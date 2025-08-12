От София до Мексико: Българска оръжейна компания под прицела на три държави

Претърсиха офиси на българска оръжейна фирма по искане на Националното антикорупционно бюро на Украйна. Акцията е свързана с разследване на корупционни престъпления при търговия с оръжие на завишени цени. Прокуратурата проверява и дали са осъществени доставки на боен арсенал на мексиканския картел "Халиско". Действията на разследващите, които са под надзора на Върховната касационна прокуратура идват броени дни след като изпълняващият функциите главен прокурор Борислав Сарафов посети Националната следствена служба заедно с офицери от офиса на американското ФБР в София.

Рано тази сутрин следователи, антимафиоти и полицаи влязоха в столичния офис на една от най-големите оръжейни фирми у нас.

Мирослав Рашков - и.ф. главен секретар на МВР: "На територията на няколко области се провежда въпросната операция, която е изцяло под контрола на националната следствена служба. Не само в София, претърсват се адреси в няколко града. Към момента няма задържани лица."

Даниел Митов - министър на вътрешните работи: "Единственото нещо, което може да каже МВР е, че оказваме съдействие на следствените органи. Става въпрос за съдействие по международна линия."

От прокуратурата заявиха, че претърсванията са в изпълнение на молба за правна помощ на антикорупционното бюро на Украйна, свързана с разследване на търговия с оръжие на завишени цени. Според източници на БНТ има данни, че фирмата е нарушавала международните санкции и е продавала оръжие на Русия. В рамките на деня от компанията не отговаряха на телефоните оставени за контакт. За собствениците се знае малко.

Според Търговския регистър, това са Генчо Христов и Христо Христов. Името на втория нашумя през 2019 г., когато се разбра, че е закупил луксозен имот в Бевърли Хилс за малко над 34 милиона долара. Генчо Христов не е медийно известен. Справка в публичните регистри показва, че акционерното им дружество е регистрирано през 2008 г. Освен с продажба на оръжие, фирмата търгува и с недвижимо имущество, занимава се със строителство и с научноизследователска дейност.

снимки: БТА, БГНЕС

По неофициална информация, българската прокуратура разследва собствениците и за доставка на оръжия и боеприпаси на мексиканския картел "Халиско". Той е обявен от САЩ за терористична организация и е известен като един от най-бруталните в света, използващ военни тактики. Преди дни стана ясно, че по искане на американските служби в Испания е бил задържан българинът Петър Мирчев, по обвинение за доставка на 50 автомата “Калашников” и 140 000 патрона на наркокартела в Мексико. Според данните по делото въоръжаването на картела е имало за цел да повиши сигурността на доставките на кокаин, предназначени за САЩ.

Българските служби проверяват оперативните данни, че оръжията и боеприпасите са закупени от фирмата на Гeнчо и Христо Христови. Смята се, че Мирчев е възнамерявал да снабди “Халиско” и с дронове, както и с противотанкови оръжия.

Автори: Тихомир Игнатов, Иво Никодимов