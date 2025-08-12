БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
Отличия за България на Международната олимпиада по икономика в Баку

Виолета Русенова
Всичко от автора
Чете се за: 02:52 мин.
У нас
Заради липса на средства обаче, учениците със завидни умения по финанси са участвали онлайн

Отличия за България на Международната олимпиада по икономика в Баку. Четирима български ученици представиха страната ни след 4-годишно отсъствие от състезанието. По ирония на съдбата обаче учениците, които показват завидни умения по финанси, не са намерили финансиране, за да се явят на място и са участвали онлайн.

Четиримата български ученици печелят един сребърен медал, два бронзови и отличие за достойно представяне, в конкуренция с участници от 51 държави. Отборно завоюват и пето място по разработване на бизнес казус. Бронзовите медали взимат Сара Илиева и Веселин Маринов.

Сара Илиева, ПЧМГ - София: "Най-трудни бяха отворените въпроси. Единият беше "Как влияят студентските заеми върху способността на хората да натрупват богатство през живота си" и трябваше да дадем пример как може това да се избегне."

Веселин Маринов, завършил 164-та ГПИЕ: "Като дете малко се състезавах по математика, с годините така станаха нещата, влязох в Испанската, започнах да уча езици и по-късно се ориентирах да се състезавам, към 11-12 клас, чак тогава ми дойде желанието за някакви академични състезания."

Сара иска да учи в Съединените щати, а след три седмици Веселин заминава да следва финанси в Болоня. Интересът му към икономиката разпалва преподавателят по предприемачество Росен Ралчев. Двама български студенти поемат подготовката на родните ученици и разходите по явяването им на олимпиадата. То обаче е онлайн - защото не са събрани достатъчно средства, за да заминат за Баку.

Йордан Цанев, студент, Фондация за интелигентен растеж: "Аз лично в десети клас открих тази Олимпиада, исках да участвам в нея и бях много разочарован от факта, че тя не съществуваше в България и затова я възобнових. Цялата подготовка се случи за месец и половина. Позволиха ни заедно с други държави да участваме онлайн, но догодина се стремим изцяло да присъстваме."

Следващата година Олимпиадата е в Китай. Йордан е потърсил помощ от Министерството на образованието. От там отговориха, че ежегодно се отделят средства за участие на българските отбори и техните ръководители в международните олимпиади, включени в календара на министерството. Конкретно за тази, вече е била проведена среща, за да се търсят възможности за подкрепа при следващи участия.

#ПЧМГ #олимпиада по икономика #Баку

