междувременно украинският президент Зеленски съобщи за готвени нови руски офанзиви преди срещата в Аляска.

"Всички ние подкрепяме решителността на президента Тръмп и заедно трябва да оформим позиции, които няма да позволят на Русия да заблуди света за пореден път. Виждаме, че руската армия не се готви да прекрати войната. Напротив, тя прави движения, които показват подготовка за нови настъпателни операции. При такива обстоятелства е важно единството на света да не бъде застрашено", заяви украинският президент Володимир Зеленски.

Зеленски благодари на европейците за подкрепата и усилията им за постигането на справедлив за Украйна мир.