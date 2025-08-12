БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
BG
 
6
BG
Начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Заради бедност, миграция или ранни бракове: Над 430 деца...
Чете се за: 02:52 мин.
Военен дрон изплува на плаж в Созопол (СНИМКИ)
Чете се за: 00:47 мин.
Претърсват търговци на оръжие у нас заради съмнения, че...
Чете се за: 02:32 мин.
Пожарът над Илинденци навлезе в Национален парк Пирин
Чете се за: 00:45 мин.
"Един политик тръгва да си прави държавни магазини с...
Чете се за: 09:02 мин.
16 000 декара изпепели големият пожар край Сунгурларе -...
Чете се за: 02:15 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Срещу пожарите: От 2022 г. има системи за гасене от въздух - защо не се използват?

Иво Никодимов от Иво Никодимов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 03:27 мин.
У нас
Запази
Снимка: БТА/Архив
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Един парадоксален факт стана ясен днес - през лятото на 2022 година страната ни е закупила системи за гасене на пожари за самолетите "Спартан". Те обаче не могат да се ползват вече три години поради липса на обучени пилоти. Това съобщава в писмен отговор на депутатски въпрос военният министър Атанас Запрянов.

От отговора на военния министър до народния представител Христо Гаджев става ясно, че през юни 2022 година страната ни е закупила пожарогасителна система за самолетите "Спартан", като част от договора за придобиването им, подписан още през 2006 година.

БНТ: Т.е. има с какво да гасим пожари, но не можем да го ползваме, защо се получава тази ситуация?

Христо Гаджев, председател на парламентарната комисия по отбрана: "Ами точно този въпрос и аз се чудех, защото звучи малко абсурдно, нали. За близо 7 милиона лева сме си купили система за гасене на пожари, само че в тази система кутиите, които са за гасене на пожари не влизат и те са около 1000 евро всяка. Т.е. за един полет 7 кутии са 7000 евро за 7 тона вода."

Военният министър пише още, че до този момент само двама пилоти са преминали обучение, но все още още не са достигнали изискванията за изпълнение на задачата "гасене от въздух".

Христо Гаджев, председател на парламентарната комисия по отбрана: "Трябва да сме наясно, че то не е само да закупим машините. Това нещо е не по-малко важно от обучението на хората. Ето закупили сме система 2022 година, 2025-та още не можем да я ползваме."

Тази система е сметната първо за неефективна, от гледна точка на начина на гасене и второ за прекалено скъпа за ползване. И аз си зададох въпроса защо сме купили, след като хем е неефективна, хем скъпа. По информация на вътрешния министър, Военновъздушните ни сили разполагат и с 12 хеликоптера "Кугър", които могат да гасят пожари, но на този етап малка част от тях са технически годни.

Даниел Митов - министър на вътрешните работи: "Ако бъдат ремонтирани всички, те са снабдени с т. нар. "бамбита" и могат да участват в гасенето. Те в момента участват, но според мен трябва най-бързо да бъдат ремонтирани тези "Кугъри", които са за ремонт, така че да можем да разчитаме на тях и да бъдат обучени още екипажи. В МВР има пилоти за това. Така че планираме такова обучение заедно с МО."

Според Митов, едва след като наличните "Кугар"-и бъдат ремонтирани трябва да се планира и закупуването на друга техника за гасене на пожари от въздух.

Автори: Иво Никодимов, Ирина Цонева

#нови самолети за гасене на пожари #самолети за гасене на пожари #"Кугър" #самолет "Спартан"

Последвайте ни

ТОП 24

Бейби бум в "Майчин дом" през август
1
Бейби бум в "Майчин дом" през август
Военен дрон изплува на плаж в Созопол (СНИМКИ)
2
Военен дрон изплува на плаж в Созопол (СНИМКИ)
Урок по човечност: 16-годишно дете неуморно помага в борбата с огъня в Сунгурларе
3
Урок по човечност: 16-годишно дете неуморно помага в борбата с...
САЩ и Китай си стиснаха ръцете
4
САЩ и Китай си стиснаха ръцете
НАП ще проверява 4 общини, посочени от Сметната палата, заради съмнение за данъчни нарушения
5
НАП ще проверява 4 общини, посочени от Сметната палата, заради...
"Демократи за силна България": Заплаха за сигурността на държавата е откриване на Генерално консулство на Руската федерация във Варна
6
"Демократи за силна България": Заплаха за сигурността на...

Най-четени

След смяната на лева с еврото: Билетът за градския транспорт в Пловдив може да поевтинее
1
След смяната на лева с еврото: Билетът за градския транспорт в...
Борислав Михайлов: Идва най-добрият отбор в света, но трябва да се подкрепя България
2
Борислав Михайлов: Идва най-добрият отбор в света, но трябва да се...
Програма "Избирам България" дава до 10 000 лева на емигрант, решил да се завърне в родината
3
Програма "Избирам България" дава до 10 000 лева на...
Намерена ли е "хубавата църква", строена от Иван Александър
4
Намерена ли е "хубавата църква", строена от Иван Александър
Опасни ли са гел лаковете за нокти? От 1 септември салоните за красота спират работа с продукти, съдържащи TPO
5
Опасни ли са гел лаковете за нокти? От 1 септември салоните за...
Тежка катастрофа между камион и лек автомобил затвори пътя между Симитли и Разлог
6
Тежка катастрофа между камион и лек автомобил затвори пътя между...

Още от: Сигурност и правосъдие

От София до Мексико: Българска оръжейна компания под прицела на три държави
От София до Мексико: Българска оръжейна компания под прицела на три държави
Съдът остави окончателно в ареста Красимир Георгиев, обвинен заедно с Габриела Сашова за насилие над животни Съдът остави окончателно в ареста Красимир Георгиев, обвинен заедно с Габриела Сашова за насилие над животни
Чете се за: 01:10 мин.
Претърсват търговци на оръжие у нас заради съмнения, че са продавали арсенал на Русия Претърсват търговци на оръжие у нас заради съмнения, че са продавали арсенал на Русия
Чете се за: 02:32 мин.
"Домашен арест" за петима членове на мотоклуб, обвинени в различни престъпления "Домашен арест" за петима членове на мотоклуб, обвинени в различни престъпления
Чете се за: 01:22 мин.
СГС остави в ареста тримата заловени с фалшиви евробанкноти за 10 000 евро в София СГС остави в ареста тримата заловени с фалшиви евробанкноти за 10 000 евро в София
Чете се за: 00:52 мин.
Дебалансираният камион от катастрофата със Сияна бил с тон и половина по-тежък отдясно Дебалансираният камион от катастрофата със Сияна бил с тон и половина по-тежък отдясно
Чете се за: 05:37 мин.

Водещи новини

От София до Мексико: Българска оръжейна компания под прицела на три държави
От София до Мексико: Българска оръжейна компания под прицела на три...
Чете се за: 04:02 мин.
У нас
Борбата с огъня в Пирин: Заради върхово горене гасят само хеликоптери, екипите са изтеглени Борбата с огъня в Пирин: Заради върхово горене гасят само хеликоптери, екипите са изтеглени
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Срещу пожарите: От 2022 г. има системи за гасене от въздух - защо не се използват? Срещу пожарите: От 2022 г. има системи за гасене от въздух - защо не се използват?
Чете се за: 03:27 мин.
У нас
Синтетична дрога за 300 000 лева задържа пловдивската полиция Синтетична дрога за 300 000 лева задържа пловдивската полиция
Чете се за: 01:50 мин.
У нас
От днес мобилно приложение показва цените на лекарствата в аптеките...
Чете се за: 02:32 мин.
У нас
Как военнният дрон е достигнал плажа в Созопол?
Чете се за: 02:37 мин.
У нас
Над 3300 нарушения на скоростта в Благоевградско само за седмица
Чете се за: 00:42 мин.
У нас
ЕС без Унгария: Украйна трябва сама да решава съдбата си
Чете се за: 03:35 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ