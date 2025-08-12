Съмнения за втори умишлен палеж във Велико Търново

Съмнения за втори умишлен палеж в рамките на две седмици във Велико Търново. Този път горя сградата на старото военно училище в центъра на града.

Изгоряла е покривната конструкция на бившите казарми, които се намират в непосредствена близост до няколко административни сгради.

Пламъците са овладени за по-малко от два часа, а разследващите работят по всички възможни версии за причините, довели до пожара.

Огънят избухнал малко преди полунощ и бързо обхванал покрива на старото военно училище. 6 екипа на пожарната с 24 огнеборци били изпратени на терен, за да не допуснат пламъците да стигнат до сградите на Областната администрация, НАП, един от корпусите на Великотърновския университет, както и до десетки коли, паркирани отпред.

"Успяхме да локализираме пожара в рамките на около час и да го ликвидираме в рамките на около 3 часа. Мисля, че успяхме да предотвратим изключително сериозни материални щети", заяви старши комисар Красимир Кръстев, директор РД ПБЗН – Велико Търново.

Кметът на града Даниел Панов съобщи във Фейсбук, че палежът е умишлен и по случая има задържан. От полицията не потвърдиха информацията, но заявиха, че работят по всички версии, включително и умишлен палеж.

"Потушен е пожарът в района на старото военно училище. Само за час и половина беше овладян и изгасен огънят, запален от човек в старите бракувани казарми. Извършителят е установен и задържан", допълни Даниел Панов. "На мястото традиционно се събират доста клошари. Имаме известни съмнения", коментира старши комисар Красимир Кръстев, директор РД ПБЗН – Велико Търново.

Преди 2 седмици млад мъж запали гората между два от най-големите жилищни квартала във Велико Търново. Той ще бъде съден за тероризъм, а местните продължават да настояват за по-строги наказания.



Заради зачестилите пожари областният управител свиква среща с кметовете за обсъждане на мерки за защита и по-бърза реакция.