Как военният дрон е достигнал плажа в Созопол?

от БНТ , Репортер: Елеана Цанова
Чете се за: 02:37 мин.
У нас
Според Министерството на отбраната дронът е престоял във водата няколко месеца

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Военен дрон изплува тази сутрин на плажа в Созопол. На него се натъкнала жена, която подала сигнал на 112.

Летателният апарат е непознат модел и не може да се определи дали има бойна част.

Според Министерството на отбраната по счупените крила и раковините по корпуса може да се предположи, че дронът е престоял във водата няколко месеца.

По обяд летателният апарат беше унищожен контролирано от специализиран екип на Военноморските сили.

Рано тази сутрин Станислава видяла дрон в морето, докато спортува на плажа.

"Видях, че не е играчка, а след това просто прецених да го издърпам, да не стане нещо в морето, без никакви мисли, че може да бъде опасно или нещо такова", разказва Станислава Георгиева, плажуващ.

Подала сигнал до 112, а районът бил отцепен. Туристите били изведени на безопасно разстояние.

"Съвсем нормално. Има дрон от чужбина, който не се знае откъде е дошъл. Все пак хората гледат безопасността на плажуващите и е нормално да се махнем. Може не дай боже някоя бомба да има", коментира Илиян Загорчев, турист.

"Тревожното е, че изплуват дронове по нашето Черноморие. Не знам дали има връзка с войната", допълни Людмила Новева, турист.

"То е нормално при положение, че се води война съвсем близо", каза още Емил, турист.

Произходът на дрона не е ясен. Предполага се, че може да е украински или руски. По обяд той беше унищожен от сапьори от Военноморската база в Бургас.

Това не е първи случай на откривани летателни апарати у нас.

През юли тази година безпилотен витлов самолет падна в близост до летището във Варна, а през септември 2023 година на скалите край Тюленово беше обезвреден военен дрон с поставена върху него мина.

Остава загадка как машината е достигнала до един от централните плажове в курортния град.

#военен дрон #плаж #Созопол #Министерство на отбраната #дрон

