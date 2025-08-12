Поглед към Космоса: Потокът от падащи звезди Персеиди достига своя пик

Поглед към Космоса - истински спектакъл ще поднесе тази вечер нощното небе. Потокът от падащи звезди Персеиди достига своя пик. Активни са и още два метеоритни потока, а две от планетите в Слънчевата система ще бъдат ярки и видими.

Персеидите са част от опашката на кометата Суифт-Тътъл.

"Тя преминава всеки 133 години през вътрешните части на Слънчевата система и оставя следа от прахови и ледени частици. Тези частички попадат в атмосферата и то с доста висока скорост - около 210 000 милометра в час и понеже е много висока скоростта с триенето изгарят в атмосферата и ние ги виждаме като падащи звезди", заяви Недислав Веселинов, управител на Софийския планетариум. "Максимумът на потока ще бъде в нощта на 12 срещу 13 август, като ще бъде по-конкретно между 23.00 ч. на 12 август и ще продължи до около 02.00 ч. на 13 август. При нормални условия за наблюдение могат да се наблюдават до около 90-100 метеора за час", допълни Пенчо Маркишки, физик от Института по астрономия на БАН.

За по-добра видимост е важно да се избягва светлинното замърсяване в градовете. Подходящи локации около София са местности около селата Плана и Железница, както и хижа Зорница.

"Когато имате светлини около вас естествено човешкото око се защитава като свива зеницата и трябва да сте на тъмно място, а най-добре е да сте на високо място, за да няма смог", коментира Недислав Веселинов, управител на Софийския планетариум.

Има обаче и други пречки.

"Тъй като тази година ще имаме Луна с около 85% осветен диск тази нощ, тя ще пречи на наблюденията, като създава един светлинен фон на небето, заради който ще бъдат видени само най-ярките метеори", заяви Пенчо Маркишки, физик от Института по астрономия на БАН.

За най-ранобудните има и бонус.

"След 04.00 ч. ще могат да видят двете ярки планети Юпитер и Венера, които са във видима близост. Тази атракция може да се види и в следващите няколко нощи", каза още Пенчо Маркишки, физик от Института по астрономия на БАН.

А вярват ли учените, че падащите звезди сбъдват желания?

"Като дете много се изкушавах, сега по-често се моля на банковата си сметка", каза още Недислав Веселинов, управител на Софийския планетариум.

Едно е сигурно - тази вечер небето ще е изкушение и за учените, и за мечтателите.