САЩ и Китай удължиха търговското примирие с още 90 дни

Съединените щати и Китай продължиха двустранното митническо примирие с още 90 дни. Новата деескалация стана факт часове преди да се стигне до взаимни трицифрени наказателни ставки. Паузата до 10 ноември оставя в сила сега действащите американските мита от 30 процента върху вече наличните ставки за китайски внос. Китай запазва 10-те процента за американските стоки. Нови рекордни мита биха могли да увеличили инфлацията, да забавят инвестициите и да доведат до отлагане на бизнес планове. Наблюдатели посочват и потенциален негативен ефект върху глобалните вериги на доставки, цените на суровините и геополитиката, включително войната в Украйна.

По-рано тази година Вашингтон заплаши да прилага 145 на сто за китайския внос, Пекин отговори със ставка от 125 процента върху доставките от Съединените щати и наложи ограничения за износа на редкоземни метали и постоянни магнити. Търговско примирие между Съединените щати и Китай беше сключено след преговори в Женева през май. Последваха преговори в Стокхолм за окончателен договор. Новата деескалацията ще осигури повече време за преговори за премахване на търговските дисбалански и нечестните търговски практики, посочи Белият дом. Примирието обхваща период, в който американските търговци на дребно попълват наличностите си за празничните пазарувания в края на годината.

Лив Пънг - служител в лизингова компания, Шанхай: "Мисля, че преговорите са най-вероятното развитие. Доналд Тръмп е бизнесмен и знае че започването на война би засегнало и неговите интереси. Война не е в ничий интерес."

Съединените щати изтъкват търговски дефицит от близо 300 милиарда долара за миналата година. Продължаването на преговорите има за цел да увеличи достъпа на американски износители до китайския пазар и да реши проблеми, свързани с националната сигурност и икономиката, изтъква американската страна. Китайското посолство във Вашингтон посочи, че взаимноизгодното сътрудничество между Китай и Съединените щати е верният път, а подтискането и сдържането не водят доникъде. Наблюдатели не изключват митническата политика на Тръмп към партньорите на Америка да доведе до завръщане на глобалния бизнес в Китай.

Хан Шен Лин - директор на "Азия Груп", Китай: "По отношение на завръщането на бизнеса, най-добре е да си по-близо до целевия си пазар. Но от гледна точка на себестойността, на способността да създаваш нови продукти бързо и на по-ниска цена, тогава Китай ще става все-по привлекателен с течение на времето в свят, в който всяка страна е изправена пред нарастващи мита и по-голяма несигурност."

Пекин призова Вашингтон да вдигне "неразумните" търговски ограничения и да пристъпи към обща работа в полза на компаниите на двете страни и в името на сигурността на световното производство на полупроводници. Митата, които са процент от стойността на вносните продукти, са във фокуса на политиката на Доналд Тръмп след завръщането му в Белия дом през януари. Според него ставките насърчават американските потребители да купуват повече родно производство, повишават събираемостта на данъците и увеличават инвестициите. Сегашният американски президент изтъква, че досега страната му е била използвана от чуждестранни "измамници" и "грабители".