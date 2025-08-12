БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
BG
 
6
BG
Начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Заради бедност, миграция или ранни бракове: Над 430 деца...
Чете се за: 02:52 мин.
Военен дрон изплува на плаж в Созопол (СНИМКИ)
Чете се за: 00:47 мин.
Претърсват търговци на оръжие у нас заради съмнения, че...
Чете се за: 02:32 мин.
Пожарът над Илинденци навлезе в Национален парк Пирин
Чете се за: 00:45 мин.
"Един политик тръгва да си прави държавни магазини с...
Чете се за: 09:02 мин.
16 000 декара изпепели големият пожар край Сунгурларе -...
Чете се за: 02:15 мин.

ЗАПАЗЕНИ

От София до Мексико: Българска оръжейна компания под прицела на три държави

Тихомир Игнатов от Тихомир Игнатов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 04:02 мин.
У нас
Запази

Украински, американски и български служби проверяват връзки с картела "Халиско"

Снимка: БГНЕС
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Претърсиха офиси на българска оръжейна фирма по искане на Националното антикорупционно бюро на Украйна. Акцията е свързана с разследване на корупционни престъпления при търговия с оръжие на завишени цени. Прокуратурата проверява и дали са осъществени доставки на боен арсенал на мексиканския картел "Халиско". Действията на разследващите, които са под надзора на Върховната касационна прокуратура идват броени дни след като изпълняващият функциите главен прокурор Борислав Сарафов посети Националната следствена служба заедно с офицери от офиса на американското ФБР в София.

Рано тази сутрин следователи, антимафиоти и полицаи влязоха в столичния офис на една от най-големите оръжейни фирми у нас.

Мирослав Рашков - и.ф. главен секретар на МВР: "На територията на няколко области се провежда въпросната операция, която е изцяло под контрола на националната следствена служба. Не само в София, претърсват се адреси в няколко града. Към момента няма задържани лица."

Даниел Митов - министър на вътрешните работи: "Единственото нещо, което може да каже МВР е, че оказваме съдействие на следствените органи. Става въпрос за съдействие по международна линия."

От прокуратурата заявиха, че претърсванията са в изпълнение на молба за правна помощ на антикорупционното бюро на Украйна, свързана с разследване на търговия с оръжие на завишени цени. Според източници на БНТ има данни, че фирмата е нарушавала международните санкции и е продавала оръжие на Русия. В рамките на деня от компанията не отговаряха на телефоните оставени за контакт. За собствениците се знае малко.

Според Търговския регистър, това са Генчо Христов и Христо Христов. Името на втория нашумя през 2019 г., когато се разбра, че е закупил луксозен имот в Бевърли Хилс за малко над 34 милиона долара. Генчо Христов не е медийно известен. Справка в публичните регистри показва, че акционерното им дружество е регистрирано през 2008 г. Освен с продажба на оръжие, фирмата търгува и с недвижимо имущество, занимава се със строителство и с научноизследователска дейност.

снимки: БТА, БГНЕС

По неофициална информация, българската прокуратура разследва собствениците и за доставка на оръжия и боеприпаси на мексиканския картел "Халиско". Той е обявен от САЩ за терористична организация и е известен като един от най-бруталните в света, използващ военни тактики. Преди дни стана ясно, че по искане на американските служби в Испания е бил задържан българинът Петър Мирчев, по обвинение за доставка на 50 автомата “Калашников” и 140 000 патрона на наркокартела в Мексико. Според данните по делото въоръжаването на картела е имало за цел да повиши сигурността на доставките на кокаин, предназначени за САЩ.

Българските служби проверяват оперативните данни, че оръжията и боеприпасите са закупени от фирмата на Гeнчо и Христо Христови. Смята се, че Мирчев е възнамерявал да снабди “Халиско” и с дронове, както и с противотанкови оръжия.

Автори: Тихомир Игнатов, Иво Никодимов

#продавали оръжие на Русия #претърсват търговци на оръжие #схема за оръжие

Последвайте ни

ТОП 24

Бейби бум в "Майчин дом" през август
1
Бейби бум в "Майчин дом" през август
Военен дрон изплува на плаж в Созопол (СНИМКИ)
2
Военен дрон изплува на плаж в Созопол (СНИМКИ)
Урок по човечност: 16-годишно дете неуморно помага в борбата с огъня в Сунгурларе
3
Урок по човечност: 16-годишно дете неуморно помага в борбата с...
САЩ и Китай си стиснаха ръцете
4
САЩ и Китай си стиснаха ръцете
НАП ще проверява 4 общини, посочени от Сметната палата, заради съмнение за данъчни нарушения
5
НАП ще проверява 4 общини, посочени от Сметната палата, заради...
"Демократи за силна България": Заплаха за сигурността на държавата е откриване на Генерално консулство на Руската федерация във Варна
6
"Демократи за силна България": Заплаха за сигурността на...

Най-четени

След смяната на лева с еврото: Билетът за градския транспорт в Пловдив може да поевтинее
1
След смяната на лева с еврото: Билетът за градския транспорт в...
Борислав Михайлов: Идва най-добрият отбор в света, но трябва да се подкрепя България
2
Борислав Михайлов: Идва най-добрият отбор в света, но трябва да се...
Програма "Избирам България" дава до 10 000 лева на емигрант, решил да се завърне в родината
3
Програма "Избирам България" дава до 10 000 лева на...
Намерена ли е "хубавата църква", строена от Иван Александър
4
Намерена ли е "хубавата църква", строена от Иван Александър
Опасни ли са гел лаковете за нокти? От 1 септември салоните за красота спират работа с продукти, съдържащи TPO
5
Опасни ли са гел лаковете за нокти? От 1 септември салоните за...
Тежка катастрофа между камион и лек автомобил затвори пътя между Симитли и Разлог
6
Тежка катастрофа между камион и лек автомобил затвори пътя между...

Още от: Сигурност и правосъдие

Съдът остави окончателно в ареста Красимир Георгиев, обвинен заедно с Габриела Сашова за насилие над животни
Съдът остави окончателно в ареста Красимир Георгиев, обвинен заедно с Габриела Сашова за насилие над животни
Претърсват търговци на оръжие у нас заради съмнения, че са продавали арсенал на Русия Претърсват търговци на оръжие у нас заради съмнения, че са продавали арсенал на Русия
Чете се за: 02:32 мин.
"Домашен арест" за петима членове на мотоклуб, обвинени в различни престъпления "Домашен арест" за петима членове на мотоклуб, обвинени в различни престъпления
Чете се за: 01:22 мин.
СГС остави в ареста тримата заловени с фалшиви евробанкноти за 10 000 евро в София СГС остави в ареста тримата заловени с фалшиви евробанкноти за 10 000 евро в София
Чете се за: 00:52 мин.
Дебалансираният камион от катастрофата със Сияна бил с тон и половина по-тежък отдясно Дебалансираният камион от катастрофата със Сияна бил с тон и половина по-тежък отдясно
Чете се за: 05:37 мин.
Разкритие за трагедията със Сияна: Камионът бил с неравномерно разпределен товар Разкритие за трагедията със Сияна: Камионът бил с неравномерно разпределен товар
Чете се за: 00:50 мин.

Водещи новини

От София до Мексико: Българска оръжейна компания под прицела на три държави
От София до Мексико: Българска оръжейна компания под прицела на три...
Чете се за: 04:02 мин.
У нас
Борбата с огъня в Пирин: Заради върхово горене гасят само хеликоптери, екипите са изтеглени Борбата с огъня в Пирин: Заради върхово горене гасят само хеликоптери, екипите са изтеглени
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Синтетична дрога за 300 000 лева задържа пловдивската полиция Синтетична дрога за 300 000 лева задържа пловдивската полиция
Чете се за: 01:50 мин.
У нас
От днес мобилно приложение показва цените на лекарствата в аптеките в левове и в евро От днес мобилно приложение показва цените на лекарствата в аптеките в левове и в евро
Чете се за: 02:32 мин.
У нас
Как военнният дрон е достигнал плажа в Созопол?
Чете се за: 02:37 мин.
У нас
Над 3300 нарушения на скоростта в Благоевградско само за седмица
Чете се за: 00:42 мин.
У нас
Огнеборци на ръба на силите си: Критична остава ситуацията с пожара...
Чете се за: 02:37 мин.
У нас
ЕС без Унгария: Украйна трябва сама да решава съдбата си
Чете се за: 03:35 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ