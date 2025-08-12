БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
BG
 
6
BG
Начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Заради бедност, миграция или ранни бракове: Над 430 деца...
Чете се за: 02:52 мин.
Военен дрон изплува на плаж в Созопол (СНИМКИ)
Чете се за: 00:47 мин.
Претърсват търговци на оръжие у нас заради съмнения, че...
Чете се за: 02:32 мин.
Пожарът над Илинденци навлезе в Национален парк Пирин
Чете се за: 00:45 мин.
"Един политик тръгва да си прави държавни магазини с...
Чете се за: 09:02 мин.
16 000 декара изпепели големият пожар край Сунгурларе -...
Чете се за: 02:15 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Следвай на живо

ПОЖАРИТЕ В СТРАНАТА

Съмнения за втори умишлен палеж във Велико Търново

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:35 мин.
Запази

Пожар избухна в старото военно училище в града

Съмнения за втори умишлен палеж във Велико Търново
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Слушай новината

Съмнения за втори умишлен палеж в рамките на две седмици във Велико Търново. Този път горя сградата на старото военно училище в центъра на града.

Изгоряла е покривната конструкция на бившите казарми, които се намират в непосредствена близост до няколко административни сгради.

Пламъците са овладени за по-малко от два часа, а разследващите работят по всички възможни версии за причините, довели до пожара.

Огънят избухнал малко преди полунощ и бързо обхванал покрива на старото военно училище. 6 екипа на пожарната с 24 огнеборци били изпратени на терен, за да не допуснат пламъците да стигнат до сградите на Областната администрация, НАП, един от корпусите на Великотърновския университет, както и до десетки коли, паркирани отпред.

"Успяхме да локализираме пожара в рамките на около час и да го ликвидираме в рамките на около 3 часа. Мисля, че успяхме да предотвратим изключително сериозни материални щети", заяви старши комисар Красимир Кръстев, директор РД ПБЗН – Велико Търново.

Кметът на града Даниел Панов съобщи във Фейсбук, че палежът е умишлен и по случая има задържан. От полицията не потвърдиха информацията, но заявиха, че работят по всички версии, включително и умишлен палеж.

"Потушен е пожарът в района на старото военно училище. Само за час и половина беше овладян и изгасен огънят, запален от човек в старите бракувани казарми. Извършителят е установен и задържан", допълни Даниел Панов.

"На мястото традиционно се събират доста клошари. Имаме известни съмнения", коментира старши комисар Красимир Кръстев, директор РД ПБЗН – Велико Търново.

Преди 2 седмици млад мъж запали гората между два от най-големите жилищни квартала във Велико Търново. Той ще бъде съден за тероризъм, а местните продължават да настояват за по-строги наказания.

Заради зачестилите пожари областният управител свиква среща с кметовете за обсъждане на мерки за защита и по-бърза реакция.

#пожарите в страната #умишлен палеж #военно училище #Велико Търново #пожар

Водещи новини

От София до Мексико: Българска оръжейна компания под прицела на три държави
От София до Мексико: Българска оръжейна компания под прицела на три...
Чете се за: 04:02 мин.
У нас
Големият пожар край Сунгурларе е почти овладян, евакуираните от с. Скала се върнаха в домовете си Големият пожар край Сунгурларе е почти овладян, евакуираните от с. Скала се върнаха в домовете си
Чете се за: 02:37 мин.
У нас
Борбата с огъня в Пирин: Заради върхово горене гасят само хеликоптери, екипите са изтеглени Борбата с огъня в Пирин: Заради върхово горене гасят само хеликоптери, екипите са изтеглени
Чете се за: 01:52 мин.
У нас
Срещу пожарите: От 2022 г. има системи за гасене от въздух - защо не се използват? Срещу пожарите: От 2022 г. има системи за гасене от въздух - защо не се използват?
Чете се за: 04:55 мин.
У нас
От 2026 г. – въвежда се и 24-часова винетка
Чете се за: 02:05 мин.
У нас
От днес мобилно приложение показва цените на лекарствата в аптеките...
Чете се за: 02:32 мин.
У нас
Как военният дрон е достигнал плажа в Созопол?
Чете се за: 02:37 мин.
У нас
САЩ и Китай удължиха търговското примирие с още 90 дни
Чете се за: 04:15 мин.
По света
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ