Бонусите в АПИ: Има подаден сигнал в прокуратурата и образувана проверка

Бонусите в АПИ: Има подаден сигнал в прокуратурата и образувана проверка
След като стана ясно, че от Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ) са платили допълнителни възнаграждения в размер на над 2 милиона и 200 хиляди лева за година и три месеца, "По света и у нас" разполага с документ, според който парите не са били разпределени между всички служители, а само на 174 началници на различни звена в системата на агенцията.

Отправихме въпроси към Управителния съвет на АПИ и министъра на регионалното развитие за критериите, по които са избрани служителите с бонуси, както и какви допълнителни пари са получили председателя и членовете на Управителния съвет. Отговори до момента не сме получили.

На наше запитване от Софийската градска прокуратура съобщиха, че през месец юни е подаден сигнал, в който има данни за извършено престъпление във връзка с изплатените в АПИ допълнителни възнаграждения. На 1 юли е възложена проверка, която да се извърши от Комисията за противодействие на корупцията. Срокът за приключване на проверката е 2 месеца.

