Срещу пожарите: От 2022 г. има системи за гасене от въздух - защо не се използват?

Един парадоксален факт стана ясен днес - през лятото на 2022 година страната ни е закупила системи за гасене на пожари за самолетите "Спартан". Те обаче не могат да се ползват вече три години поради липса на обучени пилоти. Това съобщава в писмен отговор на депутатски въпрос военният министър Атанас Запрянов.

От отговора на военния министър до народния представител Христо Гаджев става ясно, че през юни 2022 година страната ни е закупила пожарогасителна система за самолетите "Спартан", като част от договора за придобиването им, подписан още през 2006 година.

БНТ: Т.е. има с какво да гасим пожари, но не можем да го ползваме, защо се получава тази ситуация?

Христо Гаджев, председател на парламентарната комисия по отбрана: "Ами точно този въпрос и аз се чудех, защото звучи малко абсурдно, нали. За близо 7 милиона лева сме си купили система за гасене на пожари, само че в тази система кутиите, които са за гасене на пожари не влизат и те са около 1000 евро всяка. Т.е. за един полет 7 кутии са 7000 евро за 7 тона вода."

Военният министър пише още, че до този момент само двама пилоти са преминали обучение, но все още още не са достигнали изискванията за изпълнение на задачата "гасене от въздух".

Христо Гаджев, председател на парламентарната комисия по отбрана: "Трябва да сме наясно, че то не е само да закупим машините. Това нещо е не по-малко важно от обучението на хората. Ето закупили сме система 2022 година, 2025-та още не можем да я ползваме."

Тази система е сметната първо за неефективна, от гледна точка на начина на гасене и второ за прекалено скъпа за ползване. И аз си зададох въпроса защо сме купили, след като хем е неефективна, хем скъпа. По информация на вътрешния министър, Военновъздушните ни сили разполагат и с 12 хеликоптера "Кугър", които могат да гасят пожари, но на този етап малка част от тях са технически годни.

Даниел Митов - министър на вътрешните работи: "Ако бъдат ремонтирани всички, те са снабдени с т. нар. "бамбита" и могат да участват в гасенето. Те в момента участват, но според мен трябва най-бързо да бъдат ремонтирани тези "Кугъри", които са за ремонт, така че да можем да разчитаме на тях и да бъдат обучени още екипажи. В МВР има пилоти за това. Така че планираме такова обучение заедно с МО."

Според Митов, едва след като наличните "Кугар"-и бъдат ремонтирани трябва да се планира и закупуването на друга техника за гасене на пожари от въздух.

Автори: Иво Никодимов, Ирина Цонева