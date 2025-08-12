БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
BG
 
6
BG
Начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Заради бедност, миграция или ранни бракове: Над 430 деца...
Чете се за: 02:52 мин.
Военен дрон изплува на плаж в Созопол (СНИМКИ)
Чете се за: 00:47 мин.
Претърсват търговци на оръжие у нас заради съмнения, че...
Чете се за: 02:32 мин.
Пожарът над Илинденци навлезе в Национален парк Пирин
Чете се за: 00:45 мин.
"Един политик тръгва да си прави държавни магазини с...
Чете се за: 09:02 мин.
16 000 декара изпепели големият пожар край Сунгурларе -...
Чете се за: 02:15 мин.

ЗАПАЗЕНИ

САЩ и Китай удължиха търговското примирие с още 90 дни

Мартин Гицов от Мартин Гицов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 04:15 мин.
По света
Запази

Тристомесечното примирие цели да намали глобалните рискове – от веригите за доставки до войната в Украйна

Снимка: БТА
Слушай новината

Съединените щати и Китай продължиха двустранното митническо примирие с още 90 дни. Новата деескалация стана факт часове преди да се стигне до взаимни трицифрени наказателни ставки. Паузата до 10 ноември оставя в сила сега действащите американските мита от 30 процента върху вече наличните ставки за китайски внос. Китай запазва 10-те процента за американските стоки. Нови рекордни мита биха могли да увеличили инфлацията, да забавят инвестициите и да доведат до отлагане на бизнес планове. Наблюдатели посочват и потенциален негативен ефект върху глобалните вериги на доставки, цените на суровините и геополитиката, включително войната в Украйна.

По-рано тази година Вашингтон заплаши да прилага 145 на сто за китайския внос, Пекин отговори със ставка от 125 процента върху доставките от Съединените щати и наложи ограничения за износа на редкоземни метали и постоянни магнити. Търговско примирие между Съединените щати и Китай беше сключено след преговори в Женева през май. Последваха преговори в Стокхолм за окончателен договор. Новата деескалацията ще осигури повече време за преговори за премахване на търговските дисбалански и нечестните търговски практики, посочи Белият дом. Примирието обхваща период, в който американските търговци на дребно попълват наличностите си за празничните пазарувания в края на годината.

Лив Пънг - служител в лизингова компания, Шанхай: "Мисля, че преговорите са най-вероятното развитие. Доналд Тръмп е бизнесмен и знае че започването на война би засегнало и неговите интереси. Война не е в ничий интерес."

Съединените щати изтъкват търговски дефицит от близо 300 милиарда долара за миналата година. Продължаването на преговорите има за цел да увеличи достъпа на американски износители до китайския пазар и да реши проблеми, свързани с националната сигурност и икономиката, изтъква американската страна. Китайското посолство във Вашингтон посочи, че взаимноизгодното сътрудничество между Китай и Съединените щати е верният път, а подтискането и сдържането не водят доникъде. Наблюдатели не изключват митническата политика на Тръмп към партньорите на Америка да доведе до завръщане на глобалния бизнес в Китай.

Хан Шен Лин - директор на "Азия Груп", Китай: "По отношение на завръщането на бизнеса, най-добре е да си по-близо до целевия си пазар. Но от гледна точка на себестойността, на способността да създаваш нови продукти бързо и на по-ниска цена, тогава Китай ще става все-по привлекателен с течение на времето в свят, в който всяка страна е изправена пред нарастващи мита и по-голяма несигурност."

Пекин призова Вашингтон да вдигне "неразумните" търговски ограничения и да пристъпи към обща работа в полза на компаниите на двете страни и в името на сигурността на световното производство на полупроводници. Митата, които са процент от стойността на вносните продукти, са във фокуса на политиката на Доналд Тръмп след завръщането му в Белия дом през януари. Според него ставките насърчават американските потребители да купуват повече родно производство, повишават събираемостта на данъците и увеличават инвестициите. Сегашният американски президент изтъква, че досега страната му е била използвана от чуждестранни "измамници" и "грабители".

#търговски мита #митата на Доналд Тръмп #САЩ - Китай

Последвайте ни

ТОП 24

Бейби бум в "Майчин дом" през август
1
Бейби бум в "Майчин дом" през август
Военен дрон изплува на плаж в Созопол (СНИМКИ)
2
Военен дрон изплува на плаж в Созопол (СНИМКИ)
Урок по човечност: 16-годишно дете неуморно помага в борбата с огъня в Сунгурларе
3
Урок по човечност: 16-годишно дете неуморно помага в борбата с...
САЩ и Китай си стиснаха ръцете
4
САЩ и Китай си стиснаха ръцете
"Демократи за силна България": Заплаха за сигурността на държавата е откриване на Генерално консулство на Руската федерация във Варна
5
"Демократи за силна България": Заплаха за сигурността на...
НАП ще проверява 4 общини, посочени от Сметната палата, заради съмнение за данъчни нарушения
6
НАП ще проверява 4 общини, посочени от Сметната палата, заради...

Най-четени

След смяната на лева с еврото: Билетът за градския транспорт в Пловдив може да поевтинее
1
След смяната на лева с еврото: Билетът за градския транспорт в...
Борислав Михайлов: Идва най-добрият отбор в света, но трябва да се подкрепя България
2
Борислав Михайлов: Идва най-добрият отбор в света, но трябва да се...
Програма "Избирам България" дава до 10 000 лева на емигрант, решил да се завърне в родината
3
Програма "Избирам България" дава до 10 000 лева на...
Намерена ли е "хубавата църква", строена от Иван Александър
4
Намерена ли е "хубавата църква", строена от Иван Александър
Опасни ли са гел лаковете за нокти? От 1 септември салоните за красота спират работа с продукти, съдържащи TPO
5
Опасни ли са гел лаковете за нокти? От 1 септември салоните за...
Тежка катастрофа между камион и лек автомобил затвори пътя между Симитли и Разлог
6
Тежка катастрофа между камион и лек автомобил затвори пътя между...

Още от: САЩ

ЕС без Унгария: Украйна трябва сама да решава съдбата си
ЕС без Унгария: Украйна трябва сама да решава съдбата си
Митническият апокалипсис между САЩ и Китай се отложи с нови 90 дни (ОБЗОР) Митническият апокалипсис между САЩ и Китай се отложи с нови 90 дни (ОБЗОР)
Чете се за: 03:17 мин.
САЩ и Китай си стиснаха ръцете САЩ и Китай си стиснаха ръцете
Чете се за: 01:00 мин.
Тръмп очаква "конструктивна" среща с Путин Тръмп очаква "конструктивна" среща с Путин
Чете се за: 01:40 мин.
Мерки срещу престъпността: Тръмп разполага 800 войници от Националната гвардия във Вашингтон Мерки срещу престъпността: Тръмп разполага 800 войници от Националната гвардия във Вашингтон
Чете се за: 01:05 мин.
Защо Аляска: Как Киев, Вашингтон и Москва коментират мястото на срещата Защо Аляска: Как Киев, Вашингтон и Москва коментират мястото на срещата
Чете се за: 04:22 мин.

Водещи новини

От София до Мексико: Българска оръжейна компания под прицела на три държави
От София до Мексико: Българска оръжейна компания под прицела на три...
Чете се за: 04:02 мин.
У нас
Борбата с огъня в Пирин: Заради върхово горене гасят само хеликоптери, екипите са изтеглени Борбата с огъня в Пирин: Заради върхово горене гасят само хеликоптери, екипите са изтеглени
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Срещу пожарите: От 2022 г. има системи за гасене от въздух - защо не се използват? Срещу пожарите: От 2022 г. има системи за гасене от въздух - защо не се използват?
Чете се за: 04:55 мин.
У нас
Синтетична дрога за 300 000 лева задържа пловдивската полиция Синтетична дрога за 300 000 лева задържа пловдивската полиция
Чете се за: 01:50 мин.
У нас
От днес мобилно приложение показва цените на лекарствата в аптеките...
Чете се за: 02:32 мин.
У нас
Как военният дрон е достигнал плажа в Созопол?
Чете се за: 02:37 мин.
У нас
Над 3300 нарушения на скоростта в Благоевградско само за седмица
Чете се за: 00:42 мин.
У нас
ЕС без Унгария: Украйна трябва сама да решава съдбата си
Чете се за: 03:35 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ